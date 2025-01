Kušej už je slávistou. Jsem v největším klubu v Česku, řekl po podpisu smlouvy

Jednání se dotáhla v uplynulých dnech, ještě před víkendem nebylo nic jasné.

„O jeho budoucnosti jednáme déle než měsíc, pečlivě promýšlíme, co dál. Konkrétní zájem z Česka se objevil až nyní,“ potvrdil v pátek pro iDNES.cz hráčův agent.

V pondělí už bylo hotovo, v úterý ráno přestup oficiálně potvrdila i Slavia.

„Vasil dlouhodobě potvrzuje nadstandardní kvalitu nejen v české lize, ale také v reprezentaci a v letošní sezoně i na evropské scéně. Je to rychlý a produktivní hráč, exekutor standardních situací. Věříme, že má všechny předpoklady pro to, aby udělal další kariérní krok a zařadil se mezi důležité hráče Slavie,“ prohlásil pro klubový web slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek.

Reprezentační útočník Vasil Kušej (druhý zleva), podepsal smlouvu se Slavií, kam přestoupil v lednu 2025 z Mladé Boleslavi. Na snímku dále sportovní ředitel Jiří Bílek (vlevo), hráčův agent Milan Martinovič a slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Kušej uvažoval i o jiných nabídkách, zajímavá byla hlavně potenciální zahraniční angažmá. Ale v konkurenci zámořské MLS, Belgie nebo Nizozemska zvítězila Slavia.

„Cítím velkou motivaci ukázat co umím a pomoci týmu vyhrávat ve všech soutěžích. Těším se, až se s kluky na tréninku i na hřišti poměřím a zjistím, jak na tom jsem. O místo v týmu se porvu ze všech sil,“ zdůraznil Kušej.

Za ofenzivního tahouna by Slavia podle zákulisních informací měla zaplatit asi dva a půl milionu eur, což je přibližně 60 milionů korun.

Tedy podstatně víc, než když po něm pokukovala před rokem a půl. Tenkrát, po vydařeném Euru do 21 let, se intenzivně řešil hlavně zájem nizozemského Utrechtu. Posléze byl poprvé blízko přesunu právě do Edenu, ale na poslední chvíli se přestup zarazil.

Kušej si pak angažmá v Mladé Boleslavi prodloužil, přestože hlavou byl tenkrát nastavený na velký přestup. Jeho fazona trochu přibrzdila, ale v aktuální sezoně znovu vyletěl, zaujal jak v české lize, tak v té Konferenční v rámci evropských pohárů, kde středočeský klub bojoval do poslední chvíle o postup do jarního play off.

Na podzim v lize nastřádal tři góly a osm asistencí, v pohárech pak dohromady i s předkoly vstřelil čtyři góly a na další tři nahrál.

„Pocity jsou takové smíšené. Samozřejmě, že jsem rád, že jsem ve Slavii, ale zároveň se mi z Boleslavi neodchází lehce,“ řekl Kušej pro boleslavský web.

„Děkuju klubu, že mi dal šanci v první lize. Jsem vděčný, že mi věřil. Ty dva roky považuju za velmi vydařené, společně se spoluhráči, trenéry i fanoušky jsme zažili víc úspěchů, než neúspěchů. Naposled jsme postoupili do Konferenční ligy, dostal jsem se do reprezentace. Povedlo se všechno, co jsem od přestupu do Mladé Boleslavi očekával,“ poznamenal Kušej.

V české reprezentaci debutoval před rokem v posledním kvalifikačním utkání o Euro s Moldavskem (3:0) a blýskl se asistencí. Druhý start zapsal při vítězství nad Ukrajinou 3:2 v Lize národů, odehrál devět minut.

Radost českých fotbalistů po třetí brance do sítě Moldavska v závěrečném duelu kvalifikace o postup na Euro: Zprava: Chytil, Kušej, střelec gólu Souček, Lingr a Král.

Do Slavie přichází i jako možná náhrada za Matěje Juráska, který je spojován s přesunem do anglického druholigového Norwiche.

Sám Kušej před časem prohlásil, že herním stylem se hodí spíš do Sparty. Ta situaci sledovala, konkrétní nabídku prý ale nezaslala. „Teď potřebuji hlavně každý zápas hrát, chtěl bych se udržet v reprezentaci a zabojovat o mistrovství světa. Jestli to bude v Boleslavi nebo jinde, to uvidíme,“ říkal Kušej v prosinci po utkání v Molde.

Za oběma cíli už si půjde coby slávista.

„Mladá Boleslav mi přirostla hodně k srdci a budu se do ní rád vracet při každé možné příležitosti. Teď nastal čas posunout se dál,“ řekl Kušej.

„Jménem celého klubu děkuju Vasilovi za jeho přínos a za příklad, který svou pílí a výkony dal našim mladým hráčům. Přejeme mu mnoho úspěchů v další kariéře,“ prohlásil boleslavský šéf David Trunda.