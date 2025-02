Šestý Afričan v Edenu. Ouma už patří Slavii, ta si musí hlídat kvótu na cizince

Keňský středopolař Ouma je šestým fotbalistou v současném kádru Slavie, který nevlastní evropský pas, což může trenérům teoreticky přinést komplikace při skládání sestavy v ligových zápasech. Tuzemský soutěžní řád totiž říká: „V jednom utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí Evropské unie.“

Kromě Oumy jsou v kádru ještě Diouf (Senegal), Ogbu, Moses (oba Nigérie), Oscar a Teah (oba Libérie). Jeden z nich tak musí jít vždycky z kola ven.

Slávisté na podobný problém narazili už v létě 2022, kdy měli na soupisce hned sedm takových fotbalistů. „Vždycky u nových hráčů řešíme hlavně jejich dostupnost a to, jestli nám budou schopni pomoct. To ostatní je věc druhá,“ vykládal tehdy Jindřich Trpišovský. „České pravidlo o cizincích jde sice aktuálně proti nám, ale já tvrdím: buďme za něj rádi. Jsme menší země a musíme myslet na to, aby naši domácí mladí hráči dostávali příležitost.“