Slavia vítá další mladý talent. Z Karviné přivádí středního záložníka Mosese

17:13

Je to další příslib do budoucna a důkaz, že fotbalová Slavia z nastaveného trendu neuhýbá. Na začátku zimní pauzy přivádí dvacetiletého nigerijského záložníka Davida Mosese, který poslední dvě sezony působil v Karviné, s níž na závěr minulého ročníku postoupil do nejvyšší soutěže. V Edenu podepsal smlouvu do 31. prosince 2029.