Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Během jara nadchl produktivitou i tím, jak rychle si na českou soutěž zvyknul.
Šturm by se měl do Prahy stěhovat za částku čtyř milionů eur (100 milionů korun) plus milion eur v bonusech, čímž by měl překonat dosud rekordní zimní přestup útočníka Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty.
„Je to úžasný pocit. Nečekal jsem, že už po šesti měsících přestoupím do největšího klubu v Česku. Další velký krok vpřed v mé kariéře. Nemůžu se dočkat, až se pustím do práce,“ líčil Šturm pro klubový web.
Za třináct jarních ligových zápasů v olomouckém dresu nasázel pět gólů a přidal tři asistence. Navíc si střihnul i účast v Konferenční lize, kde jednou skóroval, dvakrát asistoval a pomohl k postupu do vysněného osmifinále.
Slavia chce před příští sezonou okysličit kádr. Před Šturmem už v rámci titulových oslav oznámila příchody Pavla Kačora a Emmanuela Ayaosiho z Karviné.
„V ofenzivě nás čekají i odchody,“ připustil slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář. „Chceme reagovat hráči, co znají level české ligy. O Danijelovi jsme věděli už v Celje, teď potvrdil kvalitu nejen v lize, ale i v evropských pohárech.“
„Umí být rozdílový v poslední třetině, je dobrý v driblinku jeden na jednoho, do toho má skvělou střelu, tu ukázal v posledních zápasech. Hraje za slovinský národní tým, hodně toho odehrál na mezinárodní scéně. Mezi mladíky nám přinese i zkušenost,“ doplnil Kovář.
Za slovinskou reprezentaci naskočil dohromady do osmi utkání, naposledy 31. března 2026 zaznamenal proti Černé Hoře jeden gól při vítězství 3:2.
Během většiny své dosavadní kariéry Šturm působil doma ve Slovinsku, kde oblékal dresy Mariboru, Aluminju, Domžale a Celje.