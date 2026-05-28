Chance Liga 2025/2026

Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

  17:25
Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2031.
Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak. | foto: SK Slavia Praha

Slavia silnou dvojici Jindřich Staněk a Jakub Markovič doplňuje mladým perspektivním gólmanem, o kterého byl zájem i jinde v Evropě, například ve francouzském Lille.

„Na svůj věk je to velmi vyspělý brankář,“ upozorňuje slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář.

„Je klidný, výborně hraje nohama. Prožil ve Lvově individuálně skvělé jaro a ptaly se na něj věhlasné zahraniční kluby. Věříme v podobně úspěšný projekt, jako byl Tonda Kinský. Stejně jako u Tondy, neplánujeme ho okamžitě zařadit do prvního týmu. Je mladý, musí se na Slavii i Česko adaptovat. Potenciál ale vidíme obrovský,“ líčil Kovář.

Ukrajinský brankář Nazar Domčak pózuje ve slávistickém muzeu.

Za Karpaty Lvov v uplynulé sezoně Domčak odchytal v ukrajinské nejvyšší soutěži 27 zápasů a připsal si 14 čistých kont. Naskakoval také za národní týmy do 19 a 21 let. V mladší devatenáctce by měl na přelomu června a července plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu.

„Slavia mi předložila velmi jasný a perspektivní plán rozvoje, který se líbil mně i rodině. Doufám, že adaptace proběhne velmi rychle. Pracoval jsem na tom, abych udělal krok dopředu. Teď jsem ve Slavii a těším se na tuhle obrovskou výzvu,“ řekl Domčak, kterého někteří ukrajinští experti přirovnávají k brazilskému brankáři Edersonovi.

Ukrajinský brankář Nazar Domčak podepisuje smlouvu se Slavií.
Ukrajinský brankář Nazar Domčak ve slávistickém. V Edenu podepsal do roku 2031.

„Hned, jak jsem se dozvěděl o slávistickém zájmu, šel jsem na internet a podíval se na videa ze zápasů. Ta atmosféra, ti fanoušci – to bylo neuvěřitelné,“ popisoval v rozhovoru pro klubový web.

Ve Slavii se mimochodem potká se svým krajanem Oleksandrem Petrenkem, který přišel z akademie Leverkusenu.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy

Pavel Nedvěd a Horst Siegl na akci Setkání fotbalových legend.

Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve...

28. května 2026  7:22

Crystal Palace - Vallecano 1:0, Konferenční liga pro anglický tým, výhru zajistil Mateta

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól ve finále Konferenční ligy proti Vallecanu.

První trofej v evropské soutěži na stadionu v Lipsku vybojovali fotbalisté Crystal Palace. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazili španělské Rayo Vallecano 1:0, jediný gól dal Jean-Philippe...

27. května 2026,  aktualizováno  23:10

