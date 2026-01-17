Další mladý talent ve Slavii. Ze Švédska přichází gambijský záložník Sosseh

Což by byl standardní postup nejen v tomto přestupovém období.
Vždyť jen před dvěma dny Slavia oznámila příchod kanadského křídelníka Ouandy, kterého obratem poslala hostovat do Slovácka.
Podobný osud nejspíš čeká i Sosseha, od něhož si ale Slavia také do budoucna slibuje hodně.
„Je to typologie hráče, kterou máme rádi. Záložník, který ve středu pole dokáže zastat všechny pozice, pokryje velké spektrum prostoru. Dokáže pomoci při výstavbě, stejně tak umí být produktivní, což dokázal v minulé sezoně druhé švédské ligy. Vyniká intenzitou, má výborný první dotek. Věříme, že až se adaptuje na českou ligu, může být pro nás do budoucna velkým přínosem,“ říká sportovní ředitel Přemysl Kovář pro klubový web.
Sosseh působil ve Švédsku necelý rok. Z rodné Gambie dorazil loni v únoru, Kalmaru pomohl k postupu do nejvyšší soutěže a celkem za něj odehrál 24 utkání, v nichž třikrát skóroval a přidal jednu asistenci.
„Když se ozval klub jako Slavia, byl to skvělý pocit. Znamená to, že jsem něco udělal dobře. Je to krok, na který jsem dlouho čekal. A teď jsem připravený v Česku ukázat, co ve mně je,“ zdůrazňuje Sosseh.
Je to další z řady mladíků, které Slavia přivádí.
Už v létě dorazil šestnáctiletý Bartosz Szywala, polský mládežnický reprezentant, který zatím působí v akademii. Na začátku ledna pak přišel norský šestnáctiletý talent Abel Cedergren, který začne v rezervě. A pak také Adonija Ouanda, o němž byla řeč v úvodu.
„Jsme nadšeni, že se nám podařilo získat hráče s takovým potenciálem. Djibril přesně zapadá do naší dlouhodobé koncepce cíleného výběru mladších talentovaných hráčů. Sledujeme u něj nejen aktuální výkonnost, ale i vývojový potenciál a vyváženou ofenzivní i defenzivní složku, které jsou přenositelné do náročného prostředí Slavie,“ uzavírá sportovně-technický ředitel Jakub Mareš.
Kromě zmíněných Ouandy a Cadergrena přivedla v lednu Slavia ještě levého obránce Davida Juráska, jenž se do klubu vrátil po dvou a půl letech.