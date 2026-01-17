Chance Liga 2025/2026

Další mladý talent ve Slavii. Ze Švédska přichází gambijský záložník Sosseh

  18:39
Fotbalová Slavia hlásí další zimní posilu. Ze švédského Kalmaru FF přichází osmnáctiletý gambijský záložník Gibril Sosseh, jenž s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do konce roku 2030. O jeho působení v jarní části se jedná, klub řeší hostování v rámci ligy.
Gibril Sosseh, nová posila Slavie | foto: SK Slavia Praha

Což by byl standardní postup nejen v tomto přestupovém období.

Vždyť jen před dvěma dny Slavia oznámila příchod kanadského křídelníka Ouandy, kterého obratem poslala hostovat do Slovácka.

Podobný osud nejspíš čeká i Sosseha, od něhož si ale Slavia také do budoucna slibuje hodně.

Gibril Sosseh přestoupil do Slavie ze švédského Kalmaru FF.

„Je to typologie hráče, kterou máme rádi. Záložník, který ve středu pole dokáže zastat všechny pozice, pokryje velké spektrum prostoru. Dokáže pomoci při výstavbě, stejně tak umí být produktivní, což dokázal v minulé sezoně druhé švédské ligy. Vyniká intenzitou, má výborný první dotek. Věříme, že až se adaptuje na českou ligu, může být pro nás do budoucna velkým přínosem,“ říká sportovní ředitel Přemysl Kovář pro klubový web.

Sosseh působil ve Švédsku necelý rok. Z rodné Gambie dorazil loni v únoru, Kalmaru pomohl k postupu do nejvyšší soutěže a celkem za něj odehrál 24 utkání, v nichž třikrát skóroval a přidal jednu asistenci.

„Když se ozval klub jako Slavia, byl to skvělý pocit. Znamená to, že jsem něco udělal dobře. Je to krok, na který jsem dlouho čekal. A teď jsem připravený v Česku ukázat, co ve mně je,“ zdůrazňuje Sosseh.

Je to další z řady mladíků, které Slavia přivádí.

Kanadský křídelník ve Slavii. Ta dvacetiletého Ouandu pošle do Slovácka

Už v létě dorazil šestnáctiletý Bartosz Szywala, polský mládežnický reprezentant, který zatím působí v akademii. Na začátku ledna pak přišel norský šestnáctiletý talent Abel Cedergren, který začne v rezervě. A pak také Adonija Ouanda, o němž byla řeč v úvodu.

„Jsme nadšeni, že se nám podařilo získat hráče s takovým potenciálem. Djibril přesně zapadá do naší dlouhodobé koncepce cíleného výběru mladších talentovaných hráčů. Sledujeme u něj nejen aktuální výkonnost, ale i vývojový potenciál a vyváženou ofenzivní i defenzivní složku, které jsou přenositelné do náročného prostředí Slavie,“ uzavírá sportovně-technický ředitel Jakub Mareš.

Kromě zmíněných Ouandy a Cadergrena přivedla v lednu Slavia ještě levého obránce Davida Juráska, jenž se do klubu vrátil po dvou a půl letech.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Z nabízené dvojice dostali toho přijatelnějšího soupeře. Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní utkání je na programu 19. února v Olomouci, odveta...

16. ledna 2026  12:19,  aktualizováno  14:08

Role SLO v českém fotbale roste. Posílila ji nová smlouva LFA s policií

Fanoušci Sparty se shromažďují na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na...

Významné posílení role Supporter Liaison Officerů (SLO), zjednodušeně prostředník či koordinátor mezi klubem a fanoušky, přináší nová smlouva Ligové fotbalové asociace (LFA) s Policií ČR. „Role SLO...

16. ledna 2026  12:56

