Sportovní ředitel Bílek opouští Slavii. Dle očekávání odchází do Pardubic

  18:34
V posledních týdnech se o tom spekulovalo a teď je vše oficiální. Jiří Bílek končí ve funkci sportovního ředitele fotbalové Slavie a zamíří do Pardubic. Náhradu za něj zatím pražský klub neoznámil.
Slavia Bílkův odchod oznámila jen několik minut před výkopem posledního podzimního zápasu s Jabloncem, před nímž si pak Bílek převzal speciální dres.

„Tohle loučení pro mě opravdu není jednoduché. S Jiřím Bílkem se vlastně neloučíme – Slavia pro něj byla, je a vždycky bude domovem. Ať už jako hráč nebo později jako funkcionář je Jirka pevnou součástí novodobé éry našeho klubu,“ řekl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík pro slávistický web.

Klukům jsem hned zakázal pivo, překvapil Trousil. Příchod Bílka? Bude to velké plus

Bílek byl ve Slavii od roku 2014, nejprve jako hráč, načež po ukončení kariéry na začátku roku 2018 přijal funkci v představenstvu a od roku 2020 byl sportovní ředitelem místo Jana Nezmara.

„Od začátku jsem byl u toho, jak se Slavia vyvíjela. Zažil jsem několik majitelů i celkový posun klubu. Jsem hrdý na to, že jsem u toho mohl být. Vždy jsem měl v hlavě, že každý titul může být poslední, a vážím si každého z nich,“ pronesl Bílek.

Tituly s ním ve funkci Slavia získala čtyři, třikrát vyhrála i domácí pohár a dvakrát hrála základní fázi Champions League. Navíc se podílel na několika vydařených přestupech – například Simy, Baha, Dioufa, Kinského či Davida a Matěje Juráskových.

„Je to člověk, se kterým jsem sdílel řadu důležitých okamžiků, radostí i těžkých rozhodnutí. Především je to můj dobrý přítel. O to víc se těším na to, že se naše cesty budou i nadále potkávat. Ať už přijede do Edenu jako soupeř, jako funkcionář jiného klubu nebo se u nás prostě jen zastaví na kafe, vždycky ho tady budu vítat s otevřenou náručí,“ doplnil Tvrdík.

Bílek převezme Pardubice, které od září vlastní miliardář Karel Pražák, majitel také hokejové Sparty. Spekulovalo se o tom několik posledních dní.

„Nechci se k tomu zatím vyjadřovat, protože ještě nic není oficiální, ale jestli Jirka přijde, tak nás čeká hodně debat o fotbale,“ odhadoval pardubický kouč Trousil minulý víkend po výhře v derby nad Hradcem.

Teď už Bílkův odchod oficiální je.

„Na závěr bych chtěl říct, že jsem do toho dal všechno a vždy dělal maximum pro klub, kterému přeju jen to nejlepší. Děkuju všem lidem v klubu, fanouškům a Slavii,“ uzavřel Bílek.

19. kolo

20. kolo

Kompletní los

18. kolo

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Aktualizujeme
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.

Teplice v 19. kole Chance ligy zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, ale 84. minutě nakonec rozhodl Daniel Mareček. Severočeši tak slaví výhru potřetí z...

Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1, hosté vedli, z penalty zařídil remízu Pilař

Aktualizujeme
Hráči Mladé Boleslavi se radují po gólu Matyáše Vojty.

Fotbalisté Hradce Králové remizovali doma v posledním duelu podzimní části Chance ligy s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě pak srovnal z...

13. prosince 2025  14:40,  aktualizováno  18:01

ONLINE: Slavia - Jablonec 2:2, Zorvan v nastavení prvního poločasu vyrovnává

Aktualizujeme
Hráči Jablonce se radují po gólu Nemanje Tekijaškiho v utkání proti Slavii.

Slávističtí fotbalisté chtějí i v posledním podzimním zápase udržet neporazitelnost. V 19. kole hostí třetí Jablonec, utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

13. prosince 2025  17:03

ONLINE: Za Liverpool dvakrát skóroval Ekitiké, slaví i Chelsea. Do akce jde Fullham

Sledujeme online
Hugo Ekitike z Liverpoolu slaví svůj druhý gól proti Brightonu.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Liverpool s Brightonem a Chelsea proti Evertonu, v 18.30 nastoupí Fulham na půdě Burnley od 21 hodin se Wolverhampton s...

13. prosince 2025

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Aktualizujeme
Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Sezona fotbalistům Baníku Ostrava zatím nevychází podle představ a trápení pokračovalo i doma proti Pardubicím. Na začátku prvního poločasu ještě dokázali vyrovnat, ale jinak poslední zápas podzimní...

13. prosince 2025  14:30

Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Cesta domů s ostudou? Určitě. Větší fiasko než vypadnutí s Novými Sady v domácím poháru? Těžko. Ztráta postupu v Konferenční lize? Takřka jistě ne. Ochuzení se o pořádný balík? Nevyhnutelně....

13. prosince 2025  13:27

Slávisté se v play off Youth League utkají s Benfikou, prověří je kanonýr Moreira

Jakub Surovčík v dresu Slavie během utkání Youth League.

Slávističtí fotbalisté do 19 let se v úvodním kole vyřazovací části Youth League utkají s Benfikou Lisabon, která skončila v ligové fázi druhá. Rozhodl o tom páteční los v Nyonu. Hrát se bude 3., či...

12. prosince 2025  18:53

Pohroma ve Finsku: Klub sestoupil, pak mu shořela tribuna. Na vině je nezletilý mladík

Tribuna stadionu FC Haka po požáru.

Jako by nestačilo, že sestoupili do druhé ligy. Finský fotbalový klub Haka řeší další pohromu - v neděli totiž nezletilý mladík zapálil jednu z tribun na stadionu, kterou požár zcela zničil a...

12. prosince 2025  16:08

Snad Baník nabral sebevědomí, doufá Galásek. Odchody hráčů zatím neřeší

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Fotbalisté ostravského Baníku věří, že jim minulé dva duely s Duklou Praha (3:1) a v Karviné (0:0), v nichž po pěti prohrách za sebou konečně bodovali, zvednou sebedůvěru. Tu potřebují pro své...

12. prosince 2025  15:35

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

12. prosince 2025  15:18

Jeden postup jistý, dva skoro. Češi hájí desátou příčku, jak je na tom koeficient?

Plzeňští fotbalisté na děkovačce po utkání s Panatathinaikosem.

Jeden postup už je jistý a dva týmy mají do vyřazovací fáze výrazně nakročeno. Český fotbal tak nejspíš bude mít tři zástupce ve vyřazovací fázi evropských pohárů. Podobně na tom jsou i Poláci a...

12. prosince 2025  14:45

