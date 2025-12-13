Sportovní ředitel Bílek opouští Slavii. Dle očekávání odchází do Pardubic

Slavia Bílkův odchod oznámila jen několik minut před výkopem posledního podzimního zápasu s Jabloncem, před nímž si pak Bílek převzal speciální dres.
„Tohle loučení pro mě opravdu není jednoduché. S Jiřím Bílkem se vlastně neloučíme – Slavia pro něj byla, je a vždycky bude domovem. Ať už jako hráč nebo později jako funkcionář je Jirka pevnou součástí novodobé éry našeho klubu,“ řekl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík pro slávistický web.
Bílek byl ve Slavii od roku 2014, nejprve jako hráč, načež po ukončení kariéry na začátku roku 2018 přijal funkci v představenstvu a od roku 2020 byl sportovní ředitelem místo Jana Nezmara.
„Od začátku jsem byl u toho, jak se Slavia vyvíjela. Zažil jsem několik majitelů i celkový posun klubu. Jsem hrdý na to, že jsem u toho mohl být. Vždy jsem měl v hlavě, že každý titul může být poslední, a vážím si každého z nich,“ pronesl Bílek.
Tituly s ním ve funkci Slavia získala čtyři, třikrát vyhrála i domácí pohár a dvakrát hrála základní fázi Champions League. Navíc se podílel na několika vydařených přestupech – například Simy, Baha, Dioufa, Kinského či Davida a Matěje Juráskových.
„Je to člověk, se kterým jsem sdílel řadu důležitých okamžiků, radostí i těžkých rozhodnutí. Především je to můj dobrý přítel. O to víc se těším na to, že se naše cesty budou i nadále potkávat. Ať už přijede do Edenu jako soupeř, jako funkcionář jiného klubu nebo se u nás prostě jen zastaví na kafe, vždycky ho tady budu vítat s otevřenou náručí,“ doplnil Tvrdík.
Bílek převezme Pardubice, které od září vlastní miliardář Karel Pražák, majitel také hokejové Sparty. Spekulovalo se o tom několik posledních dní.
„Nechci se k tomu zatím vyjadřovat, protože ještě nic není oficiální, ale jestli Jirka přijde, tak nás čeká hodně debat o fotbale,“ odhadoval pardubický kouč Trousil minulý víkend po výhře v derby nad Hradcem.
Teď už Bílkův odchod oficiální je.
„Na závěr bych chtěl říct, že jsem do toho dal všechno a vždy dělal maximum pro klub, kterému přeju jen to nejlepší. Děkuju všem lidem v klubu, fanouškům a Slavii,“ uzavřel Bílek.