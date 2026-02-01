Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Pardubice - Slavia, hosté nasazují Juráska. V obraně hrají Bořil i Chaloupek

Autor:
Sledujeme online   17:41
Do jarní části ligy vstupují slávističtí fotbalisté po dvou porážkách a konci v Champions League. Ve dvacátém kole hrají v Pardubicích a dál hájí neporazitelnost v soutěži. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:30.

Slávista Lukáš Provod se snaží překonat brankáře Jáchyma Šeráka z Pardubic. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bude to pikantní souboj.

Slavia totiž do Pardubic po podzimu pustila svého sportovního ředitele Jiřího Bílka. Ten na východě Čech primárně zkusí vytáhnout tým ze skupiny o udržení.

Hosté vévodí ligové tabulce s náskokem čtyř bodů na vedoucí Spartu, která v sobotu vyhrála 3:0 na Dukle. Slavia naposledy padla vysoko 1:4 s kyperským Pafosem, což by ráda odčinila.

Její trenér Jindřich Trpišovský, který musel řešit četné absence v obraně, posílá do utkání následující sestavu: Staněk – Chaloupek, Zima, Bořil – Douděra, Sadílek, Oscar, Jurásek – Chytil, Chorý, Provod.

Slavia zakončila podzimní ligovou sezonu šesti výhrami v řadě a s náskokem sedmi bodů na druhou Spartu, po Novém roce ale utrpěla dvě porážky na závěr účinkování v Lize mistrů. Nejprve doma nestačila 2:4 na slavnou Barcelonu a ve středu utrpěla zmíněný debakl na Kypru.

Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

Pardubice si chtějí do jara přenést dobrou formu ze závěru podzimu. Díky třem ligovým vítězstvím za sebou se posunuly na 11. místo, se Slavií ale mají velmi špatnou vzájemnou bilanci. Z 11 duelů v nejvyšší soutěži s ní uhrály jedinou remízu, a to hned v prvním souboji.

Naposledy Východočeši v Edenu padli 1:3 v srpnu.

V přípravě Pardubice odehrály tři zápasy a ani jednou neprohrály. Porazily 2:0 Jihlavu a 1:0 Metalist Charkov, mezitím remizovaly 1:1 s Hammarby.

Chance Liga 2025/2026
1. 2. 2026 18:30
Pardubice : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
A. Mandous - D. Šimek, J. Noslin, S. Bammens - R. Saarma, M. Hlavatý, T. Solil, R. Mahuta - G. Botos, L. Krobot, A. Tanko
Sestavy:
J. Staněk - Š. Chaloupek, D. Zima, J. Bořil - D. Douděra, M. Sadílek, M. Oscar, D. Jurásek - M. Chytil, T. Chorý, L. Provod
Náhradníci:
J. Trédl, D. Smékal, J. Hamza, L. Charatišvili, E. Samuel, E. Godwin, F. Vecheta
Náhradníci:
A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, D. Hašioka, S. Isife, Y. Mbodji, M. Suleiman, E. Prekop, V. Kušej, J. Markovič
20. kolo

21. kolo

Kompletní los

19. kolo

20. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav

7. 2. • 18:00 • EDEN ARÉNA, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí zápas proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

ONLINE: Pardubice - Slavia, hosté nasazují Juráska. V obraně hrají Bořil i Chaloupek

Slávista Lukáš Provod se snaží překonat brankáře Jáchyma Šeráka z Pardubic.

Do jarní části ligy vstupují slávističtí fotbalisté po dvou porážkách a konci v Champions League. Ve dvacátém kole hrají v Pardubicích a dál hájí neporazitelnost v soutěži. Utkání sledujte v podrobné...

1. února 2026  17:41

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

ONLINE: United skolili Fulham v závěru, Villa klopýtla. Tottenham hraje se City

Útočník Benjamin Šeško z Manchesteru United se raduje ze svého vítězného gólu v...

Manchester United potvrdil formu a v anglické lize zapsal třetí vítězství v řadě. Dramatický duel proti Fulhamu rozhodl v nastavení Benjamin Šeško, domácí vyhráli 3:2. Aston Villa podlehla ve 24....

1. února 2026  14:55,  aktualizováno  17:31

Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana.

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad Vallecanem a ve španělské lize vyhráli pošesté za sebou. Zápas s týmem bojujícím o záchranu rozhodl v desáté minutě nastavení Kylian Mbappé, který proměnil...

1. února 2026  16:43

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Teplický Robert Jukl přepadává přes Dominika Hollého z Jablonce.

Na podzim se stal kapitánem, tahounem týmu i jeho nejlepším střelcem, ale v jarní premiéře ligových Teplic v Jablonci zůstal záložník Michal Bílek jen na lavičce. „Asi ode mě nemůžete čekat, že vám...

1. února 2026  14:33

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

1. února 2026  8:31

Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle

Zatleskal nadšeným fanouškům, kteří obsadili takřka celou monstrózní osmitisícovou tribunu na stadionu Dukly. Pak trenér sparťanských fotbalistů Brina Priske chválil celé mužstvo. „Kluci zaslouží...

1. února 2026  7:35

Až děsivý vstup do jara pro Karvinou. Nebude to lážo plážo, ví kouč Jarolím

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

V neděli od 15:30 hostí čtvrtou Plzeň, poté si odskočí do Teplic, načež 14. února přivítají první Slavii Praha a týden nato pojedou na stadion třetího Jablonce... Hrůzu nahánějící start jarní části...

1. února 2026  6:15

