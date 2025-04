„Těžko srovnávat. Každý titul je jiný a já to spíš beru jako úlevu. Mám největší radost z toho, když mají lidi radost, čísla pro mě nejsou důležitá. Ale to čekání bylo dlouhé a lidi si to zasloužili,“ usmíval se v sobotu večer poté, co slávisté definitivně stvrdili triumf v lize drtivou výhrou 5:0 v Olomouci.

Následně se obšírně rozhovořil o aktualní mistrovské sezoně i o té nadcházející. Na poslední otázku už reagovat nestihl. Do tiskového centra totiž dorazili jeho svěřenci, kteří ho za sborového „Dělej, už na tebe všichni čekáme“ odvedli pryč.

Předchozí dotazy však zodpověděl.

Jste mistry. Jak to prožíváte vy osobně?

Mám radost, že se klub vrátil tam, kde je. To je pro mě víc než trofeje. Jsem za ně rád, ale je to jenom číslo a momentálně si víc užívám tu radost lidí okolo. Vím, čím si klub procházel, dnes stojí na pevných nohách. Cítím vnitřní uspokojení, že jsme to zvládli a lidi se můžou radovat.

Jak jste si titulový zápas užil?

Začnu netradičně a pogratuluju Olomouci ke skvělé sezoně. Hrála skvělý fotbal a i její zásluhou se odehrál takový zápas. Pochvala také pro hřiště, bez něj by ta úroveň fotbalu nebyla taková, což je skvělá vizitka klubu.

Majitel Slavie Pavel Tykač slaví zisk mistrovského titulu s trenérem Jindřichem Trpišovským.

A samotný výkon týmu? Vyhráli jste možná nečekaně vysoko.

Byl fakt skvělej. Výsledek i výkon. V první půli to bylo hodně otevřené díky soupeři. Olomouc nehraje zataženě, takže pořád bylo kam útočit. My jsme potvrdili naše výkony z celé sezony. Byli jsme silní vzadu, prací celého týmu jsme to odbránili a ve druhé půli to byl koncert se vším všudy. Samá pozitiva pro nás, všichni jsme si to užili.

Byla to taková exhibice, že jste si mohli dovolit do hry poslat čtvrt hodiny před koncem náhradního gólmana Ondřeje Koláře.

Ondra je svým způsobem ikona klubu a je součástí týmu, jelikož pomáhá ostatním klukům. Chceme, aby byl součástí i na hřišti a jsem rád, jak ho fanoušci přivítali. Měli jsme to v hlavě už proti Slovácku, zápas v Olomouci nám to dovolil. A musím říct, že i Jindra Staněk za mnou byl a říkal, že si přeje, aby to takhle vyšlo. Jsem rád, že si to Ondra mohl taky užít.

Mimochodem, slávističtí fanoušci vytáhli v průběhu utkání choreo s vaší obří podobiznou. Všiml jste si?

Byl jsem překvapený. Kluci na mě volali ze střídačky, když jsem se otočil, tak to byl hodně zvláštní pocit. A musím říct, že na choreu vypadám líp než ve skutečnosti. Dojalo mě to. Vidím, kolik práce za tím stojí a naši fanoušci se s nimi dělají opakovaně. Bylo to krásné.

Potvrdili jste vysokou výhrou fakt, že je Slavia nejvíc dominantní za poslední dobu?

Teď to tak vypadá, ale my jsme ta čísla měli podobná i v loňské sezoně a víme, jak to dopadlo. Liga se zvedá: úrovní, atraktivitou i terény. Na tomhle místě chci poděkovat i majiteli, o kterém jsem už loni říkal, že byl naší největší zimní posilou. Dal nám tu možnost, že jsme tam, kde jsme. Když přišel do klubu, něco jsem mu slíbil a jsem rád, že se to splnilo. A uvidíme, jestli se tady rodí nějaká dynastie, protože nám nikdo nedá nic zadarmo. Ale tým bude dál hladový.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a kapitán Jan Bořil slaví zisk mistrovského titulu.

Jako šampioni máte jistou účast v Lize mistrů. Už se těšíte?

Moc o ní nechci slyšet, protože nás tam čeká osm zápasů, ale předtím se rozjede nový ročník domácí soutěže. My se musíme soustředit jako tým a Ligu mistrů brát tak, že teprve přijde. Samozřejmě je krásné o tom přemýšlet, je to vizitka všech českých klubů, které se na tom podílely. Těším se na to, na ty týmy, lidé si to zaslouží, i když to pro nás trenéry bude těžké.

Titul máte hotový s rekordním předstihem. Jak přistoupíte ke zbývajícím duelům?

Máme doma Spartu a Plzeň, což jsou velké zápasy. Pro nás je vždycky limitující léto, jelikož mají kluci důležité zápasy v reprezentaci, takže je těžké se bavit o nějakém volnu. Doma určitě nic měnit nebudeme, protože si lidi zaslouží vidět to nejlepší a sami hráči na to tlačí. Určitě někomu budeme chtít dát prostor, ale nesouhlasím s tím, že si je budeme testovat. Nemůžete je testovat v zápase, kde nemáte nůž na krku.

Už plánujete kádr na příští sezonu?

Máme šest jmen, na kterých máme shodu, ale určitě nevyjdou všichni. Potom uvidíme, jak budou reagovat hráči, na které máme nabídky – kdo z nich bude chtít ve Slavii zůstat. Ale můžeme si něco malovat, pak přijde zničehonic nabídka z Premier League, na což musíme být připravení. Registrujeme velký zájem o naše hráče, ideální scénář by byl jeden odchod, ale spíš budou dva.

Spekuluje se, že Slavia měla zájem o Jana Klimenta. Trvá to navzdory jeho vážnému zranění?

Můžu potvrdit, že o Honzu jsme měli a nadále máme zájem. U něj vůbec nekoukám na věk, protože on má něco, co by našemu týmu pomohlo. Prý měl v den zápasu operaci, věřím, že budeme mít zájem dál, protože je to výjimečný hráč a je mi to moc líto. Měl skvělou fazonu a k nám by se hodil. A jsem šťastný, že i pan Tvrdík s ním je v kontaktu. Nebude to jednoduché rozhodnout, ale chtěli bychom mu dát šanci.