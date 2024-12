Trpišovský: Tým zaslouží absolutorium, hráli jsme na morál. Ševčík řeší nabídku

Jediný gól padl po akci osmnáctiletého záložníka Pecha, jenž si ťukl balon mezi dva protihráče a následně vybídl ke skórování útočníka Chytila, který dorážel na zadní tyči.

Spojnici brány pak trefil střídající Provod, hned několikrát musel zasahoval také brankář Bačkovský. To na druhé straně chytající Kinský tolik práce neměl, ale i hosté si vytvořili dostatek nebezpečných situací.

„Liberec podal skvělý výkon. Dobře pro nás, že jsme se náročnosti toho zápasu dokázali přizpůsobit. A to i díky ochotě, kterou kluci prokázali. Hráli jsme jak říkali na morál. Vždyť teprve před šedesáti hodinami dohráli zápas v Evropské lize,“ přidal Trpišovský.

V úvodních minutách měli hosté několik závarů. Jak jste se s tím zvládli popasovat?

Párkrát se za nás šikovně dostali, opticky byli nebezpečnější. My jsme po čtvrt hodině udělali nějaké změny a postupně zápas kontrolovali, povedlo se nám ho rozhýbat, získali jsme jistotu na míči. Každý, kdo byl na hřišti, musel odvést dobrý výkon po běžecké soubojové i taktické stránce. Důležitý byl výkon Oscara, který byl naprosto fantastický. Škoda jen, že se nám nepovedlo přidat další gól, protože by se nám pak lépe dýchalo.

Když vynecháme Spartu a Plzeň, byl Liberec nejtěžším soupeřem, kterého jste v Edenu v lize přivítali?

Může to tak vypadat, ale je v tom víc věcí. Hlavně to, že se hrálo šedesát hodin po Evropě. Znám to sám, pamatuji si, když jsme sem tenkrát takhle přijeli s Libercem my. Soupeř je ve výhodě, protože před týdnem vyhrál, poté se celou dobu připravuje, klidně tady prohraje s dobrým výkonem a ještě sklidí chválu. V tom se jim hraje dobře. Pro nás je ale cokoli jiného než výhra ztráta, v tom je velký rozdíl.

Ale výkon soupeře se vám musel líbit.

Šli raketově nahoru v posledních týdnech, jsou semknutější a bojovnější, v obraně organizovanější. Letenay na hrotu dobře zhubnul, je pohyblivější a s Višinským tvoří nebezpečné duo. Nemluvě o záložníkovi Hlavatém, to je hráč pro top trojku.

Jak jste uvažoval nad tím, jak tým na Liberec nakonec složit? I s ohledem na váš zmíněný čtvrteční zápas v Evropské lize s Fenerbahce.

Bylo to velké dilema. Jestli vsadit na týmovou souhru a riskovat únavu, nebo prostřídat s tím, že nám trochu utrpí dynamika. Povedlo se to nakombinovat tak, že jsme vzadu zůstali ve stejném složení a vepředu se proměnili. Pomohl i Mojma Chytil, že do té skrumáže jde i za cenu obětování se, taky se z toho zranil. Kdybychom takové nastavení postrádali, nevyhráli jsme.

Vepředu poprvé v základní sestavě nastoupil Dominik Pech a hned se uvedl asistencí.

Kvalitu má, jen tělesně ještě musí trochu dozrát. Podal zajímavý výkon v těžkém zápase. Byl u gólu, předvedl výborný driblink. Je to chytrý hráč, dobře vnímá hru. Logicky se občas zapomene v taktických situacích a přepínání dozadu, ale všechno má ještě před sebou. Je to takový nečeský hráč, jako jsem říkal u Matěje Juráska. V něčem jsou si podobní, Dominik je velmi pracovitý, možná až moc. Nebylo jednoduché na něj ukázat, musíte vycítit správný moment, aby to týmu vyšlo, protože jinak se nepovedený debut s mladým hráčem může dlouho táhnout. Na předzápasovém tréninku byl ale extrémně klidný, tam to vycítíte nejlépe. Potřebovali jsme hráče jako je Lukáš Provod a to jsme v něm našli.

Znamená to že v zimě neodejde na hostování a dostane další šance v áčku?

Možná ten mezikrok skutečně nepotřebuje, ale ono je vždycky lehčí začínat než to potom potvrzovat. To je o dost náročnější. Pamatuju si Daniela Samka, také začal výborně, ale navázat bylo složité. Dominik je nicméně velmi silný v hlavě. Na podzim nám bude pomáhat a pak uvidíme na soustředění, bude to jen o něm. A záleží také na pohybech v kádru.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský reaguje na dění v utkání s Libercem.

I přes náročný program se středová dvojice Oscar – Zafeiris moc často nemění. Co to znamená pro ostatní? Třeba pro Prebsla, který opět dostřídával jen na chvilku v závěru.

Až přijdou zápasy v Olomouci, Ostravě nebo Teplicích, které budou na horším prosincovém terénu, prostor určitě dostane. Současná dvojice je pro nás ohromně důležitá. Tyhle rychlostní typy, co se pohybují tak lehce, rychle regenerují. Třeba Zafeiris měl po čtvrtku úplně stropová data a nevěděl, jestli zvládne další celý zápas. Po tréninku ale přišel s tím, že se cítí lépe, než čekal, a že to zvládne. Pro ostatní je to logicky složité, aby se přes takové hráče dostávali, ale při jejich absencích je Prebsl první volba. My děláme to nejlepší pro tým. On sice nedostává moc minut, ale také hraje klíčovou roli, i v té chvilce musíte dělat správná rozhodnutí, můžete zápas ztratit, nebo rozhodnout. Vím, že ty tři minuty odehraje naplno a to je velmi cenné.

V kádru je také ještě Ševčík, který už je zdravý, ale do nominace se nevešel. V létě mu navíc končí smlouva. Jak to bude s ním?

Trénuje s týmem, je zdravý, ale konkurence je prostě těžká. Oscar se Zafeirisem hrají skvěle, za nimi je Prebsl, může tam hrát i Pech. Ten mix, který tu momentálně je, ho tam prostě nepustí. I on by mohl hrát a týmu by pomohl, ale máte jedenáct hráčů na hřišti plus jen dvacet do nominace. Snad poprvé zažívám ve Slavii na konci podzimu to, že jsme kompletní. I proto je pro něj těžké se do sestavy dostat. Uvidíme, jaká bude situace, ve hře je i nabídka ze zahraničí.

V Edenu jste letos v lize hráli už naposledy, teď vás čekají tři venkovní zápasy. Jak to vnímáte?

Je to zvláštní končit třemi venkovními zápasy, trošku bizár. Hlavně těžké pro fanoušky, kteří za námi vyrazí tak daleko. Asi jsem to ještě nezažil, je to asi hlavně kvůli tomu odkladu kola. Náš cíl je překonat počet výher z minulé sezony, a k tomu musíme zvládat vítězit i venku, stejně tam jet musíme. Mrzí mě to ale i proto, že doma se teď hodně zlepšilo hriště, máme tu plný stadion, pokaždé by se teď vyprodal. Všude slyším, jak nás čeká výjezd roku do Olomouce, ale ještě před tím je pro mě výjezd roku do Ostravy. To si musíme všichni v hlavě nastavit, protože Baník hraje skvěle a bude to v dobrém slova smyslu řežba. Možná přijde únava, ale musíme to ubojovat.