Díval jsem se na balon, ublížit jsem nikomu nechtěl. Moses poslal omluvu Hodoušovi

„Nikomu na hřišti jsem ublížit nechtěl. Díval jsem se na míč a nechtěl jsem trefit tebe nebo kohokoliv jiného,“ přidal Moses v krátkém příspěvku, jenž zveřejnil v neděli odpoledne – hned po utkání libereckému hráči posílal i soukromou zprávu s omluvou.
Není jisté, zda se Hodouš po zranění v této sezoně ještě ukáže na hřišti.
„Chtěl bych všem poděkovat za podporu, které si nesmírně vážím. Ze souboje jsem si odnesl zlomeninu čelisti, ale pro mě sezona ještě určitě neskončila a udělám vše pro to, abych se co nejrychleji vrátil a byl připraven na další zápasy,“ napsal nicméně optimisticky Hodouš v neděli dopoledne taktéž na Instagram.
„Snad budeš brzy v pořádku,“ popřál mu Moses.
V utkání ze souboje vyvázl bez trestu, protože sudí Wulkan dokonce neodpískal ani faul, což se hojně řešilo.
„Z mého postavení Moses sledoval dráhu míče, který pak odehrál, a následně došlo ke srážce, která měla sice zdravotní následky, ale z plochy jsem to vyhodnotil pouze jako srážku,“ vysvětloval Wulkan po utkání.
Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl
„Tady je vidět, že Moses, a neříkám úmyslně, do souboje vletí. V tu chvíli máš kontrolovat tělo, protože tohle je fakt bomba, byl navíc zapřenej,“ nesouhlasil však expert Jakub Podaný ve studiu televizní stanice Oneplay Sport. „Viděli jsme už spoustu zákroků, které byly na červenou a nezaviněné. Hráč je v bezvědomí, VAR má čas se na to podívat, a nerozumím, že tohle neotočil.“
„Je to jasná červená, hráč je v bezvědomí, dostal loktem do spánku. Pojďme si to říkat tak, jak to je. To je jasná karta přece,“ rozčiloval se domácí kouč Radoslav Kováč.
Zápas byl celkově vypjatý, Wulkan dohromady odpískal 35 faulů.
Liberec viděl sedm žlutých včetně jedné červené, kterou sedm minut před koncem základní hrací doby za druhý žlutý faul dostal obránce Drakpe. Ze slávistů byl potrestán Vlček.