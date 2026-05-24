Chance Liga 2025/2026

Součka bychom uvítali, ale je to na něm. Trpišovský nejen o letní přestavbě kádru

  19:33
Zatímco v Edenu ještě doznívaly mistrovské oslavy, v Londýně se truchlilo. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem totiž navzdory výhře 3:0 nad Leedsem sestoupili z Premier League, což ještě posílilo spekulace - mohl by se bývalý reprezentační kapitán v létě vrátit do Slavie?
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský s mistrovskou medailí. | foto: Michal Růžička, MAFRA

„Myslím, že to je všechno o Tomášovi. Kdyby ta možnost byla, rádi bychom ji využili, ale těch variant je ve hře hodně,“ řekl bezprostředně po utkání Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, odkud Souček před šesti a půl lety do Anglie odešel.

Nejprve na hostování, které se změnilo v trvalý přestup poté, co se West Ham udržel mezi elitou. To se mu ale v této sezoně nepovedlo.

„Má ještě na rok smlouvu v Anglii. Já osobně si myslím, že se jednou vrátí, ale uvidí se, jestli to bude teď v létě. To rozhodnutí by bylo hlavně na něm,“ doplnil Trpišovský.

Výhra West Hamu nestačila, Souček a spol. sestupují. Chelsea nebude hrát v Evropě

Kádr na novou sezonu ale určitě plánujete.
Představu máme. Musím říct, že lidé ve vedení jedou naplno už několik týdnů a není to nic jednoduchého vzhledem k mistrovství světa a všem trestům. Když jsem si načrtával sestavu na první kolo, vynechal jsem hráče v trestu a reprezentanty a moc mi jich nezbylo. Vše se bude odvíjet od toho, které hráče se nám podaří získat a které udržet. Nic konkrétního vám neřeknu, ale myslím, že to v létě bude nejvýraznější obměna za osm let, co jsem tady. A klub na to musí být připravený.

Je možné, že byste někoho i navzdory nabídce ze zahraničí udrželi?
Debaty probíhají neustále a různě se to mění podle toho, zda cítíte, jestli to bude, nebo nebude možné. A pak bude záležet – to, že sem teď dorazí nabídky na konkrétní hráče, neznamená, že za měsíc nepřijdou z jiných klubů a za jiných podmínek. Čeká nás znovu Champions League, do toho náročná domácí soutěž. V ideálním scénáři bychom nikoho nepouštěli, ale to se asi úplně nepovede.

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Platí, že Tomáš Chorý s Davidem Douděrou odejdou, nebo vedení změnilo názor?
Zatím debaty moc neprobíhaly. Tenhle týden jsme řešili jiné věci. Je to rozhodnutí vedení a to náš názor zná. Bude to i o klucích, jakou cestou se vydají. Takže momentálně tam žádný posun není, vše má v rukou vedení.

Váš názor zůstává?
Budu koukat hlavně na sportovní stránku, jak už jsem říkal. Tomáš je tady dva roky a udělal dva tituly. S Davidem týmu pomohli, a kdyby tady nezůstali, bylo by to ze sportovního hlediska oslabení. Jsme tým, jsme spolu v dobrém i ve špatném a my za nimi budeme stát. Ale z druhé strany samozřejmě oběma za rok končí smlouva, což se také bude řešit.

David Douděra zvedá mistrovský pohár.

Slávisté Tomáš Chorý (vlevo) a Lukáš Provod zvedají mistrovskou trofej.

Co Jan Bořil?
Musí říct Honza, jak se bude cítit. My jsme domluvení, že si sedneme po konci sezony a vyslechneme si ho, jak to bude chtít. Jestli bude chtít hrát, nebo má určitě už nějakou představu o pofotbalovém životě. On si to nechá projít hlavou. Myslím, že jsou otevřené obě možnosti.

Čeká vás Liga mistrů, s čímž se určitě bude pojit zmíněné posilování. Co konkrétně musíte zlepšit?
Hlavně se upínáme k větší zastupitelnosti v základní sestavě. Ve chvíli, kdy nám někdo z užšího kádru vypadl, bylo to hodně znát. Takže zjednodušeně: zkvalitnit rotaci hráčů a více se připravit na výpadky. Tak, jak jsme to zvládli třeba s brankáři. Chceme pořád zvyšovat kvalitu kádru. Co se týče Ligy mistrů, je potom otázka, kde je hranice toho, co tam české týmy mohou uhrát. Ale samozřejmě bychom chtěli konečně vyhrát a prezentovat se lépe než minulý rok.

Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou

Jak bude probíhat letní příprava i vzhledem k mistrovství světa?
Teď standardně, máme asi 19 dní pauzu, pak pojedeme na dvě soustředění do Rakouska, mezi nimi budeme tady. Máme tam víc zápasů, než jsme zvyklí, vzhledem k tomu, kolik nových hráčů budeme mít. A na první kola budeme pracovat s tím, co bude k dispozici. U reprezentantů záleží, kolik toho odehrají a jak se vyrovnají s časovým posunem. Ale v hlavě s nimi teď moc nepočítám.

Na závěr – spekuluje se o zájmu Slavie o olomoucké trio Sejk, Baráth a Šturm. Zamlouvali by se vám?
Jsou to dobří hráči, ale jak se zlepšuje liga, tak se zlepšují i týmy, které teď už nechtějí tolik prodávat. Rádi bychom z Olomouce někoho získali, ale oni si budují svůj tým, což je dobře a mám z toho radost. Když dopadne alespoň jeden, budu rád.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Výhra West Hamu nestačila, Souček a spol. sestupují. Chelsea nebude hrát v Evropě

Zdrcení fotbalisté West Hamu po posledním kole sestupují z Premier League.

Poslední kolo anglické Premier League je minulostí, v neděli se rozluštily poslední zbývající hádanky. Tou největší byla sestupová otázka. O patro níž padají fotbalisté West Hamu, ti sice vyhráli nad...

Loučil se Kairinen s Letnou? Zůstává, ale stát se může cokoli, řekl Priske

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový...

Setrvání trenéra Briana Priskeho ve fotbalové Spartě potvrdil před začátkem závěrečného zápasu sezony sportovní ředitel Tomáš Rosický. Tím, kdo naopak možná pokračovat nebude, je záložník Kaan...

24. května 2026  17:51,  aktualizováno  18:43

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

24. května 2026  17:21,  aktualizováno  18:41

Dvě posily pro mistrovskou Slavii. Z Karviné přichází mladí Ayaosi a Kačor

Zatímco si plzeňský Lukáš Červ tře nárt o lýtko, jeho spoluhráč Oumar Souaré...

Ve středu oba oslavili zisk domácího poháru s Karvinou a čtyři dny nato oficiálně stvrdili svůj přestup do fotbalové Slavie. Mladí křídelníci Emmanuel Ayaosi a Pavel Kačor podepsali v Edenu smlouvy...

24. května 2026  18:38

Sparta - Hradec 2:1, domácí se rozloučili vítěznou otočkou. Rozhodly střely z dálky

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V zápase závěrečného kola na Letné o nic nešlo, o umístění v tabulce fotbalové ligy bylo rozhodnuto už před ním. Přesto duel druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové nabídl zajímavou podívanou....

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  16:50

Baníkovská bílá vlna si podmanila Julisku. Ustojí teď Slezané i zrádnou baráž?

Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a...

Bývá to obvykle naprosto klidná čtvrť. Ospalý víkendový rytmus tu většinou narušují leda populární farmářské trhy u stanice metra. Když se ale v sobotu do pražských Dejvic nahrnuly hordy fotbalových...

24. května 2026  16:36

Jablonec - Liberec 2:1, derby pro domácí. Kováčův tým neuhrál v nadstavbě ani bod

Jablonecký obránce Nemanja Tekijaški s míčem před Patrikem Dulayem z Liberce

V nedělním podještědském derby už šlo pouze o prestiž. Poslední severočeský souboj sezony 2025/26 ve fotbalové Chance Lize nakonec dopadl lépe pro Jablonec, který na domácím hřišti porazil oslabený...

24. května 2026  13:30,  aktualizováno  16:21

Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Hodně pohodová rozlučka s ligovou sezonou. Slavia v plážovém tempu porazila v prázdném Edenu naprosto odevzdanou Plzeň 3:0, když už po šesti minutách vedla o dva góly. Domácí fotbalisté převezmou...

24. května 2026  13:04,  aktualizováno  15:49

Priske bude ve Spartě pokračovat, potvrdil Rosický. Sestup béčka? Komplikace

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Podruhé v řadě zakončí sezonu bez trofeje. V lize se sparťanští fotbalisté umístili druzí za Slavií, v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Boleslaví a v Konferenční lize nestačili v osmifinále na...

24. května 2026  14:13

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup....

24. května 2026  13:12

Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Mrzelo jej, že jeho tým neudělal věrným fanouškům v krajském derby radost. Nechápal, jak mohli hráči podat tak rozdílný výkon v prvním a druhém poločase. Po krátkém hodnocení porážky 0:1 ve Zlíně se...

24. května 2026

