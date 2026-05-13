Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

Autor:
  23:45
Přišli v bílých tričkách s třiadvacítkou na prsou a spokojeně se usadili za stůl v tiskovém centru. Pohodlná výhra 5:1 nad Jabloncem a zisk titulu alespoň částečně přebily rozčarování fotbalové Slavie z posledních dnů. „Je to smutné, že tu nemáme lidi. Není to pravá oslava, ale s tím jsme počítali. I tak si to užijeme,“ pronesl kapitán Tomáš Holeš a usmál se na vedle sedícího Lukáše Provoda.
Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci.

Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slávisté slaví 23. ligový titul.
Slávisté slaví 23. ligový titul.
Dojetí slávisté Sadílek a Vlček po zisku titulu.
Titulová radost fotbalové Slavie.
65 fotografií

Slávisté museli odehrát utkání bez diváků kvůli rozhodnutí disciplinární komise, která klub potrestala za předčasné vběhnutí fanoušků na hrací plochu v závěru sobotního derby.

Tři minuty je dělily od titulu, slávisté ale museli počkat.

„Pro mě osobně jedno z největších zklamání ve fotbale, co jsme zažil. byl jsem z toho zlomený, nemohl jsem to dostat z hlavy. Byli jsme blízko, ale o to jsem šťastnější za naši reakci. Vyhráli jsme 5:1 a spadl mi kámen ze srdce, že to máme a jsme mistři,“ pronesl Holeš.

Kontumace, excesy, ztráty s Hradcem i klopýtání rivala. Jak Slavia došla ke zlatu

„Zklamání bylo velké, ale pořád jsme věřili tomu, že kvalitu máme a že to zvládneme. S tímhle člověk nepočítá a všem jsme zdůraznili, ať si tím oslavy nenechají zkazit, protože za to nemůžou. Malovali jsme si, že to bude, ale musím pochválit všechny. Sám jsem se toho bál, jak to bude vypadat, ale všichni k tomu přistoupili neuvěřitelně,“ přidal Provod.

Pro oba to je čtvrtý mistrovský titul se Slavií.

„Pocitově ten vůbec nejtěžší, co jsem tady vyhrál. Liga se zkvalitnila, každý zápas je těžký a vím, kolik mě ty zápasy stojí energie,“ pravil Holeš. „Vážíme si ho moc, protože obhájit ligu není jednoduché, a myslím, že je neuvěřitelné, že v sezoně, kdy hrajeme Ligu mistrů, uděláme titul,“ přidal Provod.

Slávista Provod se snaží zkrotit vysoký míč.

V Lize mistrů sice Slavia neuspěla, ale obhajoba jí vyšla s přehledem navzdory sobotnímu dění a kontumaci ve prospěch Sparty.

„Je těžké vypíchnout nejlepší moment sezony. Napadla mě jedna věc: na podzim, kdy vypadla spousta stoperů a nahradili nás Vlček s Chaloupkem, který se nakonec vyprofiloval v oporu. Jsem rád, že takhle vyrostli,“ pochvaloval si Holeš.

„Žádný okamžik mě nenapadá, mně to celé splývá. Přijde mi, že jsme ani nemrkli a je po sezoně. Spíš už myslím na milníky, kterých chci se Slavií dosáhnout. Pořád nám schází tři body v Lize mistrů a mrzí mě prohra v Hradci, protože jsme mohli být neporažení,“ zamyslel se Provod.

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Mimochodem, loni v titulovém zápase Slavia vyhrála 5:0 v Olomouci.

Tentokrát u toho přímo na stadionu sice fanoušci být nemohli, několik stovek se jich však shromáždilo před arénou, kam za nimi poté přišel klubový šéf Jaroslav Tvrdík a přislíbil, že hromadné oslavy nakonec budou.

„Co jsem zaslechl, tak si to s nimi užijeme po posledním zápase,“ mrknul Provod.

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu a Tvrdík otočil: Oslavy budou!

Sezonu Slavia uzavře domácím utkáním s Plzní, předtím ji čeká ještě výjezd do Hradce.

Tam ale Provod s Holešem nepojedou – oba dostanou volno, aby si po náročném ročníku odpočinuli. S velkou pravděpodobností pak totiž budou v nominaci reprezentačního trenéra Miroslava Koubka na letní mistrovství světa.

„Já jsem chtěl letět na dovolenou s Holim, ale on mi dal košem, takže poletím asi s rodinou,“ rozesmál se Provod.

„Mám slíbenou dovolenou od trenéra, mělo to být už v pondělí, ale nakonec to nevyšlo. Chceme si odpočinout, ale zase abychom nevypadli z toho režimu. Za týden se tady sejdeme a budeme slavit. A pak přípravy na mistrovství světa. Věřím, že se do nominace oba dostaneme,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

13. května 2026  23:54

City i bez Haalanda zdolali Crystal Palace a dál myslí na titul. Ztrácejí dva body

Omar Marmoush slaví gól proti Crystal Palace.

Fotbalisté Manchesteru City si připsali povinné vítězství. Ve středeční dohrávce 31. kola anglické Premier League na domácím stadionu porazili Crystal Palace 3:0 a dvě kola před koncem opět z druhé...

13. května 2026  20:49,  aktualizováno  23:52

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu a Tvrdík otočil: Oslavy budou!

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

13. května 2026  22:24,  aktualizováno  23:49

Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci.

Přišli v bílých tričkách s třiadvacítkou na prsou a spokojeně se usadili za stůl v tiskovém centru. Pohodlná výhra 5:1 nad Jabloncem a zisk titulu alespoň částečně přebily rozčarování fotbalové...

13. května 2026  23:45

Inter má double. Po italské lize ovládl i domácí pohár, ve finále přemohl Lazio

Fotbalisté Interu Milán po vítězství v Italském poháru.

Fotbalisté Interu Milán slaví domácí double. Už jistí mistři ligy ovládli podesáté také Italský pohár. Ve finále na Olympijském stadionu v Římě porazili domácí Lazio 2:0.

13. května 2026  23:26

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

13. května 2026  23:19

Pátý francouzský titul v řadě pro Paris St. Germain. Lens už ztrátu smazat nemůže

Fotbalisté PSG se radují z titulu ve francouzské lize.

Fotbalisté Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky mají náskok devíti bodů. Oba týmy čeká...

13. května 2026  23:19

Horejš chce dotáhnout Evropu. Ale taky ví: Úspěch už je, že o ní můžeme uvažovat

Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem.

Oklepali se z nedělní nepříjemné ztráty bodů s Jabloncem, který mohli na čtvrté příčce vystřídat už tehdy. Po středeční výhře 1:0 nad Libercem pak fotbalisté Hradce s uspokojením sledovali, jak...

13. května 2026  22:11

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Bez fanoušků, ale s titulem. Fotbalisté Slavie slaví ligový triumf v sezoně...

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

13. května 2026  19:04,  aktualizováno  22:08

Kontumace, excesy, ztráty s Hradcem i klopýtání rivala. Jak Slavia došla ke zlatu

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Před rokem měla odpracováno a vyděláno už o dvě kola dřív. Letos k dobytí fotbalového titulu mířila nejsladším možným způsobem, ale razítko v derby jí pokazili fanoušci. Slavia se tak k němu...

13. května 2026  21:54

Hradec Králové - Liberec 1:0. Gól zadnicí přiblížil domácí pohárové Evropě

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel.

Velký krok směrem k evropským pohárům udělali fotbalisté Hradce Králové. Ve středu na domácím hřišti zdolali ve třetím kole nadstavbové části o titul Liberec 1:0 a vyhoupli se na čtvrté místo. O...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  19:44

Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce,...

13. května 2026  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.