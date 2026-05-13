Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

Slávisté museli odehrát utkání bez diváků kvůli rozhodnutí disciplinární komise, která klub potrestala za předčasné vběhnutí fanoušků na hrací plochu v závěru sobotního derby.
Tři minuty je dělily od titulu, slávisté ale museli počkat.
„Pro mě osobně jedno z největších zklamání ve fotbale, co jsme zažil. byl jsem z toho zlomený, nemohl jsem to dostat z hlavy. Byli jsme blízko, ale o to jsem šťastnější za naši reakci. Vyhráli jsme 5:1 a spadl mi kámen ze srdce, že to máme a jsme mistři,“ pronesl Holeš.
„Zklamání bylo velké, ale pořád jsme věřili tomu, že kvalitu máme a že to zvládneme. S tímhle člověk nepočítá a všem jsme zdůraznili, ať si tím oslavy nenechají zkazit, protože za to nemůžou. Malovali jsme si, že to bude, ale musím pochválit všechny. Sám jsem se toho bál, jak to bude vypadat, ale všichni k tomu přistoupili neuvěřitelně,“ přidal Provod.
Pro oba to je čtvrtý mistrovský titul se Slavií.
„Pocitově ten vůbec nejtěžší, co jsem tady vyhrál. Liga se zkvalitnila, každý zápas je těžký a vím, kolik mě ty zápasy stojí energie,“ pravil Holeš. „Vážíme si ho moc, protože obhájit ligu není jednoduché, a myslím, že je neuvěřitelné, že v sezoně, kdy hrajeme Ligu mistrů, uděláme titul,“ přidal Provod.
V Lize mistrů sice Slavia neuspěla, ale obhajoba jí vyšla s přehledem navzdory sobotnímu dění a kontumaci ve prospěch Sparty.
„Je těžké vypíchnout nejlepší moment sezony. Napadla mě jedna věc: na podzim, kdy vypadla spousta stoperů a nahradili nás Vlček s Chaloupkem, který se nakonec vyprofiloval v oporu. Jsem rád, že takhle vyrostli,“ pochvaloval si Holeš.
„Žádný okamžik mě nenapadá, mně to celé splývá. Přijde mi, že jsme ani nemrkli a je po sezoně. Spíš už myslím na milníky, kterých chci se Slavií dosáhnout. Pořád nám schází tři body v Lize mistrů a mrzí mě prohra v Hradci, protože jsme mohli být neporažení,“ zamyslel se Provod.
Mimochodem, loni v titulovém zápase Slavia vyhrála 5:0 v Olomouci.
Tentokrát u toho přímo na stadionu sice fanoušci být nemohli, několik stovek se jich však shromáždilo před arénou, kam za nimi poté přišel klubový šéf Jaroslav Tvrdík a přislíbil, že hromadné oslavy nakonec budou.
„Co jsem zaslechl, tak si to s nimi užijeme po posledním zápase,“ mrknul Provod.
Sezonu Slavia uzavře domácím utkáním s Plzní, předtím ji čeká ještě výjezd do Hradce.
Tam ale Provod s Holešem nepojedou – oba dostanou volno, aby si po náročném ročníku odpočinuli. S velkou pravděpodobností pak totiž budou v nominaci reprezentačního trenéra Miroslava Koubka na letní mistrovství světa.
„Já jsem chtěl letět na dovolenou s Holim, ale on mi dal košem, takže poletím asi s rodinou,“ rozesmál se Provod.
„Mám slíbenou dovolenou od trenéra, mělo to být už v pondělí, ale nakonec to nevyšlo. Chceme si odpočinout, ale zase abychom nevypadli z toho režimu. Za týden se tady sejdeme a budeme slavit. A pak přípravy na mistrovství světa. Věřím, že se do nominace oba dostaneme,“ uzavřel.