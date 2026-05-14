„Upřímně nevím, s nikým jsme se o tom nebavili. Prostě přišlo rozhodnutí, ale ještě si musíme sednout a říct si, co dál. Stejně dostanou trest a bude také záležet, jak oni sami budou cítit svou budoucnost. Zatím bych nepředjímal,“ krčil rameny trenér Jindřich Trpišovský.
Věděl, že kromě dojmů z titulu po vítězství 5:1 nad Jabloncem přijdou na tiskové konferenci na řadu i nepříjemná témata.
Vždyť slávisté se už o víkendu chystali oslavit titul výhrou derby, ovšem před koncem utkání vběhli na trávník fanoušci, napadli několik sparťanů a zápas byl předčasně ukončen.
„Bylo to těžké a smutné. Věc, kterou nikdo nečekal. Máte v hlavě, že jste blízko výhře v derby, blízko titulu a z jednoho z nejhezčích večerů v životě se během chvíle stane noční můra a sportovní tragédie. Všichni víme, co následovalo, a všichni to cítíme. Celý život chodím spát s fotbalem a vstávám s fotbalem, ale dva dny jsem z něj byl poprvé v kariéře úplně zdevastovaný,“ přiznal Trpišovský.
Disciplinární komise potrestala Slavii pokutou, nakázala jí odehrát čtyři domácí zápasy bez diváků a derby kontumovala ve prospěch Sparty. Vršovičtí však ještě předtím vyhlásili několik interních trestů.
Mimo jiné vyřadili z kádru Chorého s Douděrou, kteří v utkání dostali červenou kartu – Chorý za loket Sörensenovi, Douděra za urážky sudího.
„My jsme měli po Hradci sezení s vedením. Za tuhle sezonu se nám staly věci, které se nám nikdy nestávaly, a od vedení padlo, že je to naposledy. Ale stalo se to znovu a každý máme svého šéfa. Přišlo rozhodnutí, které jsme museli respektovat, nebyl prostor pro diskusi, když jsme hráli hned ve středu a oba by stejně stáli s červenou,“ pronesl Trpišovský.
Douděra s Chorým utkání proti Jablonci sledovali z tribuny.
Douděra se v jednu chvíli zeširoka usmál do kamery a poté dal na Instagram příspěvek se slovy: „I když ti život hází klacky pod nohy, projdi tím s úsměvem. Právě to je skutečná síla.“
„Je to složitá situace. Je to rozhodnutí vedení, které musíme respektovat. Druhá strana mince je, že to jsou a budou naši kamarádi a budeme vždy vzpomínat na bitvy, které jsme spolu zvládli. Já s nimi mluvil a snažil se jim vyjádřit podporu. Že si jich vážím, i toho, co pro Slavii udělali. Že jsem tady pro ně a mají moji podporu,“ hlesl Lukáš Provod.
„Cítím to stejně, mám oba kluky hrozně rád, jsou to moji blízcí kamarádi. Na titulu mají velký podíl, teď si to užijeme společně a pak uvidíme,“ navázal kapitán Tomáš Holeš.
Douděru lze možná hájit tím, že se zčásti stal obětí okolností. Na hřišti se sice snadno a pravidelně nechává ovlivnit emocemi, tohle byl ale jeho první podobný ústřel.
Zato Chorý má trable opakovaně a v aktuální sezoně ke kontroverzím přidal i první tři ligové červené karty – jednu za úder do Hečova rozkroku, další za (ne)plivanec na Dweha a naposledy vyloučení v derby.
„Minulou sezonu se nic nestalo a vše fungovalo. Měli jsme s ním pohovory, já s ním měl rozmluvu hned po příchodu. Řekl jsem mu, že tohle na hřišti nechci a naopak od něj chci věci, ve kterých je silný. To v první sezoně ukázal, ale letos se stalo, co se stalo. Nechci rozebírat, co všechno jsme řešili a jak jsem byl na něj naštvaný,“ zamračil se Trpišovský.
Nemohl ale přece jenom on, respektive realizační tým, potažmo celá Slavia, udělat ještě víc ve snaze Chorého zkrotit?
„Udělali jsme maximum. Zkoušeli jsme všechno, od rozmluv po tresty, ale zase se to stalo. Samozřejmě jsme toho součástí, máte pravdu. A je otázka do budoucna, jestli na to nemyslet ve smlouvách,“ zamyslel Trpišovský. „Je to i výzva pro Toma, aby tyhle věci nedělal a aby ukázal tu svou nejlepší fotbalovou tvář, což se dařilo až do Slovácka. Teď jsou potrestaní nejvíc oni, protože nemůžou hrát fotbal a dostanou trest.“
Sankce se oba hráči dozví od disciplinární komise ve čtvrtek. A co pak?