Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Autor:
  7:25
Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše Chorého a Davida Douděry. Nebo se něco může změnit?
Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slávisté slaví 23. ligový titul.
Slávisté slaví 23. ligový titul.
Dojetí slávisté Sadílek a Vlček po zisku titulu.
Titulová radost fotbalové Slavie.
65 fotografií

„Upřímně nevím, s nikým jsme se o tom nebavili. Prostě přišlo rozhodnutí, ale ještě si musíme sednout a říct si, co dál. Stejně dostanou trest a bude také záležet, jak oni sami budou cítit svou budoucnost. Zatím bych nepředjímal,“ krčil rameny trenér Jindřich Trpišovský.

Věděl, že kromě dojmů z titulu po vítězství 5:1 nad Jabloncem přijdou na tiskové konferenci na řadu i nepříjemná témata.

Vždyť slávisté se už o víkendu chystali oslavit titul výhrou derby, ovšem před koncem utkání vběhli na trávník fanoušci, napadli několik sparťanů a zápas byl předčasně ukončen.

Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

„Bylo to těžké a smutné. Věc, kterou nikdo nečekal. Máte v hlavě, že jste blízko výhře v derby, blízko titulu a z jednoho z nejhezčích večerů v životě se během chvíle stane noční můra a sportovní tragédie. Všichni víme, co následovalo, a všichni to cítíme. Celý život chodím spát s fotbalem a vstávám s fotbalem, ale dva dny jsem z něj byl poprvé v kariéře úplně zdevastovaný,“ přiznal Trpišovský.

Disciplinární komise potrestala Slavii pokutou, nakázala jí odehrát čtyři domácí zápasy bez diváků a derby kontumovala ve prospěch Sparty. Vršovičtí však ještě předtím vyhlásili několik interních trestů.

Mimo jiné vyřadili z kádru Chorého s Douděrou, kteří v utkání dostali červenou kartu – Chorý za loket Sörensenovi, Douděra za urážky sudího.

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

„My jsme měli po Hradci sezení s vedením. Za tuhle sezonu se nám staly věci, které se nám nikdy nestávaly, a od vedení padlo, že je to naposledy. Ale stalo se to znovu a každý máme svého šéfa. Přišlo rozhodnutí, které jsme museli respektovat, nebyl prostor pro diskusi, když jsme hráli hned ve středu a oba by stejně stáli s červenou,“ pronesl Trpišovský.

Douděra s Chorým utkání proti Jablonci sledovali z tribuny.

Douděra se v jednu chvíli zeširoka usmál do kamery a poté dal na Instagram příspěvek se slovy: „I když ti život hází klacky pod nohy, projdi tím s úsměvem. Právě to je skutečná síla.“

„Je to složitá situace. Je to rozhodnutí vedení, které musíme respektovat. Druhá strana mince je, že to jsou a budou naši kamarádi a budeme vždy vzpomínat na bitvy, které jsme spolu zvládli. Já s nimi mluvil a snažil se jim vyjádřit podporu. Že si jich vážím, i toho, co pro Slavii udělali. Že jsem tady pro ně a mají moji podporu,“ hlesl Lukáš Provod.

Hráči Slavie slaví ligový titul.

„Cítím to stejně, mám oba kluky hrozně rád, jsou to moji blízcí kamarádi. Na titulu mají velký podíl, teď si to užijeme společně a pak uvidíme,“ navázal kapitán Tomáš Holeš.

Douděru lze možná hájit tím, že se zčásti stal obětí okolností. Na hřišti se sice snadno a pravidelně nechává ovlivnit emocemi, tohle byl ale jeho první podobný ústřel.

Zato Chorý má trable opakovaně a v aktuální sezoně ke kontroverzím přidal i první tři ligové červené karty – jednu za úder do Hečova rozkroku, další za (ne)plivanec na Dweha a naposledy vyloučení v derby.

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

„Minulou sezonu se nic nestalo a vše fungovalo. Měli jsme s ním pohovory, já s ním měl rozmluvu hned po příchodu. Řekl jsem mu, že tohle na hřišti nechci a naopak od něj chci věci, ve kterých je silný. To v první sezoně ukázal, ale letos se stalo, co se stalo. Nechci rozebírat, co všechno jsme řešili a jak jsem byl na něj naštvaný,“ zamračil se Trpišovský.

Nemohl ale přece jenom on, respektive realizační tým, potažmo celá Slavia, udělat ještě víc ve snaze Chorého zkrotit?

„Udělali jsme maximum. Zkoušeli jsme všechno, od rozmluv po tresty, ale zase se to stalo. Samozřejmě jsme toho součástí, máte pravdu. A je otázka do budoucna, jestli na to nemyslet ve smlouvách,“ zamyslel Trpišovský. „Je to i výzva pro Toma, aby tyhle věci nedělal a aby ukázal tu svou nejlepší fotbalovou tvář, což se dařilo až do Slovácka. Teď jsou potrestaní nejvíc oni, protože nemůžou hrát fotbal a dostanou trest.“

Sankce se oba hráči dozví od disciplinární komise ve čtvrtek. A co pak?

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

14. května 2026  7:25

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

13. května 2026  23:54

City i bez Haalanda zdolali Crystal Palace a dál myslí na titul. Ztrácejí dva body

Omar Marmoush slaví gól proti Crystal Palace.

Fotbalisté Manchesteru City si připsali povinné vítězství. Ve středeční dohrávce 31. kola anglické Premier League na domácím stadionu porazili Crystal Palace 3:0 a dvě kola před koncem opět z druhé...

13. května 2026  20:49,  aktualizováno  23:52

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

13. května 2026  22:24,  aktualizováno  23:49

Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci.

Přišli v bílých tričkách s třiadvacítkou na prsou a spokojeně se usadili za stůl v tiskovém centru. Pohodlná výhra 5:1 nad Jabloncem a zisk titulu alespoň částečně přebily rozčarování fotbalové...

13. května 2026  23:45

Inter má double. Po italské lize ovládl i domácí pohár, ve finále přemohl Lazio

Fotbalisté Interu Milán po vítězství v Italském poháru.

Fotbalisté Interu Milán slaví domácí double. Už jistí mistři ligy ovládli podesáté také Italský pohár. Ve finále na Olympijském stadionu v Římě porazili domácí Lazio 2:0.

13. května 2026  23:26

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

13. května 2026  23:19

Pátý francouzský titul v řadě pro Paris St. Germain. Lens už ztrátu smazat nemůže

Fotbalisté PSG se radují z titulu ve francouzské lize.

Fotbalisté Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky mají náskok devíti bodů. Oba týmy čeká...

13. května 2026  23:19

Horejš chce dotáhnout Evropu. Ale taky ví: Úspěch už je, že o ní můžeme uvažovat

Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem.

Oklepali se z nedělní nepříjemné ztráty bodů s Jabloncem, který mohli na čtvrté příčce vystřídat už tehdy. Po středeční výhře 1:0 nad Libercem pak fotbalisté Hradce s uspokojením sledovali, jak...

13. května 2026  22:11

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

13. května 2026  19:04,  aktualizováno  22:08

Kontumace, excesy, ztráty s Hradcem i klopýtání rivala. Jak Slavia došla ke zlatu

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Před rokem měla odpracováno a vyděláno už o dvě kola dřív. Letos k dobytí fotbalového titulu mířila nejsladším možným způsobem, ale razítko v derby jí pokazili fanoušci. Slavia se tak k němu...

13. května 2026  21:54

Hradec Králové - Liberec 1:0. Gól zadnicí přiblížil domácí pohárové Evropě

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel.

Velký krok směrem k evropským pohárům udělali fotbalisté Hradce Králové. Ve středu na domácím hřišti zdolali ve třetím kole nadstavbové části o titul Liberec 1:0 a vyhoupli se na čtvrté místo. O...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  19:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.