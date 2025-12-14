Zafi, budeš nám chybět! Řek se loučil se Slavií. Nezapomenutelná cesta, děkoval

V zimě odejde dvaadvacetiletý záložník do řecké Soluně, tamní PAOK si ho koupil v přepočtu za čtvrt miliardy korun už v létě a ve Slavii ho nechal do konce podzimu hostovat.
„Bude nám chybět, na hřišti i mimo něj. Fantastický kluk, charakter. Do kabiny zapadl neuvěřitelně, jako by byl Čech. Přeju mu hodně zdraví a úspěchů, ať se mu daří. Doufám a věřím, že se na hřišti ještě někdy potkáme,“ pravil na tiskové konferenci záložník Lukáš Provod. „Za celou kabinu jsme mu děkovali, i fanoušci se s ním rozloučili, jak se patří.“
Když se necelých dvacet minut před koncem slávistického zápasu s Jabloncem na tabuli čtvrtého rozhodčího rozsvítila červená desítka, Zafeirisovo číslo, spoluhráč Douděra se snažil gestem upozornit fanoušky, kteří ještě slavili předchozí Chorého gól, aby přidali.
Víc.
Ještě hlasitěji, prosím!
Poslední aplaus pro Zafeirise, s nímž se před střídačkou loučili trenéři i všichni náhradníci.
„Všichni jsme k němu měli blízko. Je to jeden z hráčů, u kterých mám radost, jak se posunul. Vzhledem k jeho věku je obdivuhodné, jakým vývojem si prošel. Není časté, že si zahraniční hráči vytvoří ke klubu takový vztah jako má on. Několikrát jsem říkal, že je to skvělý fotbalista, ale má i emoce, které dává ve prospěch týmu. Na hřišti je to správný hajzlík, ale v soukromí kluk, na kterého by byl každý táta hrdý,“ rozplýval se Trpišovský.
Poslední zápas mu ale málem nevyšel úplně podle představ. V závěru první půle mu sudí Beneš odpustil žlutou kartu za nakopnutí Chramosty před vápnem. Kdyby jí vytasil, Zafeiris by možná nedohrál, jelikož ho po změně stran sudí potrestal za filmování.
Místo toho o deset minut později řecký středopolař střídal po Chorého brance na 4:3 a po dramatickém finiši si mohl oddechnout. Se Slavií se rozloučil vítězně a odchází, když Pražané vedou ligu.
Po závěrečném hvizdu si užil i tradiční děkovačku. Ještě jednou. Naposledy.
Spoluhráči ho pod Tribunou sever vyhazovali do vzduchu, on si po chvíli vzal do ruky mikrofon a česky pozdravil: „Dobrý den!“
Jak Zafeirise nahradit?
„Vrací se Alex Bužek, který je podobný typ a dostane šanci se porvat o místo v sestavě. Máme ještě tip na hráče ze zahraničí, může se něco stát, ale v tuhle chvíli se na jeho místo vrací Alex,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.
Další variantou je pak třeba devatenáctiletý odchovanec Tomáš Jelínek. „Je to takový typ Zafeirise, což znamená celoplošný hráč,“ popsal ho slávistický kouč před pár týdny po jeho ligovém debutu.
Potom už pokračoval v angličtině: „Ze srdce bych vám chtěl poděkovat. Za sebe i za celou rodinu. Cesta, kterou jsem ve Slavii prošel, byla nezapomenutelná. Vyhráli jsme ligu i pohár, slavili jako šílení. Věřím, že kluci tuhle sezonu dotáhnou k doublu. A já jim budu držet palce.“
Poté dostal zarámovanou koláž vybraných momentů ve slávistickém dresu, pod níž v řečtině stálo prosté „Děkujeme“.
Ve Slavii odehrál Zafeiris od ledna 2023, kdy dorazil z norského Haugesundu, celkem 123 zápasů, v nichž vstřelil 14 gólů a přidal 13 asistencí.
Stal se řeckým reprezentantem, jednou z opor, oblíbencem fanoušků. „Vždy, když jsme potřebovali někoho na hřišti vymazat, on to dokázal. Vždycky jsme se na něj mohli spolehnout,“ připomněl Provod.
I proto mu slávističtí příznivci, soudě dle sobotní reakce, odpustili i jeho rozmarné léto, během kterého jako by nevěděl, co doopravdy chce.
Zůstat ve Slavii?
Přestoupit do Řecka?
„Neříkal nám žádné racionální argumenty. V diskusích s ním permanentně znělo slovíčko family, tedy rodina. To byl jediný důvod, proč se chtěl vrátit do Řecka. Pro nás to bylo složitě uchopitelné,“ komentoval tehdy nastalou situaci předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
„Říkal, že kdyby ho chtěl jakýkoli jiný klub v Evropě, zůstal by ve Slavii. Ale tady měl pocit, že je to jednou za život.“
Slavia ho ale kvůli účasti v Lize mistrů nechtěla pouštět, jelikož by takhle na poslední chvíli neměla šanci získat náhradu. Nakonec kluby po týdnech upekly kompromis.
Navzdory jistému lednovému odchodu však Zafeiris jel až do posledního zápasu naplno.
„Bylo vidět, že je oblíbený. Myslím, že se mu teď bude Slavia opouštět hůř, protože se tady k hráčům chováme dobře. Rozloučili jsme se, jak jsme měli,“ uzavřel Provod.