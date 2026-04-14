Chance Liga 2025/2026

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

  16:29
Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však udělil interní pokutu. A na tu mu údajně během nedělního zápasu s Plzní (0:0) vybrala peníze Tribuna Sever, nejvýraznější fanouškovská skupina z Edenu.

„Zápas s Plzní měl dohru o které musíte vědět. Zatímco se řešily sliny a zbytečný VAR, na Tribuně Sever jsme se vrátili k derby a ocenili čest a loajalitu jednoho z nás,“ stojí na začátku fanouškovského prohlášení.

„Náš fyzioterapeut Daniel Berger se v derby nebál zastat svého klubu na vlastním stadionu. Místo uznání a podpory se však dočkal absurdní pokuty od vlastního klubu. A to jen kvůli umělé hysterii falešných morálních majáků a internetových válečníků,“ pokračuje v kritičtějším tónu příspěvek.

Podle deníku Blesk Slavia udělila Bergerovi pokutu ve výši 50 tisíc korun a měsíční zákaz činnosti.

Na potyčku v poločase březnového derby, které nakonec Slavia doma vyhrála 3:1, upozornila Sparta, která dokonce zveřejnila video celého incidentu.

„Vzhledem k tomu, o jak skandální chování se ze strany fyzioterapeuta Slavie jednalo, jsme se zcela mimořádně rozhodli poskytnout veřejnosti video, na němž je celý moment zachycen,“ vysvětloval tehdy ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík.

„Určitě je to chování, které si kategoricky nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů,“ reagoval pro iSport.cz šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Jelikož Berger není členem FAČR, mohl být potrestán pouze interně, což nakonec Slavia udělala.

„O poločase zápasu s Plzní jsme tak na pokutu pro něj vybrali za 10 minut. Kasička se nedala ani zavřít. Částku jsme Danovi předali osobně před celým týmem. Rozhodl se, že peníze pošle dál na dobrou věc. Klub, který ustupuje mediálnímu tlaku a trestá vlastní lidi za věrnost, ztrácí tvář u těch nejvěrnějších. My ale nezapomínáme,“ doplnila Tribuna Sever.

Není to v poslední době poprvé, co veřejně tepe do slávistického vedení.

Když Slavia na konci ledna schytala výprask 1:4 na Kypru s tamním Pafosem, vedení klubu nabídlo fanouškům, že jim vrátí peníze za vstupné. Tribuna Sever však tohle gesto odmítla a kritizovala také politiku svého klubu.

Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“

„Nesouhlasíme s dlouhodobou populistickou a velkohubou politikou klubu, která má tendence se tvářit nejen po komerční stránce jako evropský velkoklub. Tohle není forma, se kterou se ztotožňujeme,“ napsala tehdy.

V návaznosti na to začátkem února v úvodní čtvrthodině domácího zápasu proti Mladé Boleslavi (4:0) na protest nefandili.

„Tvrdíku, ty vidíš peníze, my červenobílé srdce,“ objevilo se na prvním ze tří transparentů. Na dalších dvou ještě stálo: „Velkohubá prohlášení, laciná gesta, populistické kecy... Chovejte se jako Slavia!“

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Fotbalové přestupy ONLINE: Reprezentant Červ prodloužil v Plzni, kouč Iraola skončí v Bournemouth

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Ať nám majitelka Dynamo prodá, jinak klub přijde o stadion, vyzvaly Budějovice

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu. Město chce subjekt dočasně získat, aby ho stabilizovalo. Ve středu...

Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

Na posledním tréninku fotbalistů Barcelony před čtvrtfinálovou odvetou Ligy mistrů na Atlétiku Madrid trenér Hansi Flick uprostřed hřiště horlivě diskutoval s jedním z funkcionářů UEFA. „Podívejte...

Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...

Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

V neděli gólem zařídil svému týmu remízu v lotyšské lize, teď hodlá český fotbalista Tomáš Rataj z Jelgavy spolupracovat s etickou komisí, která ho podezřívá z nekalých praktik v minulosti. „Byl jsem...

Vždyť se jich jen letmo dotkl! Stopera United vyloučili za tahání vlasů, kouč zuřil

Za stavu 0:2 to byla pro Manchester United další komplikace. Lisandro Martínez ani nechtěl věřit, že sudí drží v ruce červenou kartu. Při domácí porážce s Leedsem (1:2) ji argentinský fotbalista...

Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se

Nepomohla změna trenéra. Nepomohly přesuny v sestavě. Mužstvo neoživily ani návraty některých marodů. Fotbalisté ostravského Baníku jsou sedm kol před koncem první ligy pouhé dva body od sestupu......

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s...

Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Fotbalisté Manchesteru United nepotvrdili roli jasného favorita a v dohrávce 32. kola Premier League prohráli s patnáctým Leedsem 1:2. Jediný gól domácích, kteří od 56. minuty hráli v deseti,...

Budoucí slávista Halinský po Spartě: Báli jsme se. Bral jsem to jako derby

Slávista se z něj definitivně stane až v létě, ale už v dresu Teplic bral fotbalový obránce Denis Halinský ligový zápas se Spartou stejně prestižně, jako by šlo o derby. „Byl jsem vyhecovaný. Je...

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

