Eden nebude na startu ligy prázdný. Na zápasy Slavie můžou přijít děti do 12 let

Něco podobného platí dlouhodobě v soutěžích UEFA, což v českém prostředí využila třeba v září 2021 Sparta, když měla na zápas se skotskými Rangers zavřený stadion kvůli rasistickému chování části fanoušků.
Novinka se v rámci Chance Ligy netýká pouze Slavie, ale všech klubů, které by se do podobné situace dostaly.
„Rozhodli jsme se tuto možnost reflektovat, využít jí tím nejlepším možným způsobem – a ‚věnovat‘ Eden na střetnutí se Slováckem a Pardubicemi právě dětem,“ napsala Slavia.
Ta bez diváků odehrála dva zápasy na konci minulého ročníku poté, co jí disciplinární komise udělila trest za předčasné vběhnutí fanoušků v závěru derby se Spartou, jejíž hráče někteří jedinci přímo na ploše napadli.
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Celkem čtyřzápasový trest se přenáší do nadcházejícího ročníku, Eden však pravděpodobně zcela prázdný nebude.
Kromě věkové hranice je podmínkou, aby s dětmi byl doprovod, přičemž na jednoho dospělého doprovázejícího připadá minimálně 10 a maximálně 25 dětí. Doprovodem může pedagogický pracovník, vychovatel či třeba trenér.
Účast je umožněna také mládežnickým týmům dalších sportů a dětským domovům, u dětských domovů platí výjimka 5 dětí na jednoho dospělého doprovázejícího.
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„Děti nezažijí jen samotný fotbal. Připravujeme pro ně den plný zážitků. Kromě utkání nejvyšší české fotbalové soutěže se mohou těšit na dětské fanzóny, soutěže o nové dresy, autogramiády hráčů, bohatý doprovodný program a také malý dárek pro každého z návštěvníků,“ doplnila Slavia.
Zápas se Slováckem je na programu 26. července od 15 hodin, přesný termín utkání s Pardubicemi vedení soutěže teprve určí, připadá však na druhý srpnový víkend.