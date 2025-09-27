Chance Liga 2025/2026

Hráče před derby šetřit nebudeme, řekl po Dukle Trpišovský. Chyběl mu třetí gól

Téma virózy, která aktuálně trápí fotbalovou Slavii, komentoval s humorem. „Už to prodělala většina mužstva a celý realizák. Vidíte, že teď tady sedí asi třetí tiskový mluvčí, takže to možná všichni chytají ode mě,“ smál se trenér Jindřich Trpišovský po výhře 2:0 nad Duklou.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během zápasů s Duklou.

foto: Michal Růžička, MAFRA

Slávisté Zmrzlý a Chorý (zleva) v hlavičkovém souboji s Isifem z Dukly.
Vasil Kušej se diví neodpískanému zákroku hostujícího Dialla.
Obránce Dukly Hunal v souboji se slávistou Provodem.
Slávistický kapitán Lukáš Provod slaví vstřelenou branku kolegy Tomáše Chorého...
18 fotografií

Slavia navzdory tomu, že jí na poslední chvíli vypadli Staněk se Sadílkem zvládla malé pražské derby bez větších problémů.

„Jsme rádi, že po těch peripetiích jsme do zápasu vstoupili dobře a hned jsme měli velkou herní převahu, dařilo se nám otáčet hru a soupeře rozhýbávat. V první půli z toho vyústily dva góly,“ pochvaloval si Trpišovský.

Oba vstřelil Tomáš Chorý, který se v lize objevil poprvé po šestizápasovém distancu za vyloučení na Slovácku.
Pomohl nám nejenom on, ale třeba i Provod nebo Douděra, kteří nemohli hrát v Liberci. Bylo tam díky nim více lídrovství na hřišti, což nám chybělo. Bylo znát, že v každé řadě je hráč, který se umí rozhodovat, ví, co je potřeba a mluví na ostatní. A Chorý nám samozřejmě pomáhal při dominanci ve vápně a tím, že udržel spoustu míčů.

Chorý je zpět: dva góly i šlápnutí za žlutou. To bych nebyl já, aby se něco neřešilo, řekl

Nebyl jste nervózní, že zápas nedohraje? Opět se připletl do několika vypjatých momentů a viděl žlutou kartu za šlápnutí na Svozilovu ruku.
Se žlutou se může stát cokoliv, ale jeho přítomnost stejně jako těch dalších hráčů byla pro tým důležitá a po jejich boku rostou i ostatní. Tím, že Chorý hrál za nároďák a proti Bodö/Glimt, tak ta pauza pro něj nebyla tak velká, ale viděli jste, že měl obrovskou chuť. Dal dva góly a mohl další dva přidat.

Ale nepřidal a neprosadil se ani nikdo jiný.
Měli jsme vytěžit víc z šancí v poslední třetině hřiště, kdy jsme často netrefili nabíhajícího hráče. Měli jsme přidat třetí gól. Ve druhé půli jsme hodně kalkulovali s tím, koho stáhneme, a navíc jsme nuceně museli stahovat Oscara. Ale věděli jsme, že se nedostane na všechny, kteří by potřebovali střídat.

Slavia - Dukla 2:0, oba góly dal navrátilec po trestu Chorý, hosté byli bezzubí

Jaký je teda aktuální stav týmu? S kým budete moct počítat v úterý na Interu Milán?
Abych řekl pravdu, řešíme to ze dne na den. Máme v hlavě, jak na Interu nastoupíme, ale jaká bude realita uvidíme až tam. Mění se to každý den, před Duklou vypadli Sadílek a Staněk, v Liberci přišli na snídani tři hráči, že nemůžou hrát. Naštěstí je ale ten průběh vždy rychlý a vyléčí to třeba za tři dny.

Jak to vypadá s obránci Bořilem a Ogbuem?
Ogbu určitě v Miláně hrát nebude. To zranění bylo velké, vážné a bude to dlouhodobé. Bóřa s námi trénoval dva nebo tři dny, takže je šance, že by mohl zasáhnout na část zápasu. Ale je to citlivá věc a kdyby se znovu zranil, tak bude na dlouhou dobu pryč. On moc chce, ale uvidíme, jestli dostane svolení od lékařů.

Jindřich Trpišovský o novém majiteli Plzně

Plzeň v pátek oficiálně potvrdila, že ji koupil miliardář Michal Strnad, v současnosti nejbohatší Čech.

„Pro fotbal je to dobře. Dlouhodobě říkám, že čím víc silných majitelů, tím více peněz do fotbalu. Pomůže to i trhu – přestupovému i platovému a český fotbal se zase může o krok posunout k tomu evropskému. Kluby můžou zlepšit infrastrukturu a přivádět lepší hráče, což zkvalitní ligu. Pro sport je to jedině dobře,“ řekl Trpišovský.

Prostor dostal poprvé od začátku záložník Cham. Jak se vám líbil?
Mám z něj dobrý pocit a vidím na něm, že se učí a že chce, což je nejdůležitější. Hrál na velkém prostoru, ale někdy má problém s intenzitou a kvůli únavě občas kazí jednoduché míče. O poločase se dal dohromady, ale myslím, že tahle minutáž je teď jeho strop. Po zápase mi říkal, že jde na dva dny spát a že toho za první půli naběhal víc než předtím za půlku sezony. Ale upřímně musím říct, že je na tom lépe, než jsem čekal.

Dobrý zápas odehrál také stoper Chaloupek.
Díky, že jste mi to připomněl, já bych mu zapomněl poděkovat. Říká se, že v krizi poznáte přítele a v nouzi hráče, který týmu pomůže. Mám z něj radost, je to další český hráč, který se může přiřadit k té špičce a může být v dohledné době platný i pro reprezentaci. Je to kluk, který má charakter, výšku a je silný v soubojích. Navíc hraje i dobře s balonem, v tom udělal velký pokrok.

Už o tom byla řeč, v úterý vás čeká zápas s Interem. Budete si třeba připomínat to šest let staré utkání, kde jste sahali po výhře?
Jejich tým se hodně proměnil, ale někteří hráči tam pořád jsou. Jejich styl hry je navíc hodně podobný a všichni víme, jak jsou silní, zejména ze standardních situací, při rychlých protiútocích a v držení míče. My jsme tehdy měli typologicky jiný tým, ve středu hřiště třeba Tomáše Součka. Stejně tak Inter má sice stejný styl, ale typologie jednotlivých hráčů je trochu odlišná.

Příští neděli váš pak čeká derby. Budete to při výběru sestavy zohledňovat jako před rokem proti Ajaxu?
To byla jiná situace. Hráli jsme čtvrtek-neděle, teď je to úterý-neděle, což je úplně jiný příběh. Sami hráči mi tehdy řekli, že jestli mají podat top výkon v derby, tak nesmí ve čtvrtek hrát celý zápas. My budeme hrát v úterý i v neděli na maximum a nebudeme na to brát žádný ohled. Jenom na to, kdo bude zdravý a kdo nám zůstane. Ale věřím, že se nám to přes víkend podaří vyřešit.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
2. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
