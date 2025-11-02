Chance Liga 2025/2026

Nevěřili jsme, že můžeme vyhrát, mrzelo Galáska. Holcovi inkasovaný gól nevyčítal

Navzdory tomu, že i po třech zápasech stále čeká na první bod či vstřelenou brankou, nepůsobil na tiskové konferenci naštvaně nebo frustrovaně. Mnohem víc z Tomáše Galáska, trenéra fotbalistů Baníku Ostrava, čišelo zklamání. „Šance máme, ale nevěříme tomu, že můžeme dát gól,“ hlesl po ligové porážce 0:2 na Slavii.
Baník udržel bezbrankový stav do poločasové přestávky, pak ale zápas rozhodly dva góly v krátkém sledu. Obstarali je Vlček s Chytilem.

„Ani jsme nevěřili, že bychom mohli uhrát bod nebo vyhrát. Aspoň jsem měl takový pocit. Řekl jsem to hráčům v kabině a jedeme dál, nemáme čas na svěšené hlavy,“ pokračoval dvaapadesátiletý kouč, jenž v půlce října nahradil Pavla Hapala.

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Říkáte, že hráči nevěří, že by mohli vyhrát. Co s tím?
Chci je přesvědčit zvýšeným hlasem a motivací, aby tomu věřit začali. Ale napřed musíme dát gól, abychom vyhrávali. A to se zatím nedaří.

Takže jste o poločase v kabině křičel?
Já křičím i na tréninku. Abychom do nich dostali ty principy a oni měli odvahu hrát i proti takovým soupeřům, jako je Slavia nebo třeba Plzeň. Nechci přímo říct rozdat si to s nimi, ale být rovnocenným soupeřem.

Slavii jste se ale v několika pasážích hry vyrovnali.
Myslím, že v úvodu se nám dařilo být aktivní na míči, jak jsme si předsevzali. Potom jsme ale ztráceli síly, protože jsme hráli rychle nahoru, a pak jsme museli slávisty nahánět. První poločas skončil zaslouženě 0:0, ale v tom druhém jsem měl pocit, že až za stavu 0:2 jsme si začali trochu věřit a hrát. Jenže jsme potřebovali dát gól, což se nám nepovedlo. To nás provází dlouhodobě.

Budete první inkasovaný gól vyčítat Dominiku Holcovi, jenž nedokázal vysoký balon shrábnout a pustil k hlavičce Vlčka?
Brankář je poslední štace a on měl i dobře zákroky, podržel nás, když zlikvidoval jasnou gólovku Chytila. Myslím, že na tomhle bude pracovat. Navíc to neměl jednoduché. Má před sebou chumel deseti hráčů, do toho vysoký Chorý. Nedával bych mu to úplně za vinu.

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Mnohem větším problémem bylo, že jste nedali gól. Ale opravdu je to pouze o tom, že si hráči nevěří? Není to spíš o nízké kvalitě zakončení?
Těžko říct. Ale my pracujeme hlavně na tom, aby si hráči věřili. Třeba Havran udělá ve druhé půli pěknou akci jeden na jednoho, ale pak už nedokáže pořádně zakončit. Musíme to zlomit a uvidíme, kdy se nám to povede.

Třeba už ve středu v osmifinále poháru proti Pardubicím.
Pohár je pro nás šance, jak se dostat do Evropy, takže ho vnímáme jako prioritu. Ale pak nás v lize čeká Jablonec, tam bychom měli získat nějaké body, protože je potřebujeme jako sůl. Ale nevěšíme hlavy a jsme odhodlaní nadále makat.

2. listopadu 2025

2. listopadu 2025  7:43

