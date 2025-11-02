Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Slavia se tak střelecky probrala v pravý čas. Příští kolo ji čeká výjezd do Plzně a ještě předtím v úterý přivítá doma Arsenal.
„Koukali jsme na část utkání s Burnley a já bych řekl, že to je momentálně nejlepší tým na světě. Ve standardkách určitě. Mají skvělé individuality i široký kádr. Ten tým se pod trenérem Artetou strašně posunul od doby, co jsme s nimi hráli naposledy. Vede nejtěžší ligu na světě a je to jedním slovem drtička. Co mu vleze do cesty, to prostě všemi způsoby zdrtí,“ smekl Trpišovský.
Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček
To vy jste proti Baníku několik šancí spálili a gólu se dočkali až po změně stran.
Jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli a taky za další čisté konto. Nebyl to jednoduchý zápas, s čímž jsme počítali. Baník měl dobrý pohyb, několikrát tam dobře vyjížděl z různých situací a my jsme zase neproměnili dost šancí. Ale ve druhé půli se ta naše aktivní hra projevila vystupňovaným tlakem, soupeře jsme unavili, dali dva góly a škoda, že jich nebylo víc.
Ten vítězný dal nakonec Tomáš Vlček, pro něhož to byla premiérová trefa v sešívaném dresu.
Mám za něj radost. Vím, že jeden gól dal za Pardubice na Bohemce, ale dlouho čekal na další. Je to pro něj velká odměna za to, jak hraje a drží nás vzadu. Léto vynechal, prodělal těžkou nemoc, ale vrátil se do toho. Je to srdcař, odchovanec a žije s klubem. To ukázal ve středu ve Zlíně, kdy měl problém, původně hrát neměl, ale sám za mnou přišel, že prostě hrát bude a týmu pomůže.
Gól byl spíš nečekanou nadstavbou, mužstvu pomáhá primárně v defenzivě.
Jeho výkony jsou dlouhodobě spolehlivé, má dobrou rozehrávku, přidal gól a je také lídrem, což nám v některých zápasech tuhle sezonu chybělo. Je vidět, že si kluci vzadu rozumí, dobře se rozhodují a celkově mám z defenzivní činnosti radost. Z čistých kont i z toho, že soupeře nepouštíme do příliš šancí.
V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé
Konkrétně v obraně máte hodně absencí. Bořil, Ogbu, Holeš, teď se po delší pauze vrací Douděra a brankář Staněk.
Ta marodka vzadu je neskutečná, i proto před kluky klobouk dolů, že to berou na sebe a máme taková čísla. Vzadu to je těžší než ve středu pole nebo v útoku, ale všichni kluci ukazují kvalitu a připravenost. Nejdůležitější ve Slavii je, aby každý náhradník měl stejnou kvalitu, což tihle kluci ukazují a snad to budou ukazovat i nadále. Ohledně návratů to totiž moc dobře nevypadá. Kromě Staňka s Douděrou a možná ještě Mbodjiho to nadějně nevypadá. V úterý nebudou stoprocentně.
Při Staňkově absenci se nicméně rozchytal náhradník Markovič a vás čeká rozhodování, koho nasadit příště.
Na jednu stranu je to jednoduché v tom, že jsou oba gólmani skvělí. Jindra je jednička a Marki ho skvěle zastoupil a ve složitých zápasech chytal neuvěřitelně. Ale těžké je to samozřejmě v tom, že může chytat jenom jeden. Nejvíc je to na trenérech gólmanů a samotných hráčích. Teď jsme řešili jenom Baník a uvidíme, co dál. Jsme rádi, že máme oba brankáře na takové úrovni.
Jak se vám proti Baníku líbil Sanyang, který poprvé nastoupil v základu?
Urazil obrovský kus cesty za dobu, co je tady. Jeho výkony za béčko v prvních měsících nebyly moc dobré, ale on má jednu věc, kterou potřebujeme, a to je pohyb za obranu. Jeho největší přednost je lehkonohost a že nešetří krokem. Hrával hlavně křídlo, takže si musí zvykat na novou pozici, ale hodně se v tom rozhodování na hřišti posunul. Brzdí ho hlavně technická stránka, ale to víme a už v létě jsem říkal, že to bude běh na dlouhou trať. Pravá noha u něj neexistuje a levá střídá zázračné momenty s horšíma, ale bude se zlepšovat. Proti Baníku to byl zatím jeho nejlepší výkon.
Jak vyhlížíte příští týden, který bude extrémně náročný?
Myslím, že navazujeme na to, co bylo. Začalo to derby a od té doby jsme neměli jednoduchého soupeře. Teď nás čeká, jak jsem říkal, dost možná nejlepší tým na světě a pak Plzeň, která vyhrála na AS Řím. Takže bude to těžké, ale těžké to bylo i teď. Na druhou stranu tohle klub, trenéři i hráči chtějí, poměřovat se s těmi nejlepšími, takže se na ty zápasy těšíme.