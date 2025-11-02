Chance Liga 2025/2026

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Autor:
  7:00
Podruhé v tomhle týdnu se mu muselo pořádně ulevit. Slávističtí fotbalisté nejprve v týdnu protrhli střelecké trápení ve Zlíně a v sobotu se pak konečně prosadili i doma v Edenu. „Jsme rádi, že jsme vyhráli a dali dva góly, zejména kvůli fanouškům, kteří nás neustále podporují doma i na výjezdech,“ usmíval se trenér Jindřich Trpišovský po výhře 2:0 nad Baníkem.
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Baníkem.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Baníkem. | foto: ČTK

Slávistický útočník Mojmír Chytil slaví svůj gól proti Baníku se spoluhráčem...
Slávistický obránce Tomáš Vlček hlavou překonává ostravského brankáře Dominika...
Slávisté se radují z gólu, který vstřelil obránce Tomáš Vlček.
Slávistický útočník Mojmír Chytil po neproměněné šanci v utkání proti Baníku
10 fotografií

Slavia se tak střelecky probrala v pravý čas. Příští kolo ji čeká výjezd do Plzně a ještě předtím v úterý přivítá doma Arsenal.

„Koukali jsme na část utkání s Burnley a já bych řekl, že to je momentálně nejlepší tým na světě. Ve standardkách určitě. Mají skvělé individuality i široký kádr. Ten tým se pod trenérem Artetou strašně posunul od doby, co jsme s nimi hráli naposledy. Vede nejtěžší ligu na světě a je to jedním slovem drtička. Co mu vleze do cesty, to prostě všemi způsoby zdrtí,“ smekl Trpišovský.

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

To vy jste proti Baníku několik šancí spálili a gólu se dočkali až po změně stran.
Jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli a taky za další čisté konto. Nebyl to jednoduchý zápas, s čímž jsme počítali. Baník měl dobrý pohyb, několikrát tam dobře vyjížděl z různých situací a my jsme zase neproměnili dost šancí. Ale ve druhé půli se ta naše aktivní hra projevila vystupňovaným tlakem, soupeře jsme unavili, dali dva góly a škoda, že jich nebylo víc.

Ten vítězný dal nakonec Tomáš Vlček, pro něhož to byla premiérová trefa v sešívaném dresu.
Mám za něj radost. Vím, že jeden gól dal za Pardubice na Bohemce, ale dlouho čekal na další. Je to pro něj velká odměna za to, jak hraje a drží nás vzadu. Léto vynechal, prodělal těžkou nemoc, ale vrátil se do toho. Je to srdcař, odchovanec a žije s klubem. To ukázal ve středu ve Zlíně, kdy měl problém, původně hrát neměl, ale sám za mnou přišel, že prostě hrát bude a týmu pomůže.

Gól byl spíš nečekanou nadstavbou, mužstvu pomáhá primárně v defenzivě.
Jeho výkony jsou dlouhodobě spolehlivé, má dobrou rozehrávku, přidal gól a je také lídrem, což nám v některých zápasech tuhle sezonu chybělo. Je vidět, že si kluci vzadu rozumí, dobře se rozhodují a celkově mám z defenzivní činnosti radost. Z čistých kont i z toho, že soupeře nepouštíme do příliš šancí.

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Konkrétně v obraně máte hodně absencí. Bořil, Ogbu, Holeš, teď se po delší pauze vrací Douděra a brankář Staněk.
Ta marodka vzadu je neskutečná, i proto před kluky klobouk dolů, že to berou na sebe a máme taková čísla. Vzadu to je těžší než ve středu pole nebo v útoku, ale všichni kluci ukazují kvalitu a připravenost. Nejdůležitější ve Slavii je, aby každý náhradník měl stejnou kvalitu, což tihle kluci ukazují a snad to budou ukazovat i nadále. Ohledně návratů to totiž moc dobře nevypadá. Kromě Staňka s Douděrou a možná ještě Mbodjiho to nadějně nevypadá. V úterý nebudou stoprocentně.

Při Staňkově absenci se nicméně rozchytal náhradník Markovič a vás čeká rozhodování, koho nasadit příště.
Na jednu stranu je to jednoduché v tom, že jsou oba gólmani skvělí. Jindra je jednička a Marki ho skvěle zastoupil a ve složitých zápasech chytal neuvěřitelně. Ale těžké je to samozřejmě v tom, že může chytat jenom jeden. Nejvíc je to na trenérech gólmanů a samotných hráčích. Teď jsme řešili jenom Baník a uvidíme, co dál. Jsme rádi, že máme oba brankáře na takové úrovni.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Baníkem.
Slávistický útočník Mojmír Chytil slaví svůj gól proti Baníku se spoluhráčem Tomášem Chorým.
Slávistický obránce Tomáš Vlček hlavou překonává ostravského brankáře Dominika Holce.
Slávisté se radují z gólu, který vstřelil obránce Tomáš Vlček.
10 fotografií

Jak se vám proti Baníku líbil Sanyang, který poprvé nastoupil v základu?
Urazil obrovský kus cesty za dobu, co je tady. Jeho výkony za béčko v prvních měsících nebyly moc dobré, ale on má jednu věc, kterou potřebujeme, a to je pohyb za obranu. Jeho největší přednost je lehkonohost a že nešetří krokem. Hrával hlavně křídlo, takže si musí zvykat na novou pozici, ale hodně se v tom rozhodování na hřišti posunul. Brzdí ho hlavně technická stránka, ale to víme a už v létě jsem říkal, že to bude běh na dlouhou trať. Pravá noha u něj neexistuje a levá střídá zázračné momenty s horšíma, ale bude se zlepšovat. Proti Baníku to byl zatím jeho nejlepší výkon.

Jak vyhlížíte příští týden, který bude extrémně náročný?
Myslím, že navazujeme na to, co bylo. Začalo to derby a od té doby jsme neměli jednoduchého soupeře. Teď nás čeká, jak jsem říkal, dost možná nejlepší tým na světě a pak Plzeň, která vyhrála na AS Řím. Takže bude to těžké, ale těžké to bylo i teď. Na druhou stranu tohle klub, trenéři i hráči chtějí, poměřovat se s těmi nejlepšími, takže se na ty zápasy těšíme.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

14. kolo

15. kolo

Kompletní los

13. kolo

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Podruhé v tomhle týdnu se mu muselo pořádně ulevit. Slávističtí fotbalisté nejprve v týdnu protrhli střelecké trápení ve Zlíně a v sobotu se pak konečně prosadili i doma v Edenu. „Jsme rádi, že jsme...

2. listopadu 2025

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Stejný výsledkem zvítězil také Liverpool nad Aston...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  23:11

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

1. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  21:12

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho...

1. listopadu 2025  20:48

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

V prvním poločase byl se spoluhráči zralý málem na ručník, jeho Dukla však v Pardubicích i díky pořádnému kusu štěstí ztrácela jen 0:1. Ve druhém vyrovnala a nebylo daleko od vítězství. „Vytvořili...

1. listopadu 2025  20:23

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení

Fotbalisté Zbrojovky Brna v 15. kole druhé ligy doma porazili poslední Kroměříž 5:2 a upevnili si první místo. Tabulku vedou už o pět bodů před druhým Táborskem, které remizovalo 2:2 v Opavě, jež...

1. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:29

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:18

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.