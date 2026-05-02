ONLINE: Zlín - Dukla 0:0, úvod bojů o záchranu. Získají domácí jistotu?

Hosté v závěrečném kole odsoudili k průběžnému poslednímu místu ostravský Baník, když porazili Slovácko. K záchraně potřebují přeskočit třinácté Teplice, které mají o šest bodů víc.
Zato domácí nováček má s dvanáctibodovým náskokem na posledního luxusní pozici, stačí mu jednou zvítězit, aby měl jistotu, že si první ligu zahraje i v příští sezoně.
Zlín ve vzájemných zápasech s Duklou v základní části dvakrát remizoval, nejdřív 1:1 doma a poté 0:0 venku.
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Pišoja - C. Nombil, J. Didiba, D. Machalík, M. Cupák, J. Pešek - T. Poznar
H. Bačkovský - D. Hašek, J. Svozil, M. Traore - Z. Šehovič, P. Gaszczyk, M. Hanousek, L. Penxa - R. Mikuš, M. Čermák, K. Milla
S. Kanu, K. Penkevics, L. Bartošák, J. Kalabiška, M. Koubek, M. Fukala, T. Ulbrich, A. Křapka, M. Knobloch, T. Hellebrand
D. Velasquez, E. Hunal, S. Tijani, M. Purzitidis, A. Jágrik, D. Kreiker, D. Gilbert, B. Unušič, T. Pekhart, D. Kozma, M. Černák