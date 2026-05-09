Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Teplice - Baník 2:0, domácí jdou do trháku, slaví Mareček i Auta

Autor:
Sledujeme online   14:01
Oba celky v prvním kole bodovaly, nicméně ostravští fotbalisté se bodově dotáhli na předposlední Duklu. Udělají další krok mimo ohrožení přímého sestupu? Ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o udržení hrají proti třináctým Teplicím. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 14 hodin.

Teplický záložník Daniel Mareček hlavičkuje v souboji s Jiřím Boulou z Baníku | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Přestože mají hosté lepší skóre než předposlední Dukla, nakonec při bodové rovnosti rozhoduje pořadí po základní části. Ostravští tudíž musejí nahrát víc bodů než konkurenti.

Baník před týdnem remizoval 0:0 s Mladou Boleslaví a Teplice doma 1:1 se Slováckem. Ve hře je ještě dvanáct bodů a hosté na třináctého soupeře ztrácejí sedm bodů.

Ve vzájemných utkáních ze základní části vedou Teplice, které doma zvítězily 1:0 a na Baníku remizovaly 1:1.

9. 5. 2026 14:00
Zápas probíhá
Teplice : Ostrava 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
33. L. Mareček, 36. J. Auta
Sestavy:
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - L. Mareček, M. Riznič, M. Radosta, D. Mareček, M. Bílek - M. Kozák, J. Auta
M. Jedlička - J. Boula, K. Pojezný, M. Frydrych - S. Plavšič, D. Holzer, D. Planka, A. Musák, A. Bewene - V. Jurečka, A. Gning
E. Fully, J. Jakubko, B. Nyarko, J. Švanda, K. Lichtenberg, M. Náprstek, R. Ludha, M. Pulkrab, L. Takács, J. Fortelný, P. Kodeš
M. Havran, H. Kante, J. Pira, D. Owusu, F. Šancl, V. Sinjavskij, L. Almási, P. Ortíz, V. Budinský, D. Buchta
22. L. Mareček
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
