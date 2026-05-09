ONLINE: Ml. Boleslav - Zlín 0:0, souboj jistě zachráněných. Kdo si připíše body?

Zatímco domácí Mladá Boleslav remizovala bez branek s posledním ostravským Baníkem, díky souhře výsledků má taktéž jistotu, že už nesestoupí.
Zlín v prvním kole otáčel a porazil předposlední Duklu 2:1 díky trefám Černína a kapitána Poznara. Zároveň se jistě zachránil coby nováček aktuální sezony.
V základní části se oba celky proti sobě vždy rozstříleli, první duel ovládl Zlín 3:2, ten druhý zase Mladá Boleslav 3:1. Triumfovali vždy domácí.
42. J. Kolařík
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, J. Harušťák - J. Zíka, D. Kozel, M. Šubert, M. Ševčík, J. Kolařík - C. Kabongo
Š. Bachůrek - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Pišoja - C. Nombil, T. Hellebrand, J. Pešek, K. Penkevics, M. Koubek - S. Kanu
S. John, M. Krulich, F. Matoušek, F. Lehký, D. Kostka, N. Penner, D. Langhamer, J. Klíma, M. Hybš, V. Vorel
M. Cupák, D. Machalík, L. Bránecký, M. Knobloch, T. Ulbrich, J. Didiba, J. Kalabiška, T. Poznar, L. Bartošák, A. Křapka
30. D. Kozel