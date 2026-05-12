ONLINE: Boleslav - Dukla, hosté hrají o přežití, domácí už jsou zachránění

V úterním vloženém kole se utkává celá záchranářská skupina naráz. Vedle zápasu Dukly v Boleslavi hraje také Zlín s Teplicemi a Baník na Slovácku.
Bude se měnit pořadí?
Dukla ztrácí na Slovácko čtyři body a kromě odvrácení přímého sestupu ještě může rozhodnout, na koho v případné baráži půjde. Buď to bude vítěz druhé ligy, nebo celek druhý.
V minulém kole hosté padli v klíčovém utkání právě se Slováckem 0:1, domácí Boleslav zase v boji zachráněných remizovala 1:1 se Zlínem.
V základní části triumfovala jednou Mladá Boleslav 1:0, podruhé se oba úterní soupeři rozešli smírně.
V. Vorel - D. Kostka, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - J. Zíka, D. Langhamer, F. Matoušek, M. Ševčík, S. John - C. Kabongo
H. Bačkovský - M. Purzitidis, E. Hunal, M. Traore - D. Gilbert, D. Kozma, S. Tijani, D. Kreiker - D. Velasquez, M. Čermák, K. Milla
N. Penner, J. Kolařík, F. Lehký, J. Klíma, D. Kozel, D. Donát, D. Mareš, M. Šubert, M. Krulich, J. Harušťák, S. Jovanoski
D. Hašek, R. Mikuš, T. Pekhart, J. Svozil, M. Hanousek, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný, Z. Šehovič, S. Hindi, B. Unušič