Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Baník - Boleslav, domácí startují skupinu o záchranu z posledního místa

Autor: ,
Sledujeme online   14:50
V závěrečném kole základní části se fotbalisté ostravského Baníku propadli na poslední místo, o bod za Duklu a Slovácko. V prvním kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu hostí jedenáctou Mladou Boleslav. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Ostravský Michal Kohút v zápase s Mladou Boleslavé uniká Romanu Mackovi.. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Hosté sice do konce základní části bojovali o účast v play off o umístění, nakonec je k bojům o záchranu odsoudila výhra Bohemians nad Spartou.

Přesto mají ze všech šesti týmů nejlepší výchozí pozici. Na poslední Baník mají náskok třinácti bodů, na barážovou příčku dvanáct. Ve hře je patnáct bodů, stačí jim tedy jednou vyhrát a mají jistotu.

Zato domácí se pomalu připravují na přinejlepším účast v baráži. Aby ještě vybojovali záchranu, musejí přeskočit třinácté Teplice, na které ztrácejí sedm bodů.

Mladá Boleslav s Baníkem v základní části dvakrát remizovala, nejprve 1:1 doma a poté 0:0 venku.

Chance Liga 2025/2026
2. 5. 2026 15:00
Zápas probíhá
Ostrava : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Jedlička - M. Chaluš, M. Frydrych, K. Pojezný - A. Bewene, O. Kričfaluši, D. Planka, V. Sinjavskij - F. Šancl, S. Plavšič, V. Jurečka
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Kozel, M. Šubert, M. Ševčík, S. John - C. Kabongo
Náhradníci:
D. Holzer, V. Budinský, D. Buchta, P. Ortíz, L. Almási, J. Boula, D. Owusu, J. Pira, A. Musák, M. Havran
Náhradníci:
V. Vorel, J. Klíma, D. Langhamer, D. Kostka, N. Penner, D. Donát, D. Mareš, F. Lehký, J. Zíka, J. Kolařík
Skupina o záchranu - 1. kolo

Play off o umístění - 1. semifinále

Skupina o titul - 1. kolo

Kompletní los

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

ONLINE: Karviná - Pardubice, první zápas v play off o umístění. Kdo získá výhodu?

Sledujeme online
Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Zatímco karvinští fotbalisté ještě před časem útočili na elitní šestku a číhají ve finále poháru, Pardubice v posledních týdnech unikly skupině o záchranu. Teď se společně potkávají v úvodním zápase...

2. května 2026  14:52

ONLINE: Bohemians - Sigma, druhý duel play off o umístění. Kdo zvládne úvod?

Sledujeme online
Olomoucký útočník Václav Sejk se snaží prosadit proti jablonecké přesile.

V tabulce základní části skončili sedmí, a tak fotbalisté olomoucké Sigmy musejí hrát ligové play off o umístění s desátým celkem, pražskými Bohemians. Kdo získá výhodu do odvety? Utkání sledujte v...

2. května 2026  14:52

ONLINE: Zlín - Dukla, úvod bojů o záchranu. Získají domácí jistotu?

Sledujeme online
Michal Fukala ze Zlína odkopává balon před Jakubem Kadákem z Dukly.

Stačí jim jednou vyhrát, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Zlínští fotbalisté hostí na úvod skupiny o záchranu pražskou Duklu, která je předposlední. Utkání sledujte v podrobné online reportáži...

2. května 2026  14:51

ONLINE: Baník - Boleslav, domácí startují skupinu o záchranu z posledního místa

Sledujeme online
Ostravský Michal Kohút v zápase s Mladou Boleslavé uniká Romanu Mackovi..

V závěrečném kole základní části se fotbalisté ostravského Baníku propadli na poslední místo, o bod za Duklu a Slovácko. V prvním kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu hostí jedenáctou Mladou...

2. května 2026  14:50

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod...

2. května 2026

Je libo batůžek k sestupu? Tottenham představil kolekci s Prasátkem Peppou

Tottenham představil kolekci ve spolupráci s Prasátkem Peppou a reakce fanoušků...

Fotbalisté Tottenhamu prožívají jednu z nejhorších sezon za poslední roky, přesto se vedení klubu rozhodlo spustit novou marketingovou kampaň. Spurs oznámili spolupráci s populární dětskou...

2. května 2026

Infantinův trapas. Bafuňáře Izraele a Palestiny vybízel k podání rukou marně

Prezident palestinské fotbalové asociace na kongresu FIFA nepodal ruku...

Trapnou situaci způsobil na konci 76. kongresu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) ve Vancouveru její šéf Gianni Infantino. Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb odmítl...

1. května 2026  20:26

Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Fanoušci Artisu Brno na derby se Zbrojovkou

Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas...

1. května 2026  19:14

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým" týmům

František Komňacký

Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance...

1. května 2026  15:30

Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku

Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Za duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš. Výsledky v tiskové...

1. května 2026  12:29

Nejtlustší fotbalista. Nahý naháněl sudího, snědl jedenáct snídaní a rozlomil břevno

Premium
William ‚Fatty’ Foulke na dobové fotografii z roku 1901 jako brankář Sheffieldu...

Doma v Anglii mu říkali všelijak. Třeba Fatty čili tlusťoch. Ale taky Kolos, což zní mnohem důstojněji. Na chlapíka jménem William Foulke vlastně sedělo obojí. Fanoušci se mu kvůli mohutnému břichu...

1. května 2026

Co bude s Karabcem? Lyon prý nevyužije opci, po sezoně se vrátí do Sparty

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Vypadá to, že bude v létě opět řešit svou budoucnost. Český fotbalista Adam Karabec podle francouzských médií nezůstane v Lyonu, kde strávil sezonu na hostování s opcí, ale vrátí se do pražské Sparty.

1. května 2026

