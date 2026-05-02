ONLINE: Baník - Boleslav, domácí startují skupinu o záchranu z posledního místa

Hosté sice do konce základní části bojovali o účast v play off o umístění, nakonec je k bojům o záchranu odsoudila výhra Bohemians nad Spartou.
Přesto mají ze všech šesti týmů nejlepší výchozí pozici. Na poslední Baník mají náskok třinácti bodů, na barážovou příčku dvanáct. Ve hře je patnáct bodů, stačí jim tedy jednou vyhrát a mají jistotu.
Zato domácí se pomalu připravují na přinejlepším účast v baráži. Aby ještě vybojovali záchranu, musejí přeskočit třinácté Teplice, na které ztrácejí sedm bodů.
Mladá Boleslav s Baníkem v základní části dvakrát remizovala, nejprve 1:1 doma a poté 0:0 venku.
M. Jedlička - M. Chaluš, M. Frydrych, K. Pojezný - A. Bewene, O. Kričfaluši, D. Planka, V. Sinjavskij - F. Šancl, S. Plavšič, V. Jurečka
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Kozel, M. Šubert, M. Ševčík, S. John - C. Kabongo
D. Holzer, V. Budinský, D. Buchta, P. Ortíz, L. Almási, J. Boula, D. Owusu, J. Pira, A. Musák, M. Havran
V. Vorel, J. Klíma, D. Langhamer, D. Kostka, N. Penner, D. Donát, D. Mareš, F. Lehký, J. Zíka, J. Kolařík