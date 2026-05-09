ONLINE: Dukla - Slovácko 0:0, souboj na barážových místech. Kdo získá výhodu?

Domácí v úvodním kole ve Zlíně sice rychle vedli, ale zápas ztratili a padli 1:2. Bodově se na ně dotáhl poslední Baník, ten ale kvůli horšímu postavení v základní části zůstává na chvostu tabulky.
O bod lépe je na tom Slovácko, které ztrácí na třinácté Teplice šest bodů, ve hře jich je ještě dvanáct. Právě tihle dva soupeři spolu remizovali v úvodním kole 1:1.
Co se vzájemných utkání dnešních soupeřů týče, úspěšnější je Dukla, které svého soka porazila doma 1:0 a venku 2:1, což bylo shodou okolností v úplně posledním kole základní části.
H. Bačkovský - D. Hašek, E. Hunal, M. Traore - M. Černák (11. B. Unušič), P. Gaszczyk, M. Hanousek, Z. Šehovič - M. Čermák, R. Mikuš, K. Milla
M. Heča - T. Huk, V. Daníček, M. Rundič - M. Koscelník, M. Trávník, D. Tetour, G. Ndefe - M. Havlík, . Ouanda, P. Juroška
D. Velasquez, C. Emeka, D. Kreiker, D. Gilbert, B. Unušič, S. Tijani, B. Diallo, M. Purzitidis, A. Jágrik, T. Pekhart, D. Kozma
A. Stojčevski, A. Urban, R. Horák, P. Ndubuisi, J. Mulder, A. Marinelli, M. Šviderský, T. Kostadinov, J. Suchan, A. Fiala
27. D. Tetour