ONLINE: Plzeň - Liberec, domácí hájí třetí místo. Soupeř zas útočí na poháry

Plzeň v úvodním nadstavbovém kole porazila 3:1 pátý Hradec a upevnila si svou pozici. Na druhou Spartu ztrácí deset bodů a může se přiblížit na sedm, do konce ligy však zbývá už jen dvanáct bodů.
Třetí příčka zajišťuje start ve druhém předkole Evropské ligy.
Šestý Liberec ztrácí tři body na pátý Hradec, při vítězství se na něj dotáhne, ale vzhledem k rozhodujícímu pořadí po základní části potřebuje získat více bodů. Naposledy podlehl 1:2 vedoucí Slavii.
Páté místo mu může zajistit start v pohárech ve chvíli, kdy domácí pohár ovládne čtvrtý Jablonec, čímž si zajistí start v závěrečném předkole Evropské ligy a kvalifikace Konferenční ligy připadne pátému.
Plzeň má s Libercem v základní části lepší bilanci, doma zvítězila 3:1 a venku remizovala 1:1.