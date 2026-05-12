Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Plzeň, domácím chybí 17 hráčů. V základu Kuchta, Rrahmani i Vojta

Autor:
Sledujeme online   19:12
Nakonec to může být jeden z nejdůležitějších zápasů ligové sezony. Když sparťanští fotbalisté zvítězí, s předstihem stáhnou vedoucí Slavii na pouhé dva body, díky čerstvé kontumaci víkendového pražského derby. Ve třetím kole skupiny o titul hostí Letná třetí Plzeň, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20 hodin.

Plzeňský Memič (vlevo) a sparťan Zelený v souboji v ligovém utkání. | foto: Petr EretMAFRA

Ještě pár dnů nazpátek byl rozdíl mezi prvním a druhým jen osmibodový.

Teď se hraje o to, aby před středečním zápasem Slavie proti Jablonci, ve kterém domácím nepomůžou fanoušci, se sparťané dostali na dostřel.

Chybět jim však bude kromě početné marodky i zástup vykartovaných hráčů. Nastoupit proti Plzni nemohou kvůli disciplinárnímu trestu Kairinen, Mannsverk, Martinec, Mercado, Ryneš či Azaka. Dlouhodobě zranění jsou Andersen, Chávez, Cobbaut, Uchenna, Vindahl, Vydra, Grimaldo a Penxa, chybí také kapitán Haraslín.

A tak Sparta pod vedením trenéra Briana Priskeho nastupuje v pořádně oslabené sestavě: Surovčík – Ševínský, Sörensen, Zelený – Sonne, Irving, Eneme, Kuol – Kuchta, Rrahmani, Vojta.

Plzeňský kouč Martin Hyský posílá do hry tuhle jedenáctku: Wiegele – Memič, Krčík, Dweh, Doski – Sojka, Hrošovský, Ladra, Višinský – Touré.

Sparta o víkendu v pražském derby dvakrát vedla, jenže Slavia nakonec stav 1:2 během minuty otočila ve svůj prospěch. Když oslabení domácí, kteří přišli o útočníka Chorého, bránili vítězství a obhajobu titulu v nastavení, fanoušci vběhli na trávník a napadli sparťanské hráče i jejich fanoušky.

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Proto disciplinární komise v úterý odpoledne zápas kontumovala se skóre 3:0 pro Spartu. Ta se tak ještě na poslední chvíli vrací do boje o titul, druhé místo už má navíc jisté – včetně kvalifikace do Ligy mistrů a přinejhorším účasti v základní fázi Evropské ligy.

Plzeň ještě bojuje o udržení třetího místa, které zajišťuje druhé předkolo Evropské ligy. O víkendu porazila 2:0 liberecký Slovan, na úvod skupiny o titul zdolala 3:1 Hradec Králové.

V základní části má lepší bilanci Sparta, která doma Plzeň porazila 2:1 a venku remizovala 0:0.

Chance Liga 2025/2026
12. 5. 2026 20:00
Sparta : Plzeň
()
Sestavy:
J. Surovčík - J. Zelený, A. Sörensen, A. Ševínský, O. Sonne - S. Eneme, A. Irving, G. Kuol - M. Vojta, J. Kuchta, A. Rrahmani
Sestavy:
F. Wiegele - A. Memič, D. Krčík, S. Dweh, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, A. Sojka, T. Ladra, D. Višinský - M. Toure
Náhradníci:
S. Zajac, S. Pech, J. Feit, L. Moudrý, M. Kotíšek, T. Schánělec, D. Kerl, F. Panák
Náhradníci:
J. Panoš, P. Adu, D. Ťapaj, T. Slončík, C. Souaré, K. Spáčil, D. Vašulín, M. Tvrdoň, M. Valenta, M. Vydra
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Boleslav - Dukla 1:2, důležitá výhra. Pražané odskakují od posledního místa

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté pražské Dukly ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili 2:1 v Mladé Boleslavi a udělali velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince...

12. května 2026  17:10,  aktualizováno  19:52

Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram

Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední...

12. května 2026  19:50

Slovácko - Baník 2:1, Ostrava zůstává na dně tabulky, rozhodly bleskové trefy

Aktualizujeme
Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka na míči v zápase proti Baníku Ostrava.

Fotbalisté Slovácko porazili ve třetím kole nadstavby skupiny o udržení Baník Ostrava 2:1 a definitivně se vyhnuli přímému sestupu. Utkání rozhodla blesková tříminutovka ve druhé půli, kdy se...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  19:42

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Aktualizujeme
Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Fotbalisté Zlína ve třetím kole nadstavby o udržení vedli proti Teplicím už v 19. minutě 2:0, slibný náskok ale neudrželi. Hosté po přestávce bleskově vyrovnali, a i když v závěru dohrávali bez...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  19:28

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelní představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

12. května 2026  18:53

Slávisté na trávníku, Ritchie i Sparta s Plzní. Když český fotbal řeší fanoušky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Sobotní incident v derby nebyl ani zdaleka prvním, kdy český fotbal řešil problém s fanoušky. Ne vždy šlo o předčasné vběhnutí na trávník a napadení hráčů soupeře, jako to udělali slávisté....

12. května 2026  17:03

Ve Slavii končí i bývalý šéf kotle. Už tomu nejsem ochotný propůjčovat hlas, říká Vala

Lukáš Vala coby speaker ve slávistickém kotli.

V různých pozicích byl součástí fotbalové Slavie přes dvacet let. Po sobotním extempore v derby bude dál už jen fanouškem. Lukáš Vala, někdejší šéf tamního kotle, kterému se mezi slávisty přezdívá...

12. května 2026  16:14

Slavia se omlouvá fanouškům: Věřili jsme v příčetnost a svět fotbalu bez plotů

Fanoušci Slavie na domácím stadionu v Edenu.

„Uplynulo několik dní od okamžiku, který nás asi nikdy nepřebolí...“ Tak začíná vzkaz fotbalové Slavie směrem ke svým fanouškům. V prohlášení se omlouvá za události, k nimž došlo v závěru derby...

12. května 2026  15:06

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  14:43

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu...

12. května 2026  13:29

Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Ještě před mimořádným zasedáním disciplinární komise, která v úterý po poledni řeší sobotní nedohrané derby pražských S, se Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, společně s generálním...

12. května 2026  13:19

