ONLINE: Liberec - Slavia, v základu hostů Sanyang i Oscar. Chybí nemocný Sadílek

V závěrečném kole základní části jim pomohla sparťanská porážka na Bohemians, která její náskok na čele natáhla na osm bodů. K jistotě tedy stačí dalších sedm, pokud Sparta sama neztratí.
Přitom sama Slavia měla nejdřív namále, když doma prohrávala s Olomoucí, jenže zápas proti oslabenému soupeři posléze otočila.
V prvním kole nadstavby hraje Slavia na hřišti šestého Liberce. Její trenér Jindřich Trpišovský posílá do zápasu následující sestavu: Markovič – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Oscar, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang. Nastoupit nemůže nemocný Sadílek.
Liberec si místo ve skupině o titul udržel vítězstvím na hřišti rivala z Jablonce a dál sní o účasti v evropských pohárech.
Jeho kouč Radoslav Kováč postavil následující jedenáctku: Koubek – Mikula, Drakpe, N’Guessan – Kayondo, Diakité, Stránský, Icha – Hodouš, Krollis, Mahmič.
Liberec ve vzájemných zápasech se Slavií nejdřív remizoval doma 1:1, venku prohrál 0:1. Obere na svém stadionu obhájce znovu?