Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Liberec - Slavia, v základu hostů Sanyang i Oscar. Chybí nemocný Sadílek

17:12
Aby oslavili mistrovský titul, musejí slávističtí fotbalisté získat sedm bodů bez ohledu na výsledky druhé Sparty. Další krok mohou udělat v úvodním kole ligové nadstavbové skupiny o titul v Liberci. Zápas sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Lukáš Maspust (uprostřed) ve vzdušném souboji v zápase na Slavii, kam se s Libercem vrátil jako soupeř. | foto: ČTK

V závěrečném kole základní části jim pomohla sparťanská porážka na Bohemians, která její náskok na čele natáhla na osm bodů. K jistotě tedy stačí dalších sedm, pokud Sparta sama neztratí.

Přitom sama Slavia měla nejdřív namále, když doma prohrávala s Olomoucí, jenže zápas proti oslabenému soupeři posléze otočila.

V prvním kole nadstavby hraje Slavia na hřišti šestého Liberce. Její trenér Jindřich Trpišovský posílá do zápasu následující sestavu: Markovič – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Oscar, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang. Nastoupit nemůže nemocný Sadílek.

Liberec si místo ve skupině o titul udržel vítězstvím na hřišti rivala z Jablonce a dál sní o účasti v evropských pohárech.

Jeho kouč Radoslav Kováč postavil následující jedenáctku: Koubek – Mikula, Drakpe, N’Guessan – Kayondo, Diakité, Stránský, Icha – Hodouš, Krollis, Mahmič.

Liberec ve vzájemných zápasech se Slavií nejdřív remizoval doma 1:1, venku prohrál 0:1. Obere na svém stadionu obhájce znovu?

2. 5. 2026 18:00
Liberec : Slavia
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Bohemians - Sigma 1:3, pohodlné vítězství Olomouce. Krivak se blýskl dvěma góly

Aktualizujeme
Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Chorvatský talent olomouckých fotbalistů Fabian Krivak rozbalil na hřišti Bohemians svoje umění. Hanáci díky jeho dvěma pohledným trefám v Praze zvítězili v prvním zápase play off o umístění 3:1. Po...

Karviná - Pardubice 1:2, Patrák a Samuel zařídili vítězství hostů

Aktualizujeme
Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Úvodní zápas ligového play off o umístění zvládli lépe fotbalisté Pardubic, kteří na hřišti Karviné zvítězili 2:1. Skóre otevřel svým jedenáctým gólem v sezoně hostující Patrák. Slezané sice zásluhou...

2. května 2026  15:46,  aktualizováno  16:58

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Aktualizujeme
Jakub Černín ze Zlína střílí v utkání proti Dukle gól z pokutového kopu.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Aktualizujeme
Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

2. května 2026  16:53

ONLINE: Wolves hostí Sunderland, o záchranu bojuje West Ham. Večer Arsenal

Sledujeme online
Tomáš Souček překonává Jordana Pickforda v brance Evertonu.

Už jistě sestupující Wolverhampton hostí ve 35. kole anglické Premier League dvanáctý Sunderland, zatímco West Ham, stále bojující o záchranu, zápolí na Brentfordu. Všechna utkání sledujte v...

2. května 2026  16:07

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod...

2. května 2026

Je libo batůžek k sestupu? Tottenham představil kolekci s Prasátkem Peppou

Tottenham představil kolekci ve spolupráci s Prasátkem Peppou a reakce fanoušků...

Fotbalisté Tottenhamu prožívají jednu z nejhorších sezon za poslední roky, přesto se vedení klubu rozhodlo spustit novou marketingovou kampaň. Spurs oznámili spolupráci s populární dětskou...

2. května 2026

Infantinův trapas. Bafuňáře Izraele a Palestiny vybízel k podání rukou marně

Prezident palestinské fotbalové asociace na kongresu FIFA nepodal ruku...

Trapnou situaci způsobil na konci 76. kongresu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) ve Vancouveru její šéf Gianni Infantino. Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb odmítl...

1. května 2026  20:26

Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Fanoušci Artisu Brno na derby se Zbrojovkou

Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas...

1. května 2026  19:14

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým“ týmům

František Komňacký

Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance...

1. května 2026  15:30

Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku

Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Za duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš. Výsledky v tiskové...

1. května 2026  12:29

