Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Sparta, hostům chybí kapitán Haraslín. Za domácí hraje Bužek

Sledujeme online   18:13
Rovnice je jednoduchá: pokud slávističtí fotbalisté zvítězí, získají s jistotou trofej ligového šampiona. Ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul navíc hostí největšího rivala Spartu, která ztrácí osm bodů. Pikantní pražské derby sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slavia může domácí trofej obhájit po roce.

Podruhé se s tím pojí automatický postup do základní fáze Champions League a přísun stovek milionů.

Tentokrát mohou slávisté zisk stvrdit přímo v zápase s největším rivalem. Před více než čtvrtstoletím to zažila Sparta, která titul v roce 2000 získala vítězstvím 5:1 nad Slavií.

Zažijí domácí odvetu?

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský posílá do hry například záložníka Mosese, kterému po zákroku z minulého týdne hrozí disciplinární trest, nastoupit však může. Vedle něj se představí třeba jedenadvacetiletý Bužek. Domácí začínají v tomto složení: Markovič – Douděra, Holeš, Ogbu, Zima, Jurásek – Moses, Bužek, Provod, Oscar – Chorý.

Sparťanský trenér Brian Priske posílá do zápasu dva útočníky Rrahmaniho s Kuchtou, jeho sestava vypadá následovně: Surovčík – Ševínský, Sörensen, Zelený – Sonne, Mannsverk, Eneme, Kairinen, Ryneš – Kuchta, Rrahmani.

Na lavičce má Sparta k dispozici jen sedm hráčů, na rozdíl od slávistických jedenácti. Chybí jí třeba kapitán Haraslín či záložníci Sochůrek a Grimaldo. Kvůli trestu nesmí nastoupit Azaka a Mercado.

Slavia v úvodním kole nadstavby zvládla vypjaté utkání v Liberci 2:1 díky dvěma trefám v prvním poločase. Oslabení domácí už se pak na další odpověď nezmohli.

Titul v derby? Rychle pryč! Sparta ponížila Slavii před čtvrtstoletím. Blíží se odveta

Sparta doma před týdnem porazila Jablonec 3:1 a přišla při tom o sedmnáctiletého debutanta Lewise Azaku, jenž za faul viděl červenou kartu jen dvanáct sekund po nástupu na hřiště.

V základní fázi skončila derby nejprve podzimní remízou 1:1 na Letné, jarní odvetu v Edenu zvládla Slavia poměrem 3:1.

Jak dopadne další největší střetnutí českého fotbalu?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

ONLINE: Liverpoolu remizoval s Chelsea. Sunderland uhrál s United bod. V akci City

Sledujeme online
Liverpoolský útočník Alexander Isak a Jorrel Hato z Chelsea

Fotbalisté Chelsea po šesti porážkách remizovali 1:1 na hřišti Liverpoolu a na devátém místě si udrželi naději na pohárovou Evropu. Sunderland zase přerušil třízápasovou vítěznou sérii Manchesteru...

9. května 2026  13:30,  aktualizováno  18:13

ONLINE: Slavia - Sparta, hostům chybí kapitán Haraslín. Za domácí hraje Bužek

Sledujeme online
Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Rovnice je jednoduchá: pokud slávističtí fotbalisté zvítězí, získají s jistotou trofej ligového šampiona. Ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul navíc hostí největšího rivala Spartu, která ztrácí...

9. května 2026  18:13

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Aktualizujeme
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Alexandra Sojky z přímého kopu.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  17:59

Teplice - Baník 2:1, domácí dali slepené góly, Slezany čeká minimálně baráž

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Lukáše Marečka.

Fotbalisté Teplic porazili ve druhém kole nadstavbové části Baník 2:1 a přiblížili se k záchraně v nejvyšší soutěži. Severočechy poslal ve 34. minutě do vedení Lukáš Mareček, o chvíli později přidal...

9. května 2026  14:01,  aktualizováno  17:40

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06,  aktualizováno  17:19

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty.

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

9. května 2026  12:48

Špílmachři jsou podpultové zboží. Panenka o minusech dnešní ligy, kníru i synovi

Premium
Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je...

Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je čestným prezidentem. „V Anglii se tomu říká ambassador, u nás ksicht,“ popsal s úsměvem náplň své práce pro klub, kde strávil...

9. května 2026

Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Celý pardubický fotbalový klub čeká v neděli v podstatě vrchol sezony. V 15 hodin se na domácím stadionu sice rozehraje odvetné utkání s Karvinou v prostřední skupině, přičemž Pardubice z prvního...

9. května 2026

Titul v derby? Rychle pryč! Sparta ponížila Slavii před čtvrtstoletím. Blíží se odveta

Premium
Sparťanští fotbalisté slaví titul po výhře v derby se Slavií, rok 2000. Masér...

Už je to dávno. Tak dávno, že tehdy zázračnému záložníkovi Tomáši Rosickému se ještě říkalo Miminko a sparťanský masér Poustka mu po zápase z legrace vrazil do pusy dudlík. Tak dávno, že fotbalovou...

9. května 2026

Bude to hit jako Waka Waka? Shakira nazpívala oficiální píseň pro MS ve fotbale

Kolumbijská zpěvačka Shakira.

Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného...

8. května 2026  19:47

Obří pokuta pro kohouty z Realu. Valverde i Tchouaméni zaplatí půl milionu eur

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni.

Fotbalisté Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni dostali od Realu Madrid za konflikt v šatně po čtvrtečním tréninku každý pokutu půl milionu eur (přes 12 milionů korun). Španělský klub to dnes...

8. května 2026  17:52

