Sparta po prvním nadstavbovém kole zůstává čtvrtá, zatímco Plzeň kráčí za druhým místem, které zaručuje kvalifikaci o Ligu mistrů. Odvážněji, hladověji. Soupeře ani nepustila ke střele na bránu.

„Nebyli jsme dost dobří. Když jsme přešli na jejich půlku, kazili jsme. Nevím, co se stalo. Přesné přihrávky, hlava nahoře. To všechno se v posledních zápasech dařilo, ale tentokrát vůbec,“ přemítal Friis.

Přitom v týdnu jste v poháru soupeře k ničemu nepustili. Existuje pro rozpačitý výkon nějaké vysvětlení?

Bavíme se o úplně odlišných zápasech a nemůžeme je moc porovnávat. Plzni jsme se fyzicky v první půli vyrovnali, jenže jsme inkasovali na konci poločasu, což nás položilo. V Plzni je všeobecně náročné dohánět ztrátu. Domácí jsou skvělí v defenzivě, my naopak v ofenzivě nestačili. Nepomohlo nám ani brzké střídání Birmančeviče, který do té doby hrál dobře.

Už víte, co s ním je?

Nevím, momentálně je v nemocnici na vyšetření. Z toho, co jsem viděl a co mi řekl, to bylo nešťastné zranění v běžeckém souboji. Nějak si podvrtl kotník. Nedokážu vám přesně říct, co je špatně ani jak dlouho bude mimo. Pracují na tom ti nejlepší lidé, které znám, a doufám, že bude v pořádku.

Místo něj šel do hry Sadílek, možná trochu defenzivnější typ. Proč?

Dovednosti hráčů jsme zvažovali. Chtěli jsme, aby příchozí ihned zapadl a zachoval tlak, tempo a agresivitu. Potřebovali jsme někoho, kdo bude nabíhat za obranu, ne do kapsy nebo proti míči. Sadílek zároveň umí i ofenzivnější pozice, je zvyklý ze Slovácka. Je sice trochu jiný než Birmančevič, ale tu pozici zvládá.

Matěj Ryneš ze Sparty se snaží dostat balon dál od své branky během utkání proti Plzni.

Právě Birmančevičův pokus jako jediný trochu ohrozil bránu. Jinak jste si nevytvořili nic. Nezdáli se vám Kuchta s Haraslínem tentokrát trochu utopení?

Jak už jsem říkal, nebyli jsme dostatečně dobří. Budu se na to muset pořádně podívat ještě jednou. V ofenzivě to nebylo ideální, ale nemůžeme kritiku zúžit jen na dva hráče. Všechno začíná odspodu a všichni jsme jeden tým. A jeden kouč, který je za to samozřejmě zodpovědný.

Na stoperu hrál znovu Ševínský, zatímco kapitán Panák zůstal na lavičce. Je s ním něco?

Snažili jsme se předvídat obraz hry a čekali jsme, že v první půli to bude velmi přímý zápas, hodně soubojů a druhých balonů. V tom je Ševínský dobrý, prostě čistě soubojový obránce, proto jsem ho vybral do základu. U Panáka je všechno v pořádku.

Defenziva každopádně příliš nefungovala, obzvlášť ve druhé půli.

Přesný obrázek si nevybavím, nechci tady nic zatajovat, ale potřebuji to celé ještě jednou pořádně vidět. Můžeme si třeba zítra zavolat. Teď to vidím tak, že jsme se po gólu potřebovali otevřít, což je proti Plzni nebezpečné, protože jsou skvělí v přepínání do útoku. Když nemáte kvalitní rozehrávku, ztrácíte míče a oni z toho ihned vytvoří šanci. To je asi v krátkosti, co nám ublížilo nejvíc.

Na druhé místo ztrácíte šest bodů, abyste Plzeň přeskočili musíte uhrát o sedm víc než ona. Ještě věříte?

Pořád existují body, o které můžeme hrát. Pokud tohle bude platit, budeme se prát. Dělat dál svou práci, tedy vyhrávat, to platí pokaždé.

Jakou reakci od Sparty čekáte, když to nevyjde? Co by to znamenalo?

Dobře víte, že každý rok chceme vyhrávat trofeje a končit co nejvýš v tabulce. Nemusím to opakovat, protože je jasné, co je pro Spartu důležité.

Je pro vás lepší výchozí pozicí do Evropy spíš než liga, kde jste dál čtvrtí, vítězství v domácím poháru než liga?

Na to nemyslím. Zbývají ještě čtyři kola, plus finále poháru a potřebujeme všechno vyhrát. Chceme se kvalifikovat do té nejlepší evropské soutěže, do které to půjde. Máme ambice se ještě dostat zpátky a zase vítězit.

Ale atmosféra v týmu teď přece nemůže být takhle pozitivní.

Samozřejmě, je tam ticho. Všichni jsou opravdu smutní a ohlížejí se za výkonem. Musejí, to je logické. Ale kdybychom další den přišli na trénink na Strahov s tím, že se v porážce budeme dál utápět, to bychom teprve skončili. Musíme přepnout a je mým úkolem, aby se tak nestalo.