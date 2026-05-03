Chance Liga 2025/2026

Bojovné utkání, řekl Jurásek po Liberci. Přímý kop? Jsem rád, že mi to tam padlo

  14:12
Úspěšný vstup do nadstavby fotbalové Chance ligy si zpříjemnil první soutěžní trefou od roku 2022. Gól slávistického obránce Davida Juráska z přímého kopu v samotném závěru prvního poločasu navíc rozhodl o výhře nad Libercem 2:1. Obhajobu mistrovského titulu tak se spoluhráči mohou stvrdit už příští týden proti Spartě.
Slávista David Jurásek slaví svůj první gól po návratu do pražského klubu. V Liberci zvýšil na 2:0. | foto: ČTK

Body si už David Jurásek v letošní sezoně zapsal.

V únoru asistoval ve dvou zápasech za sebou, gól ale naposledy vstřelil před necelými čtyřmi lety. Tehdy se dvakrát trefil proti Zlínu – půl roku poté, co podepsal smlouvu ve Slavii.

„Zápas to byl těžký, to viděli asi všichni. Bylo to o tom, kdo si tu hlavu nastaví líp a náš celý tým byl dnes nastavený správně. I díky tomu si odvážíme tři body,“ řekl Jurásek o utkání, kde se většinu času ani nehrálo – čistý herní čas činil něco málo přes 38 minut, třetí nejkratší v letošní sezoně.

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Dal jste gól z přímého kopu. Jak jste nad exekucí přemýšlel? Kdy jste se rozhodl, že to dáte Tomáši Koubkovi na jeho stranu?
Hned jak jsem si uvědomil, že je přímák, tak jsem věděl, že budu kopat doprava. Naštěstí to tam padlo podle představ, i když to za mě nebylo kopnuté úplně ideálně.

Pamatujete si, kdy jste se naposledy trefil v soutěžním zápase?
Nepamatuji.

Bylo to v roce 2022 proti Zlínu. Čím si vysvětlujete, že jste musel tak dlouho čekat na branku?
Myslím si, že jsem byl párkrát dost blízko, ale většinou jsem ty góly nebo situace spíš připravil. Neřekl bych, že jsem úplně zabiják do vápna. Jsem rád, že to padlo teďka a po takové době.

I na asistenci jste čekal dlouho, konkrétně od února. Měl jste v hlavě, že už by to chtělo bodovat?
Tak každý rád boduje, ale pro mě je důležité, že se daří týmu. Pojďme vyhrávat a pokud budu bez bodu, tak stejně budu spokojený.

Zápas s Libercem byl hodně emotivní a rozkouskovaný, moc se nehrálo. Jak to vnímáte ze hřiště? A čekal jste něco takového?
Už jsme se o tom bavili, bylo to bojovné utkání, tak to prostě někdy bývá. Myslím si, že to bylo z obou stran podobné.

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Za týden, ať bude Sparta hrát jakkoliv, bude výhra znamenat, že v derby oslavíte titul. Je to motivace navíc?
Tak chceme vyhrát každý zápas, a tím že to může být jak říkáte, tak by to mohlo být o to hezčí. Hlavně se musíme správně nastavit na to utkání, abychom ho zvládli, to co přijde po utkání je už jenom navíc.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

ONLINE: Teplice - Slovácko 1:0, domácí tým posílá do vedení Mareček

Sledujeme online
Z teplického gólu se radují Daniel Mareček a Tomáš Zlatohlávek (vpravo).

Na závěr základní části prohráli důležitý zápas s Duklou, teď to fotbalisté Slovácka chtějí odčinit. Na úvod skupiny o záchranu hrají proti Teplicím. Utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete...

3. května 2026  13:14

Ivánek by se bavil. Žižkov doma zdolal Táborsko, kopal tři penalty za poločas

Martin Pastornický, gólman Táborska, se snaží lapit střelu v utkání proti...

Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok...

3. května 2026  13:06

S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.

Navzdory prosbám, ať fanoušci zůstanou na tribunách, se po závěrečném hvizdu vyvalila na hřiště modrá vlna. Třicet tisíc diváků jásalo, že Ipswich se po roční pauze opět vrací do fotbalové Premier...

3. května 2026  12:09

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Hořké jubileum. Messi ve stém utkání za Miami skóroval, jeho tým ztratil náskok 3:0

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Argentinský fotbalista Lionel Messi musel v jubilejním zápase za Miami strávit hořkou porážku. Při 100. soutěžním startu v dresu Interu se světový šampion zapsal i mezi střelce, ale týmu z Floridy v...

3. května 2026  10:51

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Brankář Martin Jedlička přišel do Baníku Ostrava v zimní pauze na hostování z Plzně. A byť s týmem bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži, přeje si v klubu zůstat i příští sezonu. Neodradily ho...

3. května 2026

Zbrojovku hnal za rekordem dvougólový Vachoušek. Poprvé od trestu pálil Žitný

Patrik Žitný skóruje v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026)

Postup mají jistý, teď brněnský trenér Martin Svědík míří na bodový rekord druhé fotbalové ligy. V cestě mu v domácím duelu stál rozjetý ústecký Viagem s jednou z nejlepších ofenziv v soutěži,...

3. května 2026  7:30

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

2. května 2026  21:09,  aktualizováno  3. 5. 7:26

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase...

Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Fotbalisté Porta po čtyřech letech slaví zisk titulu. Za sezonu dostali jen 15 gólů

Hráči Porta slaví zisk portugalského titulu.

Fotbalisté Porta po čtyřech letech ovládli portugalskou ligu. Po sobotním vítězství v domácím utkání 32. kola nad Alvercou (1:0) mají devítibodový náskok na druhou Benficu Lisabon. Oběma týmům...

2. května 2026  23:42

Slovan Bratislava je poosmé v řadě vítěz slovenské ligy. Kmotrík: Musíme být kritičtí

Euforie v Bratislavě. Klubový boss Ivan Kmotrík mladší objímá jednu z hvězd...

Fotbalisté Slovanu Bratislava získali poosmé za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili v sobotu večer domácí výhrou 1:0 nad druhou Dunajskou Stredou. Tým z hlavního slovenského města získal...

2. května 2026  22:49

