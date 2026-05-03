Bojovné utkání, řekl Jurásek po Liberci. Přímý kop? Jsem rád, že mi to tam padlo

Body si už David Jurásek v letošní sezoně zapsal.
V únoru asistoval ve dvou zápasech za sebou, gól ale naposledy vstřelil před necelými čtyřmi lety. Tehdy se dvakrát trefil proti Zlínu – půl roku poté, co podepsal smlouvu ve Slavii.
„Zápas to byl těžký, to viděli asi všichni. Bylo to o tom, kdo si tu hlavu nastaví líp a náš celý tým byl dnes nastavený správně. I díky tomu si odvážíme tři body,“ řekl Jurásek o utkání, kde se většinu času ani nehrálo – čistý herní čas činil něco málo přes 38 minut, třetí nejkratší v letošní sezoně.
Dal jste gól z přímého kopu. Jak jste nad exekucí přemýšlel? Kdy jste se rozhodl, že to dáte Tomáši Koubkovi na jeho stranu?
Hned jak jsem si uvědomil, že je přímák, tak jsem věděl, že budu kopat doprava. Naštěstí to tam padlo podle představ, i když to za mě nebylo kopnuté úplně ideálně.
Pamatujete si, kdy jste se naposledy trefil v soutěžním zápase?
Nepamatuji.
Bylo to v roce 2022 proti Zlínu. Čím si vysvětlujete, že jste musel tak dlouho čekat na branku?
Myslím si, že jsem byl párkrát dost blízko, ale většinou jsem ty góly nebo situace spíš připravil. Neřekl bych, že jsem úplně zabiják do vápna. Jsem rád, že to padlo teďka a po takové době.
I na asistenci jste čekal dlouho, konkrétně od února. Měl jste v hlavě, že už by to chtělo bodovat?
Tak každý rád boduje, ale pro mě je důležité, že se daří týmu. Pojďme vyhrávat a pokud budu bez bodu, tak stejně budu spokojený.
Zápas s Libercem byl hodně emotivní a rozkouskovaný, moc se nehrálo. Jak to vnímáte ze hřiště? A čekal jste něco takového?
Už jsme se o tom bavili, bylo to bojovné utkání, tak to prostě někdy bývá. Myslím si, že to bylo z obou stran podobné.
Za týden, ať bude Sparta hrát jakkoliv, bude výhra znamenat, že v derby oslavíte titul. Je to motivace navíc?
Tak chceme vyhrát každý zápas, a tím že to může být jak říkáte, tak by to mohlo být o to hezčí. Hlavně se musíme správně nastavit na to utkání, abychom ho zvládli, to co přijde po utkání je už jenom navíc.