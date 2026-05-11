Chance Liga 2025/2026

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

  14:26
Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil domácí Puškáč. Jablonec je po dvou kolech nadstavby fotbalové Chance Ligy čtvrtý a drží postupové místo do kvalifikace Konferenční ligy.
Jablonecký trenér Luboš Kozel | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Stálo mě to hlasivky a hodně sil,“ začal hodnocení Kozel.

„Z naší strany to byl zápas nahoru a dolů. Od momentu, kdy Hradec střídal kvůli zranění, jsme ale začali být pasivní a nechali jsme je hrát. Získali sebevědomí a na míči byli daleko silnější než my. U nás jsem naopak viděl strach, ustupovali jsme, byli jsme daleko od hráčů. Díky tomu Hradec nabral jistotu a vyvrcholilo to brankou, která nás ještě více utlumila. První poločas jsme dohrávali v hluboké krizi, nevěřili jsme si,“ líčil.

Hlavním důvodem, proč Jablonec nakonec získal cenný bod do tabulky, byli podle Kozla střídající hráči.

„O poločase jsme si k tomu něco řekli, protože to bylo fakt málo. Vystřídali jsme a do druhé poloviny podle mě nastoupil úplně jiný tým. Střídání nám jednoznačně pomohla, ať už to byl Alégué, Hollý s Polidarem nebo Puškáč s Malenšekem. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, s nimi se zlepšili i ostatní hráči,“ zdůraznil.

Mluvil jste o strachu. Mohla na hráče dopadnout důležitost utkání?
Tak samozřejmě, ale myslím si, že máme zkušený tým a měli bychom si s tím umět poradit. V základní sestavě byl poprvé Obinaya, který to za mě zvládl poměrně dobře. Byli tam ale jiní hráči, kteří nebyli výrazní a nehráli kvalitně. Měli jsme plán, jak postupovat v útoku. Naše rozehrávka ale byla strašně zdlouhavá, hodně míčů jsme si brali dozadu a tam jsme to neřešili dobře. V první půli to prostě nefungovalo a postupem času nám nešla ani ta defenziva.

A potom hosté skórovali.
Z respektu po prvním gólu se nám propadla půda pod nohama. Odstupovali jsme, báli jsme se dlouhých míčů a Hradec velmi dobře rotoval. My jsme od těch hráčů byli daleko. To pak hraje dobře každý, když má tolik prostoru.

Byla o přestávce velká bouře?
Ta byla spíš během zápasu. V kabině jsem trochu naštvaný byl, ale tím jsem chtěl hráče vyprovokovat a namotivovat k lepšímu výkonu. Byli skleslí a oni samozřejmě v ten moment vědí, že nehrají dobře. Je to taky tím, že tam nebyli někteří důležití hráči kvůli zdravotním problémům, které řešíme. Jsem rád, že se na hřiště po delší době vrátil Hollý, který tomu zase hrozně pomohl. Po nějaké době se také vrátil Polidar. Potřebovali bychom i ty další.

Co říkáte na Aléguého? Jak s ním pracujete?
Když je Alex správně naladěný, tak je rozdílovým hráčem. Bohužel někdy má svoje chvilky, kdy to pak nevypadá tak, jak bychom úplně chtěli. My jsme s ním v týdnu mluvili o závěru sezony a o jeho roli v sestavě, jak může pomoci sobě i týmu. Protože my víme, že jsme silnější, když podá výkon, kterého je schopen. Tentokrát byl tím správným žolíkem, který nám pomohl k vyrovnání.

Jak vnímáte, že proti Slavii budete pravděpodobně hrát před prázdným stadionem?
Musíme to brát jako fakt. Kdyby se ten zápas dohrál, tak jsme mohli hrát proti soupeři, který už má po oslavách a někteří hráči by měli i volno. Takhle budeme hrát proti namotivovanému týmu, který bude chtít uhrát titul, ale třeba bez atmosféry. To je prostě fotbal. Jisté to ale podle mě ještě není, uvidíme, jak rozhodne disciplinární komise.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...

Srazili se přímo pod kotlem sparťanských příznivců, kteří oba ležící fotbalisty zasypali párem světlic. Za faul loktem slávistického útočníka Tomáše Chorého na soupeře Asgera Sörensena pak sudí Karel...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání....

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

Seznámily se ve slovenské fotbalové reprezentaci. Dnes je pojí nejen láska k fotbalu, ale i i k pětiměsíčnímu synovi Hugovi. Lucia Ondrušová a Carmen Absolonová promluvily v pořadu FotbalOna o coming...

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým...

