Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

„Stálo mě to hlasivky a hodně sil,“ začal hodnocení Kozel.
„Z naší strany to byl zápas nahoru a dolů. Od momentu, kdy Hradec střídal kvůli zranění, jsme ale začali být pasivní a nechali jsme je hrát. Získali sebevědomí a na míči byli daleko silnější než my. U nás jsem naopak viděl strach, ustupovali jsme, byli jsme daleko od hráčů. Díky tomu Hradec nabral jistotu a vyvrcholilo to brankou, která nás ještě více utlumila. První poločas jsme dohrávali v hluboké krizi, nevěřili jsme si,“ líčil.
Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí
Hlavním důvodem, proč Jablonec nakonec získal cenný bod do tabulky, byli podle Kozla střídající hráči.
„O poločase jsme si k tomu něco řekli, protože to bylo fakt málo. Vystřídali jsme a do druhé poloviny podle mě nastoupil úplně jiný tým. Střídání nám jednoznačně pomohla, ať už to byl Alégué, Hollý s Polidarem nebo Puškáč s Malenšekem. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, s nimi se zlepšili i ostatní hráči,“ zdůraznil.
Mluvil jste o strachu. Mohla na hráče dopadnout důležitost utkání?
Tak samozřejmě, ale myslím si, že máme zkušený tým a měli bychom si s tím umět poradit. V základní sestavě byl poprvé Obinaya, který to za mě zvládl poměrně dobře. Byli tam ale jiní hráči, kteří nebyli výrazní a nehráli kvalitně. Měli jsme plán, jak postupovat v útoku. Naše rozehrávka ale byla strašně zdlouhavá, hodně míčů jsme si brali dozadu a tam jsme to neřešili dobře. V první půli to prostě nefungovalo a postupem času nám nešla ani ta defenziva.
A potom hosté skórovali.
Z respektu po prvním gólu se nám propadla půda pod nohama. Odstupovali jsme, báli jsme se dlouhých míčů a Hradec velmi dobře rotoval. My jsme od těch hráčů byli daleko. To pak hraje dobře každý, když má tolik prostoru.
Byla o přestávce velká bouře?
Ta byla spíš během zápasu. V kabině jsem trochu naštvaný byl, ale tím jsem chtěl hráče vyprovokovat a namotivovat k lepšímu výkonu. Byli skleslí a oni samozřejmě v ten moment vědí, že nehrají dobře. Je to taky tím, že tam nebyli někteří důležití hráči kvůli zdravotním problémům, které řešíme. Jsem rád, že se na hřiště po delší době vrátil Hollý, který tomu zase hrozně pomohl. Po nějaké době se také vrátil Polidar. Potřebovali bychom i ty další.
Co říkáte na Aléguého? Jak s ním pracujete?
Když je Alex správně naladěný, tak je rozdílovým hráčem. Bohužel někdy má svoje chvilky, kdy to pak nevypadá tak, jak bychom úplně chtěli. My jsme s ním v týdnu mluvili o závěru sezony a o jeho roli v sestavě, jak může pomoci sobě i týmu. Protože my víme, že jsme silnější, když podá výkon, kterého je schopen. Tentokrát byl tím správným žolíkem, který nám pomohl k vyrovnání.
Jak vnímáte, že proti Slavii budete pravděpodobně hrát před prázdným stadionem?
Musíme to brát jako fakt. Kdyby se ten zápas dohrál, tak jsme mohli hrát proti soupeři, který už má po oslavách a někteří hráči by měli i volno. Takhle budeme hrát proti namotivovanému týmu, který bude chtít uhrát titul, ale třeba bez atmosféry. To je prostě fotbal. Jisté to ale podle mě ještě není, uvidíme, jak rozhodne disciplinární komise.