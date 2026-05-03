ONLINE: Sparta - Jablonec, v základu Kadeřábek, chybí Haraslín i Sochůrek

Sparta na závěr základní části prohrála 0:2 na Bohemians, čímž si výrazně zkomplikovala boj o titul, do kterého se předtím díky ztrátám Slavie vrátila. Její rival jí navíc po sobotní výhře v Liberci odskočil už na 11 bodů.
Proti Jablonci zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Sörensen, Zelený – Irving, Mannsverk, Kairinen – Grimaldo, Kuchta, Kuol.
Ze zdravotních důvodů chybí kapitán Haraslín i mladík Sochůrek, které zastoupí Mannsverk a Kuol. Disciplinární trest si odpykává Mercado.
Jablonec se na Spartě představí podruhé během dvou týdnů – naposledy tam prohrál 1:3 a pak nezvládl ani utkání s Libercem, takže přišel o třetí příčku.
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, N. Okeke, E. Sobol - F. Zorvan, J. Chramosta, A. Alégué
A. Rrahmani, S. Eneme, F. Panák, D. Kerl, M. Ryneš, J. Martinec, O. Sonne, L. Azaka, L. Franc
D. Nykrín, S. Obinaja, R. Pantalon, M. Malenšek, A. Kotlín, K. Mihelak, N. Innocenti, S. Lavrinčík, D. Puškáč, D. Souček, R. Sedláček