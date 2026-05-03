Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Jablonec, v základu Kadeřábek, chybí Haraslín i Sochůrek

Autor:
Sledujeme online   17:37
Sparťanští fotbalisté uzavírají program 1. kola nadstavby. V rámci skupiny o titul hrají doma s Jabloncem a chtějí se přiblížit vedoucí Slavii opět na rozdíl osmi bodů. Zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží s míčem uniknout Nemanju Tekijaškovi z Jablonce. | foto: ČTK

Sparta na závěr základní části prohrála 0:2 na Bohemians, čímž si výrazně zkomplikovala boj o titul, do kterého se předtím díky ztrátám Slavie vrátila. Její rival jí navíc po sobotní výhře v Liberci odskočil už na 11 bodů.

Proti Jablonci zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Sörensen, Zelený – Irving, Mannsverk, Kairinen – Grimaldo, Kuchta, Kuol.

Ze zdravotních důvodů chybí kapitán Haraslín i mladík Sochůrek, které zastoupí Mannsverk a Kuol. Disciplinární trest si odpykává Mercado.

Jablonec se na Spartě představí podruhé během dvou týdnů – naposledy tam prohrál 1:3 a pak nezvládl ani utkání s Libercem, takže přišel o třetí příčku.

Chance Liga 2025/2026
3. 5. 2026 18:30
Sparta : Jablonec
()
Sestavy:
J. Surovčík - P. Kadeřábek, A. Ševínský, A. Sörensen, J. Zelený - K. Kairinen, A. Irving, S. Mannsverk - J. Grimaldo, J. Kuchta, G. Kuol
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, N. Okeke, E. Sobol - F. Zorvan, J. Chramosta, A. Alégué
Náhradníci:
A. Rrahmani, S. Eneme, F. Panák, D. Kerl, M. Ryneš, J. Martinec, O. Sonne, L. Azaka, L. Franc
Náhradníci:
D. Nykrín, S. Obinaja, R. Pantalon, M. Malenšek, A. Kotlín, K. Mihelak, N. Innocenti, S. Lavrinčík, D. Puškáč, D. Souček, R. Sedláček
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los

27. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Play off o umístění - 1. semifinále

Skupina o titul - 1. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

ONLINE: Liverpool ve šlágru s United dotahuje ztrátu, večer hraje Tottenham

Sledujeme online
Fotbalisté Manchesteru United oslavují gól Benjamina Šeška.

Tři zápasy nabízí nedělní program 35. kola anglické fotbalové ligy. Bournemouth porazil Crystal Palace 3:0, v 16.30 vyzve Manchester United ve šlágru Liverpool a ve 20 hodin se Tottenham představí na...

3. května 2026  14:50,  aktualizováno  17:47

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Hradecký brankář Adam Zadražil chytá míč v utkání proti Plzni.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

ONLINE: Sparta - Jablonec, v základu Kadeřábek, chybí Haraslín i Sochůrek

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží s míčem uniknout Nemanju Tekijaškovi z...

Sparťanští fotbalisté uzavírají program 1. kola nadstavby. V rámci skupiny o titul hrají doma s Jabloncem a chtějí se přiblížit vedoucí Slavii opět na rozdíl osmi bodů. Zápas má výkop v 18.30 a...

3. května 2026  17:37

Patriku, ukaž svaly! Nejen střelec, ale také správný týmový lídr. Schick před MS válí

Patrik Schick se raduje z gólu proti Lipsku.

Třikrát to v posledních čtyřech sezonách stihl ještě před Vánocemi. Tentokrát ale fotbalista Patrik Schick sám sebe napínal: „Už jsem myslel, že hattrick nepřijde.“ O víkendu se ale na bájnou metu...

3. května 2026  16:45

Díval jsem se na balon, ublížit jsem nikomu nechtěl. Moses poslal omluvu Hodoušovi

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Byl to nejdiskutovanější moment sobotní výhry Slavie v Liberci (2:1). Hostující záložník David Moses loktem trefil do spánku Petra Hodouše, jenž pak na nosítkách opouštěl trávník a skončil se...

3. května 2026  15:35

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.

Udrželi odstup od Dukly a Baníku, oddechnout si ale nemohou. Fotbalisté Slovácka na úvod skupiny o udržení remizovali v Teplicích 1:1 a nevyhráli posedmé v řadě. Domácí čekají na plný bodový zisk...

3. května 2026  14:39,  aktualizováno  15:14

Bojovné utkání, řekl Jurásek po Liberci. Čekání na gól? Zabiják do vápna nejsem

Slávista David Jurásek slaví svůj první gól po návratu do pražského klubu. V...

Úspěšný vstup do nadstavby fotbalové Chance ligy si zpříjemnil první soutěžní trefou od roku 2022. Gól slávistického obránce Davida Juráska z přímého kopu v samotném závěru prvního poločasu navíc...

3. května 2026  14:12

Ivánek by se bavil. Žižkov doma zdolal Táborsko, kopal tři penalty za poločas

Martin Pastornický, gólman Táborska, se snaží lapit střelu v utkání proti...

Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok...

3. května 2026  13:06

S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.

Navzdory prosbám, ať fanoušci zůstanou na tribunách, se po závěrečném hvizdu vyvalila na hřiště modrá vlna. Třicet tisíc diváků jásalo, že Ipswich se po roční pauze opět vrací do fotbalové Premier...

3. května 2026  12:09

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hořké jubileum. Messi ve stém utkání za Miami skóroval, jeho tým ztratil náskok 3:0

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Argentinský fotbalista Lionel Messi musel v jubilejním zápase za Miami strávit hořkou porážku. Při 100. soutěžním startu v dresu Interu se světový šampion zapsal i mezi střelce, ale týmu z Floridy v...

3. května 2026  10:51

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Brankář Martin Jedlička přišel do Baníku Ostrava v zimní pauze na hostování z Plzně. A byť s týmem bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži, přeje si v klubu zůstat i příští sezonu. Neodradily ho...

3. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.