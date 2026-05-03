ONLINE: Plzeň - Hradec Kr. 0:0, hosté se mohou svému soupeři přiblížit v tabulce

Plzeň na závěr základní části porazila Baník a vrátila se na třetí příčku před Jablonec, který nezvládl derby s Libercem. Dva body za ní je Jablonec, který večer vyzve Spartu, a pak následuje Hradec.
Hradec minule porazil Teplice a zvítězil popáté v řadě. Tuhle sérii shodou okolností nastartovala porážku 0:3 právě s Plzní.
Jak dopadne jejich další střetnutí?
F. Wiegele - D. Krčík, S. Dweh, M. Doski - A. Memič, L. Červ, P. Hrošovský, D. Višinský - T. Ladra, M. Vydra, P. Adu
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, E. Fernandes Neto, J. Kučera, D. Horák - A. Vlkanova, O. Mihálik, D. Trubač
M. Valenta, M. Tvrdoň, A. Kadlec, K. Spáčil, D. Vašulín, D. Ťapaj, M. Toure, A. Sojka, C. Souaré, T. Slončík, J. Panoš
T. Petrášek, P. Vízek, M. Vágner, L. Čmelík, M. Regža, A. Binar, D. Ludvíček, J. Hodek, L. Kubr, Š. Ponikelský