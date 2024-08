Čahoun, Grizzly a chráněná dílna. Sigma poznává sílu zapomenutého ročníku

V Liberci brankář Jan Koutný musel zaskočit za zraněného kolegu Tadeáše Stoppena, trpělivý mladík čekal na šance v rezervě Sigmy, kde se vedle něj točili zkušenější kolegové z A-týmu.

On vydržel, a přispěl v premiéře k prvnímu bodu, a hned doma k dalším třem. A nedostal je zadarmo. Vynikající zákrok po rohu, možná ještě pohlednější skok proti další ráně. Náhradník zamotává trenérovi hlavu, zda není právě on tím pravým pro další zápasy. „Potřebovali jsme podržet, bylo to po centru, tak jsem se tam natáhl, a naštěstí to vytáhl ven,“ zubil se po utkání.

Nervozita z něj cítit nebyla. „Jen taková ta obyčejná, co je před každým zápasem. Ani jsem nijak nezamrzl, když jsem podběhl jeden centr, co jsem špatně načetl. Kluci to ale zachránili a já na to dál nemyslel,“ usmíval se dál člen ročníku, který rostl ve stínu svých předchůdců.

Teď Sigma spoléhá hned na tři hráče z této várky. „To by v dorostu nikdo neřekl. S ročníkem 2004 se vůbec nepočítalo. Rostli upozadění za předchozími, a zaslouží si jen a jen pochvalu za houževnatost a trpělivost, jak naskočili do druholigového i prvoligového kolotoče,“ rozplýval se nad svými svěřenci Janotka.

Olomoučtí fotbalisté slaví gól proti Teplicím.

Když se zamyslí nad jejich povahami, má hned jasno, že je nic zásadního kromě pracovitosti nespojuje. „Každý je odlišný. Honza Koutný musel čekat na příležitost a musí se stále otrkávat. Má ale potenciál. Je vysoký, respekt budí už jen tou vytáhlou postavou, navíc je vnímavý, pracovitý,“ vyjmenovával přednosti brankáře.

„Nebrblal, když dělal servis tomu dalšímu. A teď chytil příležitost za pačesy a vrací se mu to,“ zakončil hodnocení gólmana a plynule přešel ke stoperovi.

Stejně starý Adam Dohnálek hned před Koutným možná nedělá kolem sebe takový povyk a je nejméně nápadný, to ale stopera spíše šlechtí.

„Je to takový náš grizzly. Každý si myslí, že je pomalý, ale on je naopak obrovsky rychlý. Jak se rozběhne, jede jako vlak, nezastavitelně. Kromě toho ho zdobí klid. Jako trenér si toho obrovsky ceníte, že jste na střídačce, sledujete ho a jste v pohodě. Samozřejmě, že něco občas zkazí, ale příliš si to nekomplikuje. Ještě je skvělý ve vzduchu a skvěle čte hru,“ sypal superlativy Janotka.

Zlatý hřeb si nechal na konec, když analyzoval Matěje Mikulenku. „Děláme si z něj srandu, že ho tu máme zapůjčeného z chráněné dílny,“ rozesmál všechny Janotka.

„On to přijme, to je v pohodě,“ smál se i kouč. „Je svůj a střídá známky geniality s úplnými nesmysly. Může být ale skvělý, protože je nečitelný, technicky vyspělý, schopný nestandardních řešení,“ rozebral svého záložníka. Potřebuje mu jen prý dostat pod kůži patřičný klid.

Uklidňovat svůj tým před duelem druhého a třetího celku proti Slavii však prý nebude. „Spíš je budu muset nabudit. Jasně, budou mít proti sobě tým reprezentantů a tak budou muset být mentálně odolní. Asi rozdáme žvýkačky, aby se kluci nedivili, uklidnili se a zažili si to,“ těší se na další zápas trenér.