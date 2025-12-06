Ostrý Kadeřábek: Chválit se za správný přístup? Ne! Ten by měl být samozřejmostí

Rrahmaniho dorážka zapadla k zadní tyči, situaci ještě dlouho zkoumal videorozhodčí. Nakonec trefa platila, protože domácí Hadaš byl k bráně blíž o těsných pět centimetrů.
„Viděl jsem pak tu kalibrovanou čáru,“ oddechl si Kadeřábek. „Skoro si v takové situaci člověk může vybrat. Ale šli jsme si za tím, proto se štěstí přiklonilo na naši stranu.“
Přesně takovou ubojovanou výhru jste potřebovali?
Každé vítězství potřebujeme. Takové v posledních minutách ale strašně chutná. I jsme si výhru zasloužili, protože jsme do zápasu vstoupili dobře, mentalita byla na úrovni a od toho by se mělo všechno odvíjet. Nechci to moc vyzdvihovat, protože pro mě je tohle základ.
Rvát se od začátku?
Tak má vypadat každý vstup, ne, že bychom se teď měli chválit. Takhle nastavení bychom měli chodit do každého zápasu, pak budeme odměnění tímhle gólem v závěru. Pro všechny hráče to má být samozřejmost.
Právě to jste si museli vyříkat po domácí porážce 2:4 s Pardubicemi?
Jo, ten zápas se nám vůbec nepovedl. Nevstoupili jsme do něj ideálně, pak už jsme se vezli. Když prohráváte 0:2, tak i s Pardubicemi je to těžké. Snažíme se na to upozorňovat, ale pro mě by to vůbec nemělo být téma. Vím, že se budu opakovat, ale každý musí odevzdat všechno a pak nějakou nadstavbu. V dnešním fotbale to nefunguje tak, že si jdu jen zahrát fotbal, a v české lize už vůbec ne. Ta se ohromně posunula.
Jaký byl celý minulý týden a zejména pondělí po prohře? Haraslín na videu z kabiny kritizoval, že jste všichni před zápasem „Hihi, haha“ a pak prohrajete.
Na jednu stranu nejsem fanoušek toho, aby tým padal do depresí jen proto, že se prohrálo. Hned nás čeká další zápas a musíme být dobře naladění. Nicméně měli jsme týmovou poradu s hráči i trenéry, kdy jsme si pár věcí vyjasnili a ukázalo se to.
Třeba?
Člověk pořád mluví o nějaké kvalitě a říkáme si, že kvalitu máme. Ale co je to ta kvalita? Pro někoho práce s balonem nebo zakončení, ale pro mě je to přesně výkon, který jsme tady předvedli. Bojovnost, že všech jedenáct hráčů brání. To je ta kvalita, kterou musíme ukazovat každý zápas.
Byl jste i vy v kabině výrazný?
To ne, vůbec. Já naopak za celý týden řeknu dvě věty. Soustředím se na svůj výkon. Když můžu, tak poradím, ale slovo si moc neberu. Kdybych to dělal, necítil bych se přirozeně. Moc nemluvím, ale to, co jsem vám teď řekl, jsem týmu předal.
Nastoupil jste na levé straně obrany, jak jste se tam cítil?
V pohodě, pořád je to krajní obránce, sice přes nohu, ale párkrát už jsem to hrál. Když se mě zeptáte, jestli tam chci, nikdy vám neřeknu ne. Jsem tu od toho, abych plnil pokyny a je mi jedno, na jaké pozici, když mě tam trenér bude potřebovat.
Každopádně se na kraji cítíte lépe, než třeba na stoperu ve Varšavě.
Krajní bek je moje pozice a pro mě bylo hlavní, abych splnil úkoly do defenzivy. Tentokrát jsme dozadu pracovali slušně, plus jsem se snažil podporovat Haraslína a sám jsem měl ještě dva centry. Do každého zápasu jdu s tím, abych odvedl svůj standard a měl správný mindset, který byl od celého týmu tentokrát výborný.