Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

„Jsem tady doma a je úžasné vrátit se sem zase po 25 letech. Sigma mě pro velký fotbal vychovala. Vracím se teď na jiné pozici. Je to pro mě nová výzva, ale moc se na ni těším,“ řekl šestapadesátiletý Hapal pro klubový web.
Původně měl nahradit současného sportovního manažera Ladislava Mináře, kterého vedení sice chtělo odvolat, ale smlouvu s ním dosud neukončilo, jelikož se obě strany nedohodly na výši odstupného.
S Hapalem tak budou, alespoň prozatím, spolupracovat.
„Pavel Hapal je legenda našeho klubu. Má cenné zkušenosti, nadhled a výjimečný vztah k Sigmě. Nyní před ním stojí nová výzva a nová role. Proměna klubu i Pavla Hapala má mnoho společného – klub vstupuje do nové éry a Pavel, který prošel cestu od hráče přes trenéra až k manažerské roli, se do Sigmy vrací v té nejlepší možné chvíli,“ uvedl Ondřej Navrátil, předseda představenstva.
Hapal s fotbalem začínal v Sokolu Břest, už ve čtrnácti se však přesunul do Olomouce. Po skončení hráčské kariéry začal s trénováním. Vedl třeba Spartu či slovenskou reprezentaci a naposledy Baník, kde skončil po třech letech po nepovedeném vstupu do nové sezony.
„S trenérem Janotkou už jsem měl prvotní debatu a sdělil jsem mu, že nepřicházím jako trenér, který mu bude stát za zády. Každý trenér je svůj a má svoji vizi. Já budu spíš ten, který se mu bude snažit poradit. Nechám ho ale pracovat,“ ujistil nicméně Hapal.
Trenér Baníku Pavel Hapal sleduje své svěřence v zápase druhého předkola Evropské ligy s Legií Varšava.
„Do jeho kompetencí bude spadat především výkonnost A-týmu a skladba kádru po stránce kvality i chemie,“ přiblížil Navrátil.
Olomouc na jaře vyhrála domácí pohár, když ve finále porazila Spartu a měla zajištěný podzim v pohárové Evropě. Do Evropské ligy se sice nedostala, spadla však do té Konferenční, kde zatím uhrála bod – nejprve prohrála na Fiorentině, pak doma remizovala s Rakówem Čenstochová.
„Olomouc byla vždy klubem, který vychovával mladé hráče. Já sám jsem toho důkazem. Zaměřím se na to, aby naše akademie fungovala, a aby se do prvního týmu dostávalo co nejvíc odchovanců,“ zdůraznil Hapal.
Není to jediná změna ve struktuře vedení. Sigma nově vytváří pozici Ředitele rozvoje fotbalu, kterou bude zastávat Michal Hrubý z klubové akademie.
„Jeho úkolem bude vytvoření a prosazování jednotné sportovní koncepce klubu v oblasti rozvoje hráčů i trenérů. Cílem je, abychom v naší akademii hráče i trenéry co nejefektivněji připravili na uplatnění v A-týmu,“ doplnil Navrátil.
Už od léta Olomouc spadá pod společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu Sigma Group, kterou vlastní Milan Šimonovský.
„Vstup nových majitelů do Sigmy je jasným důkazem toho, že v Olomouci se to teď s fotbalem myslí velice vážně. Budou velké nároky na moji pozici i na všechna mužstva. Budeme chtít být úspěšní. Sigma vždy byla klubem, který hrával evropské soutěže. Jsem přesvědčen, že jsme schopni tuhle pozici znovu vydobýt,“ uzavřel Hapal.