Chance Liga 2025/2026

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Autor:
  15:39
Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v minulosti oblékal.
Pavel Hapal se stává novým generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc.

Pavel Hapal se stává novým generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc. | foto: SK Sigma Olomouc

Ostravský trenér Pavel Hapal
Ostravský trenér Pavel Hapal během utkání proti Spartě.
Trenér Pavel Hapal z Baníku diskutuje s českobudějovickým koučem Pedrem...
Trenér Pavel Hapal z Baníku diskutuje s českobudějovickým koučem Pedrem...
12 fotografií

„Jsem tady doma a je úžasné vrátit se sem zase po 25 letech. Sigma mě pro velký fotbal vychovala. Vracím se teď na jiné pozici. Je to pro mě nová výzva, ale moc se na ni těším,“ řekl šestapadesátiletý Hapal pro klubový web.

Původně měl nahradit současného sportovního manažera Ladislava Mináře, kterého vedení sice chtělo odvolat, ale smlouvu s ním dosud neukončilo, jelikož se obě strany nedohodly na výši odstupného.

S Hapalem tak budou, alespoň prozatím, spolupracovat.

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

„Pavel Hapal je legenda našeho klubu. Má cenné zkušenosti, nadhled a výjimečný vztah k Sigmě. Nyní před ním stojí nová výzva a nová role. Proměna klubu i Pavla Hapala má mnoho společného – klub vstupuje do nové éry a Pavel, který prošel cestu od hráče přes trenéra až k manažerské roli, se do Sigmy vrací v té nejlepší možné chvíli,“ uvedl Ondřej Navrátil, předseda představenstva.

Hapal s fotbalem začínal v Sokolu Břest, už ve čtrnácti se však přesunul do Olomouce. Po skončení hráčské kariéry začal s trénováním. Vedl třeba Spartu či slovenskou reprezentaci a naposledy Baník, kde skončil po třech letech po nepovedeném vstupu do nové sezony.

„S trenérem Janotkou už jsem měl prvotní debatu a sdělil jsem mu, že nepřicházím jako trenér, který mu bude stát za zády. Každý trenér je svůj a má svoji vizi. Já budu spíš ten, který se mu bude snažit poradit. Nechám ho ale pracovat,“ ujistil nicméně Hapal.

Trenér Baníku Pavel Hapal sleduje své svěřence v zápase druhého předkola Evropské ligy s Legií Varšava.

Olomoucký kouč Tomáš Janotka pozoruje své svěřence při utkání s Malmö.

„Do jeho kompetencí bude spadat především výkonnost A-týmu a skladba kádru po stránce kvality i chemie,“ přiblížil Navrátil.

Olomouc na jaře vyhrála domácí pohár, když ve finále porazila Spartu a měla zajištěný podzim v pohárové Evropě. Do Evropské ligy se sice nedostala, spadla však do té Konferenční, kde zatím uhrála bod – nejprve prohrála na Fiorentině, pak doma remizovala s Rakówem Čenstochová.

„Olomouc byla vždy klubem, který vychovával mladé hráče. Já sám jsem toho důkazem. Zaměřím se na to, aby naše akademie fungovala, a aby se do prvního týmu dostávalo co nejvíc odchovanců,“ zdůraznil Hapal.

Není to jediná změna ve struktuře vedení. Sigma nově vytváří pozici Ředitele rozvoje fotbalu, kterou bude zastávat Michal Hrubý z klubové akademie.

Strojírenský magnát, fanda i „sportovec v důchodu“. Kdo je nový majitel Sigmy?

„Jeho úkolem bude vytvoření a prosazování jednotné sportovní koncepce klubu v oblasti rozvoje hráčů i trenérů. Cílem je, abychom v naší akademii hráče i trenéry co nejefektivněji připravili na uplatnění v A-týmu,“ doplnil Navrátil.

Už od léta Olomouc spadá pod společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu Sigma Group, kterou vlastní Milan Šimonovský.

„Vstup nových majitelů do Sigmy je jasným důkazem toho, že v Olomouci se to teď s fotbalem myslí velice vážně. Budou velké nároky na moji pozici i na všechna mužstva. Budeme chtít být úspěšní. Sigma vždy byla klubem, který hrával evropské soutěže. Jsem přesvědčen, že jsme schopni tuhle pozici znovu vydobýt,“ uzavřel Hapal.

Vstoupit do diskuse

14. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

Turecká fotbalová federace suspendovala 149 rozhodčích kvůli sázení na zápasy. Tresty zákazu činnosti se pohybují mezi osmi měsíci až rokem. Předseda federace Ibrahim Haciosmanoglu v prohlášení...

31. října 2025  14:46

Na hřiště v 61 letech. Majitel klubu naskočil proti pohárovému soupeři Sparty

Na hřišti strávil jen zhruba čtyři minuty a s balonem se nepotkal, ale přesto zaujal. Ještě aby ne. Aurelienu Ghisovi, majiteli třetiligového rumunského týmu Sanatatea Kluž, je totiž 61 let a ve...

31. října 2025  14:05

Hyský je za říjen nejlepším trenérem ligy, hráčům vládl pardubický Patrák

Hráčem měsíce ve fotbalové lize se poprvé stal pardubický útočník Vojtěch Patrák. Mezi trenéry zvítězil Martin Hyský, který se v říjnu přesunul z Karviné do Plzně. Výsledky zveřejnila Ligová...

31. října 2025  12:39

Soupeř Sparty je bez trenéra, Iordanescu dostal v Legii padáka

U fotbalistů polské Legie Varšava, kteří se utkají 27. listopadu v Konferenční lize s pražskou Spartou, skončil trenér Edward Iordanescu. Vedení odvolalo rumunského kouče kvůli špatným výsledkům,...

31. října 2025  11:52

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

31. října 2025  10:45

Malý princ z Česka okouzluje Lyon. Navážou Šulc s Karabcem na slavné dvojice?

Už v Česku se vědělo, že paletu zakončení má pestrobarevnou jako málokdo. Pravá, levá, prudký volej nebo utěšená rána z dálky. Nedávno se fotbalista Pavel Šulc v Lyonu dokonce dvakrát prosadil i...

30. října 2025  19:42

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:15

Sparta zná termín odloženého osmifinále MOL Cupu, s Artisem se utká až v prosinci

Odložené osmifinále domácího poháru mezi druholigovým Artisem Brno a pražskou Spartou se odehraje ve středu 3. prosince od 18:00. Kluby o tom informovaly na svých webech. V původním termínu ve středu...

30. října 2025  14:30

Tony, gól jde za tebou. Kinský slyšel kritiku i od kouče. Kdy dostane další šanci?

V bráně Tottenhamu dostal příležitost po pěti týdnech a nedá se říct, že by ji český fotbalový gólman Antonín Kinský v utkání Ligového poháru v Newcastlu využil. Spíš naopak. „Oba góly jsme dostali...

30. října 2025

Liverpool je v krizi. Nemáme dostatečně široký kádr, hájil se po další porážce Slot

Před rokem touhle dobou měli na kontě jedinou porážku, remízu s Arsenalem a jinak samá vítězství. Nenašli byste klub s lepším formou. A nyní? Těžko budete pro změnu hledat mužstvo, které je ve větší...

30. října 2025  13:01

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

Rozmohl se nám tady takový nešvar. A fotbal se s ním rozhodl vypořádat. Z autových vhazování na útočné polovině se v posledních letech staly podobně nebezpečné situace, jako jsou rohové kopy, což...

30. října 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.