Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Skupina o umístění
Čtyři týmy, tři dvojzápasy.
Lákadlo? Peněžní bonus pro oba finalisty a pro vítěze také výhoda nasazení ve druhém kole domácího poháru.
O to si v nadstavbové části zahrají sedmý až desátý tým tabulky.
V semifinále na sebe narazí nejdřív sedmý a desátý celek, tedy Sigma Olomouc a Bohemians, vedle osmého s devátým, tedy Pardubic s Karvinou. Lépe postavený tým má výhodu domácí odvety.
Vítězové postoupí do finálového dvojzápasu, v němž má domácí výhodu opět lépe postavený.
|Rozpis semifinále
|datum a čas
|Karviná – Pardubice
|2.5. 15:00
|Bohemians – Olomouc
|2.5. 15:00
|Pardubice – Karviná
|10.5. 15:00
|Olomouc – Bohemians
|10.5. 15:00
Úvodní finálové utkání bude na programu 16.5. od 17 hodin, odveta pak 23.5. od 14 hodin.
Skupina o záchranu
Sestupu se pokusí vyhnout celkem šest týmů od 11. po 16. místo.
Poslední jde rovnou o patro níž do druhé ligy, další dva nad ním si zahrají baráž proti druhému a třetímu týmu nižší soutěže.
Po třiceti kolech základní části spadl na poslední místo ostravský Baník, který má jednobodovou ztrátu na Slovácko a Duklu. Ta se vítězstvím v posledním kole vyšvihla na čtrnácté místo. Společně s nimi hrají o záchranu ještě Teplice, takřka v klidu mohou být s náskokem Zlín s Mladou Boleslaví.
|Rozpis skupiny o záchranu
|datum a čas
|První kolo
|Baník Ostrava – Mladá Boleslav
|2.5. 13:00
|Zlín – Dukla Praha
|2.5. 13:00
|Teplice – Slovácko
|3.5. 13:00
|Druhé kolo
|Mladá Boleslav – Zlín
|9.5. 14:00
|Teplice – Baník Ostrava
|9.5. 14:00
|Dukla Praha – Slovácko
|9.5. 14:00
|Třetí kolo
|Mladá Boleslav – Dukla Praha
|12.5. 17:30
|Zlín – Teplice
|12.5. 17:30
|Slovácko – Baník Ostrava
|12.5. 17:30
|Čtvrté kolo
|Slovácko – Mladá Boleslav
|16.5. 17:00
|Baník Ostrava – Zlín
|16.5. 17:00
|Teplice – Dukla Praha
|16.5. 17:00
|Páté kolo
|Mladá Boleslav – Teplice
|23.5. 14:00
|Zlín – Slovácko
|23.5. 14:00
|Dukla Praha – Baník Ostrava
|23.5. 14:00