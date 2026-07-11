Debakl Bohemians v přípravě s Poznaní, Boleslav jasně přehrála Táborsko

Bohemians na úvod přípravy zdolali Táborsko, první utkání v Polsku jim ale hrubě nevyšlo. Klokani na tamního šampiona nestačili, v obou poločasech dostali dvě branky. Za Pražany ještě nenastoupila nejnovější posila bývalý český reprezentant Václav Pilař.
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Baník si na závěr soustředění v Opalenici naplánoval dva zápasy za den. Před polednem Slezané hráli s Plockem a s osmým týmem minulé sezony polské ligy se rozešli smírně. Ostrava v druhé půli slepenými brankami Abdallaha Gninga a Dennise Owusua otočila stav, soupeř ale dalekonosnou ranou srovnal.
Slovácko na závěr kempu ve Slovinsku s finalistou uplynulého ročníku Maďarského poháru prohrávalo 1:3, v závěru ale srovnalo. Nejprve proměnil penaltu Alan Marinelli a poté se na zadní tyči prosadila nová tvář celku z Uherského Hradiště Artur Dolžnikov.
Mladá Boleslav si s přehledem poradila s Táborskem, které před pár dny odmítlo nabídku na administrativní postup do nejvyšší soutěže. V první půli se prosadili z dorážky David Kozel a obloučkem přes gólmana Jiří Klíma, v závěru pak Roman Teterja.
Nový ročník první ligy začne za dva týdny.
Přípravná fotbalová utkání
Opalenica (Polsko): Baník Ostrava - Wisla Plock 2:2 (0:1)
Wronky (Polsko): Bohemians Praha 1905 - Lech Poznaň 0:4 (0:2)
Slovinsko: 1. FC Slovácko - Zalaegerszegi 3:3 (1:1)
FK Mladá Boleslav - Táborsko 3:0 (2:0)