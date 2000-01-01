V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil vůbec nejlépe? Podívejte se v našem obrazovém článku na výběr těch nejzajímavějších letních příchodů.
Autor: koláž iDNES David Votruba
ANGE N’GUESSAN (Slovan Liberec - Slavia Praha). Už fotografie napovídá, že přišel v balíčku s libereckým kolegou Toumanim Diakitém. Z obou dvou byl ale stoper N’Guessan (vlevo) jednoznačně dražší, Slavia za něj podle dostupných informací vysázela šest a půl milionů eur (157 milionů korun) a překonala transferový rekord nejvyšší soutěže. Z jeho výkonů ale zatím panují rozpaky a jeho minutáž v posledních týdnech postupně klesala.
Autor: Slavia.cz
NAZAR DOMČAK (Karpaty Lvov - Slavia Praha). Je mu teprve devatenáct let, přesto přicházel za částku kolem sta milionů korun. Ukrajinský brankář Domčak oslnil slávistické skauty ve Lvově, kde udržel během minulé sezony 14 čistých kont. „Na svůj věk je to velmi vyspělý brankář,“ upozornil slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář. Přes Jakuba Markoviče se do brány v aktuální sezoně bude dostávat těžko, ale kdo ví.
Autor: SK Slavia Praha
TOUMANI DIAKITÉ (Slovan Liberec - Slavia Praha). Součást obchodu za zmíněného N’Guessana, liberecký záložník zaujal podobně rychle jako jeho kolega a Slavia za něj zaplatila podle serveru Transfermarkt okolo 4,5 milionu eur (85 milionů korun). Když slávistický kouč Jindřich Trpišovský zvítězil v nadstavbě v Liberci, oba hráče opěvoval: „Na takové někdy nenarazíte ani v Evropě.“ Za několik týdnů už je měl v týmu. Diakité ale dosud příliš šancí nedostal.
Autor: Slavia.cz
DANIJEL ŠTURM (Sigma Olomouc - Slavia Praha). V olomoucké Sigmě se ukázal jen během půl roku a hned poté zbořil tehdejší ligový přestupový rekord v hodnotě 120 milionů korun včetně bonusů. Za třináct jarních ligových zápasů v olomouckém dresu nasázel pět gólů a přidal tři asistence. Navíc si střihnul i účast v Konferenční lize, kde jednou skóroval, dvakrát asistoval a pomohl k postupu do vysněného osmifinále. Teď si může zahrát za Slavii rovnou v Lize mistrů. První gól zapsal v derby na Letné.
Autor: SK Slavia Praha
WIKTOR NOVAK (Górnik Zabrze - Slavia Praha). Hned v prvním kole české ligy se uvedl dvěma góly. To je panečku start! Přitom teprve jedenadvacetiletý polský záložník Nowak zprvu nevyhlížel jako posila s největším potenciálem. Během kanonády se Slováckem ale řádil a řekl si o stabilní místo v základní sestavě. Slavia za něj do Polska poslala 58 milionů korun, nicméně opačným směrem poslala Erika Prekopa s Ondřejem Zmrzlým, za které inkasovala 46 milionů korun.
Autor: SK Slavia Praha
PAVEL KAČOR (Karviná - Slavia Praha). Ještě se pomalu nedohrálo poslední kolo a on už byl připravený nastoupit na trávník jako jedna z prvních slávistických posil. Za sebou měl úspěšně finále poháru, načež zažil i titulové oslavy v Edenu. Kačor byl objevem jarní části sezony, gólově pomohl k postupu do finále domácího poháru, kde proti Jablonci asistoval. Ve Slavii ale zatím na pořádnou šanci čeká.
Autor: ČTK
EMMANUEL AYAOSI (Karviná - Slavia Praha). Také on se ukázal rovnou na titulových oslavách. Jeho příchod se zmiňoval už v zimě, nakonec ho Slavia získala až v létě. Jedenadvacetiletý Ayaosi, původem z Nigérie, přišel do Česka na jaře 2023 a začínal v karvinském béčku, odkud se postupně vypracoval mezi opory mužstva. V minulé ligové sezoně zapsal šest gólů a šest asistencí, v domácím poháru měl bilanci 1+3. Za Slavii už se trefil třikrát, mimo jiné také v derby se Spartou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
MATĚJ JURÁSEK (Norwich - Sparta Praha). Hned v úvodním zápase proti Teplicím mu sparťanští fanoušci dali lidově řečeno sežrat jeho slávistickou minulost. Po závěrečném hvizdu pak spoluhráči Juráska odvedli před kotel, aby si s ním nastalou situaci vyříkal. Teď už bude jenom na něm, zda je přesvědčí, že může být pro Spartu platným hráčem. A ta si podle toho řekne, zda na něj uplatní opci, z Norwiche totiž přišel pouze na hostování.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
LOIC MBE SOH (Sint-Truiden - Sparta Praha). Z Belgie dorazil za tři miliony eur (72 milionů korun) jen pár dnů poté, co Spartu opustila opora zadních řad Asger Sörensen. Mbe Soh je odchovancem PSG, v áčku ale odehrál jen tři zápasy. Premiéru si odbyl v prohraném derby se Slavií.
Autor: AC Sparta Praha
ROMAN MACEK A TOBIAS GUDDAL (Mladá Boleslav a Tromsö - Sparta Praha). Sparta je oba oznámila najednou v den utkání se Zlínem. Macek okamžitě zaplul do základní sestavy proti Lyonu, Guddal zatím mohl hrát jen v lize, jelikož v předkolech evropských pohárů už hrál za Tromsö - právě po utkání s Hradcem se rovnou přesunul do Prahy, kde podepsal smlouvu.
Autor: www.sparta.cz
JONATAN BRAUT BRUNES (Raków Čenstochová - Sparta Praha). Největší sparťanský přestup léta. Nejenom díky přestupové částce, ale také díky tomu, že je Brunes bratrancem slavného Erlinga Haalanda, jenž Spartu okamžitě začal sledovat na sociálních sítích. Brunes se uvedl vítězným gólem proti Zlínu, na další trefy ale zatím čeká.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JOSIMAR ALCÓCER (Westerlo - Sparta Praha). Chvilku si na českou ligu zvykal, postupně se ale rozehrál ke skvělým výkonům a spolu s Mercadem na druhé straně tvoří nebezpečnou dvojici. Nejvíce zazářil při domácí výhře nad Teplicemi (4:1), k níž přispěl dvěma góly a asistencí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
KI-JANA HOEVER (Wolverhampton - Sparta Praha). Další ze zajímavých sparťanských přestupů ze zahraničí. Hoever už v šestnácti debutoval za Liverpool v FA Cupu, nakonec se ale v áčku neprosadil. Poslední rok patřil Wolverhamptonu, párkrát si zahrál po boku Ladislava Krejčího, ale jaro strávil na hostování v Sheffieldu.
Autor: AC Sparta Praha
EBRIMA SINGHATEH (Jablonec - Sparta Praha). Okolo jeho přestupu panovaly pochybnosti, nejenom kvůli tomu, že kvůli vyloučení ve finále poháru zmeškal úvodní tři ligové zápasy nové sezony. Zatím plní roli náhradníka, příliš prostoru nedostal.
Autor: ČTK
VIKTOR VITÁLYOS (MTK Budapešť - Sparta Praha). Jeho přestup Sparta oznámila už v únoru, k týmu se ale mladý maďarský obránce připojil až v létě. Na pořádnou šanci zatím čeká, odehrál jen několik minut v odvetě s Lyonem.
Autor: AC Sparta Praha
KRISZTIÁN HEGYI (West Ham - Sparta Praha). Ani druhý maďarský mladík, kterého Sparta získala, příliš prostoru nedostal. Po odchodu Petera Vindahla je jasnou dvojkou za Jakubem Surovčíkem, od přípravy ale nechytal ani minutu.
Autor: AC Sparta Praha
ADAM KARABEC (Lyon - Sparta Praha). Můžete namítnout, že se nejedná o přestup, jelikož se Karabec jen vrátil z hostování. Byla by však škoda ho opomenout, jelikož je dost možná tou vůbec nejlepší letní posilou Sparty. Z Lyonu se vrátil zkušenější a vyzrálejší. Na jeho tvořivosti do velké míry stojí sparťanské postupné útoky a roste i jeho role v kabině, což stvrdil tím, že po odchodu Lukáše Haraslína převzal kapitánskou pásku.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
ADAM GABRIEL (Midtjylland - Viktoria Plzeň). V Dánsku toho v poslední sezoně i kvůli zranění příliš neodehrál a ani v té nové jeho minutáž nebyla kdovíjaká, a tak se letos sparťanský odchovanec po třech letech vrátil do Česka. Zamířil do Plzně, kde proti Slovácku hned naskočil do základu, o poločase ale střídal.
Autor: CTK / Chaloupka Miroslav, Profimedia.cz
BABOUCARR FAAL (Karpaty Lvov - Viktoria Plzeň). Jeho přestupem Plzeň dorovnala klubový rekord, na hřišti ale zatím Faal nedostal příliš šancí se ukázat, protože jen sporadicky dostřídává. Vyplatí se tenhle kauf?
Autor: FC Viktoria Plzeň
STEFAN PIRGIČ (Železničar Pančevo - Viktoria Plzeň). Hned v prvním zápase proti Liberci přišel o poločase do zápasu, aby hru oživil. Svým výkonem si řekl o místo v základu, kde nastoupil dvakrát, ale od té doby jeho minutáž kolísá.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
DENIS VAVRO (Wolfsburg - Viktoria Plzeň). Jeho jméno se v jednu chvíli spojovalo se Spartou, nakonec ale zkušený třicetiletý slovenský stoper z Německa zamířil do Plzně.
Autor: FC Viktoria Plzeň
TOBIÁŠ PALIŠČÁK (Žilina - Viktoria Plzeň). Patří mezi největší talenty slovenského fotbalu. V říjnu mu bude devatenáct let, přesto stihl za áčko Žiliny 41 soutěžních zápasů a loni si zahrál také za reprezentační jedenadvacítku - debutoval mimochodem ještě když mu bylo 17 let. Naplní v Plzni potenciál?
Autor: Wajda/SOPA Images / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
FILIP PREBSL (Karviná - Viktoria Plzeň). Minulou sezonu začal v Mladé Boleslavi, pak se stěhoval do Karviné a v létě zase měnil angažmá. V Plzni zatím nastoupil k většině zápasů a místo si udržel i poté, co trenéra Hyského nahradil Radoslav Kováč.
Autor: ČTK
TOMÁŠ ČVANČARA (Borussia Mönchengladbach - Hradec Králové). Angažmá v zahraničí mu nevyšlo dle představ. Jak se v Německu skvěle uvedl, tak postupně i kvůli zranění zcela vypadl ze sestavy. Nenastartovala ho ani hostování v Turecku či Skotsku, byť tam v Celtiku také začal skvěle, a tak se po třech letecky vrátil do české ligy - Hradec ho získal na roční hostování. Na otázku, zda byl ve hře návrat do Sparty, po svém debutu odvětil: "To radši nechám bez komentáře."
Autor: ČTK
TOM SLONČÍK (Viktoria Plzeň - Hradec Králové). V Hradci už z Plzně, kde se nikdy naplno neprosadil, dvakrát hostoval a v létě se stal jeho kmenovým hráčem. I v jedenadvaceti letech patří mezi opory. Dal vítězný gól v odvetě 2. předkola Evropské ligy s Tromsö, dvěma zásahy pak rozhodl duel na Baníku.
Autor: Profimedia.cz
TOMÁŠ WIESNER (Houston - Hradec Králové). Rok strávil v Americe, kde si ale v Houstonu kvůli zranění kolene zahrál jen dva zápasy. V Hradci absolvoval přípravu, dvakrát nastoupil v základu k soutěžnímu utkání a pak musel opět na operaci s kolenem - přetrhl si totiž přední zkřížený vaz.
Autor: ČTK
LUKÁŠ HŮLKA (Bohemians - Slovan Liberec). V Bohemians strávil dlouhých devět sezon, smlouvu ale neprodloužil a letos odešel jako volný hráč. Liberec příchod zkušeného stopera sice oznámil už v květnu, okolo jeho připojení k týmu ale panovaly zmatky, protože Severočeši nepožádali o dřívější uvolnění do přípravy. Hůlka se tak připojil až od 1. července, ale na jeho výkony to vliv nemělo. Liberecká obrana se i díky jeho přínosu výrazně zlepšila.
Autor: FC Slovan Liberec
FALLOU FAYE (NK Bravo - Slovan Liberec). Kdo ví, třeba to za pár měsíců či let bude další talent, který Liberec násobně zpeněží. Senegalský středopolař Faye přišel ze Slovinska za milion eur a zatím nastoupil ke všem soutěžním utkáním, byť na první gól či asistenci stále čeká.
Autor: FC Slovan Liberec
VÉNUSTE BABOULA (NK Bravo - Slovan Liberec). Stejně jako Faye přišel ze slovenského NK Bravo. Liberec ho však nekoupil jako příslib do budoucna, nýbrž jako vidinu okamžité pomoci. Čerstve osmadvacetiletý Baboula sice v úvodu sezony laboroval se zraněním, což negativně ovlivnilo jeho minutáž, už má ale na kontě třeba veledůležitý vyrovnávací gól proti Slavii (1:1).
Autor: FC Slovan Liberec
JAN BOŘIL (Slavia Praha - Slovan Liberec). Za vyloučení v Hradci dostal trest na sedm zápasů a čekalo se, jak bude jeho kariéra pokračovat. Slavia mu nakonec nabídla roli mentora v béčku, on ale chtěl zůstat v lize a zamířil do Liberce. „Nečekal jsem, že se takhle zachovají k legendě. Zklamalo mě to, ale věděl jsem to už dopředu, takže jsem si začal něco hledat,“ říkal po přestupu. Po vzájemném utkání, které kvůli zranění vynechal, mu slávisté v hostujícím kotli uspořádali velkolepou děkovačku. Ve Slovanu zatím odehrál pouhých 35 minut.
Autor: FC Slovan Liberec
MATĚJ MIKULENKA (Sigma Olomouc - Slovan Liberec). Na sever Čech dorazil až poslední den přestupového období. O dvaadvacetiletého ofenzivního univerzála, který na sebe upozornil zejména pod trenérem Janotkou a v reprezentační jednadvacítce, stál generální ředitel Liberce Jan Nezmar delší dobu. V Olomouci mu v nové sezoně chybělo herní vytížení, vybojuje si pozici ve Slovanu?
Autor: FC Slovan Liberec
VASIL KUŠEJ (Slavia Praha - Slovan Liberec). Přišel spolu s Alexandrem Bužkem jako kompenzace v rámci rekordní dohody se Slavií, kam zamířil N’Guessan a Diakité. Vzájemný zápas by kvůli dohodě klubů nejspíš vynechal, nakonec to ale nemusel řešit - pykal totiž za brzké vyloučení v utkání s Teplicemi. Teď se ale dostává do formy, o víkendu rozhodl derby s Jabloncem.
Autor: ČTK
DÁVID KRČÍK (Viktoria Plzeň - Pardubice). Předminulý čtvrtek vstřelil vítězný gól při senzačním obratu v závěrečném předkole Evropské ligy s Crvenou Zvezdou a o týden později už se stěhoval. Slovenský stoper Krčík, jenž v minulé sezoně vstřelil celkem 12 ligových branek, se přitom do Plzně stěhoval teprve v zimě. Teď zkusí trápícím se Pardubicím pomoct v boji o záchranu.
Autor: FK Pardubice
DUŠAN PAVLOVIČ (Radnicki Nis - Jablonec). Přišel a okamžitě se usadil v základní sestavě. I díky mladému srbskému obránci Pavlovičovi se Jablonec nadále může spolehnout na pevnou defenzivu a postoupil do hlavní fáze Konferenční ligy. Hned ve druhém předkole dal Pavlovič gól Varaždínu.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
VOJTĚCH VOREL (Sparta - Mladá Boleslav). Už v minulé sezoně tam hostoval a letos v létě ho Mladá Boleslav získala natrvalo. Stejně jako dřív ve Spartě i teď plní třicetiletý Vorel roli dvojky, zatím chytal jen v pohárovém utkání proti Meteoru Praha.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
VÁCLAV DRCHAL (Bohemians - Pardubice). Po dvou letech, kdy byl kmenovým hráčem Bohemians a nastřílel šest branek, se vydal za novou výzvou. V dresu Pardubic se ale v úvodu sezony svezl s bídnou formou celého týmu a na první trefu stále čeká.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
VÁCLAV PILAŘ (Hradec Králové - Bohemians). V Hradci mu po vypršení smlouvy nabídli roli mentora u třetiligového béčka, sedmatřicetiletý matador ale ještě chtěl hrát nejvyšší soutěž. Když se ozvali Bohemians, neváhal. „Na Hradec naštvaný nejsem, spíš na trenéra,“ říkal po přestupu.
Autor: ČTK
LADISLAV ALMÁSI (Baník Ostrava - Bohemians). Po štacích v Chorvatsku, na Slovensku a v Maďarsku se před rokem vrátil do Česka a opět oblékl dresu Baníku. Hned po roce se ale zase poroučel a posílil Bohemians. Zatím zvládl dva ligové góly, z toho jeden na Slavii.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
MARCEL ČERMÁK (Dukla - Teplice). V Dukle po sestupu tušili, že bude jedním z těch hráčů, kteří nebudou chtít hrát druhou ligu. A také že ne. Čermák posílil Teplice, kde ihned zapadl do základu.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
LUKÁŠ VORLICKÝ (Slavia - Slovácko). Kdo ví, kde by teď byl nebýt opakovaných zdravotních patálií. Svůj um na jaře ukazoval ve druhé lize v dresu Zbrojovky, první ligu si za ni ale v této sezoně nezahraje, jelikož ho ze Slavie získalo Slovácko.
Autor: 1. FC Slovácko
DAVID PUŠKÁČ (Jablonec - Slovácko). V Jablonci jeho role postupně slábla, a tak nepřekvapilo, že se v létě stěhoval. Za Slovácko ale zatím odehrál jen poločas na Slavii a pak až posledních pár minut proti Pardubicím, jelikož se stále zotavuje ze zranění.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
ABOUBACAR TRAORÉ (Karviná - Baník Ostrava). Karvinou, která kvůli zapojení do korupční aféry spadla do druhé ligy, jeho odchod k rivalovi pořádně naštval. Nelíbilo se jí jednostranné vypovězení smlouvy ze strany hráče a celou situaci chce řešit právní cestou. Traoré ale v mezičase už nastupuje za Baník.
Autor: MAFRA
DANIEL VAŠULÍN (Plzeň - Zbrojovka Brno). Loni prožil skvělý podzim na hostování v Olomouci, ale v zimě si ho Plzeň stáhla zpátky a on na jaře skoro nehrál. A tak v létě přestoupil k nováčkovi do Zbrojovky, kde se uvedl gólem Spartě a poté se prosadil i proti Plzni. Aktuálně už má na kontě čtyři ligové branky.
Autor: Zbrojovka Brno
AMADOU DANTE (Arouca - Zbrojovka Brno). Další z vydařených posil Zbrojovky. Dante, jenž poslední dva roky hrál nejvyšší portugalskou ligu, z pozice levého wingbeka neúnavně piluje lajnu, a navíc už zapsal dvě asistence.
Autor: FC Zbrojovka Brno
LUKÁŠ PENXA (Sparta - Zbrojovka Brno). Loni na podzim hostoval v Jablonci, jaro strávil v Dukle a v létě Spartu tento její odchovanec natrvalo opustil. Ve Zbrojovce zatím dvaadvacetiletý Penxa prožívá, minimálně co se týče minutáže, nejúspěšnější angažmá v kariéře - nastoupil totiž ke všem utkáním probíhající sezony.
Autor: FC Zbrojovka Brno
PETR ŠEVČÍK (Slavia - Zbrojovka Brno). Ve Slavii jeho role v posledních letech postupně upadala a letos ji po sedmi a půl letech definitivně opustil. Ve Zbrojovce se mimochodem potkal s bývalým spoluhráčem a dalším exslávistou Jaromírem Zmrhalem, jenž dorazil z Kypru.
Autor: FC Zbrojovka Brno
ALEXIS ALÉGUÉ (Jablonec - Artis Brno). V minulé sezoně patřil ke klíčovým hráčům Jablonce, kterému mohl pomoct v bojích o pohárovou Evropu. Místo toho se ale poněkud překvapivě rozhodl odejít k nováčkovi první ligy Artisu. V jeho dresu zatím zapsal dvě branky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
PAPALELÉ (Opava - Artis Brno). V Česku působí už tři roky, první ligu si zahrál za Karvinou a poslední dvě sezony hrál ve druhé lize za Opavu. Tam si ho vyhlédl Artis ve snaze posílit tým pro nejvyšší soutěž. Kapverďan Papalelé se uvedl dvěma asistencemi v prvním kole proti Mladé Boleslavi, na další výraznější zápis ale čeká.
Autor: ČTK
ALBERT LABÍK (Slavia - Artis Brno). Odchovanec Slavie, který možná doufal, že by po sérii hostování mohl třeba dostat výraznější šanci v áčku. Dostal poločas v prvním kole proti Slovácku, od té doby nic a za necelý měsíc už byl v Artisu. Hned ve svém druhém zápase vystřelil důležitou výhru nad Pardubicemi.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
SEBASTIAN BOHÁČ (Viktoria Plzeň - Artis Brno). V Plzni, kam si ho z Karviné vyžádal trenér Hyský, strávil dva měsíce a odehrál jediný poločas, než se během jednoho přestupového období už podruhé stěhoval. Uspěje v Artisu?
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
FRANK APPIAH (Petržalka - Zlín). Čtyřiadvacetiletý Ghaňan na sebe upozornil zejména při porážce s Plzní, kde si připsal gól a asistenci. Jinak se ale svezl s bídnou formou Zlína v úvodu ročníku. Pomůže mu změna trenéra?
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA