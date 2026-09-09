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Chance Liga 2026/2027

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

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Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie Ukrajinský brankář Nazar Domčak pózuje ve slávistickém muzeu. Toumani Diakité posiluje Slavii. Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu. Wiktor Nowak, nová posila slávistických fotbalistů, pózuje v sešívaném dresu. Pavel Kačor z Karviné slaví gól v zápase se Slavií. Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti... Matěj Jurásek před sparťanským kotlem. Loic Mbe Soh se stal novou posilou Sparty. Roman Macek (vlevo) a Tobias Guddal, dvě posily Sparty v jeden den. Český... Jonatan Braut Brunes, nová posila Sparty, se trefil do sítě Lyonu, jenže...
V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil vůbec nejlépe? Podívejte se v našem obrazovém článku na výběr těch nejzajímavějších letních příchodů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK JablonecJablonec 7 4 1 2 10:6 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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