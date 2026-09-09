OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
8. kolo
7. kolo
5. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2.
|FC Slovan LiberecLiberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5.
|FK JablonecJablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6.
|FK TepliceTeplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7.
|FC Zbrojovka BrnoZbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10.
|AC Sparta PrahaSparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11.
|FC Baník OstravaOstrava
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13.
|SK Artis BrnoArtis Brno
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14.
|1. FC SlováckoSlovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15.
|FK PardubicePardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16.
|FC ZlínZlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.
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