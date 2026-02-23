Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Když Slavia v úvodním duelu po zimní pauze remizovala v Pardubicích (1:1), sparťané snížili odstup na pět bodů.
A protože se během jara oba rivalové v lize utkají ještě dvakrát, sparťanům by stačilo vyhrát všechna zbývající utkání bez ohledu na výsledky lídra a stali by se šampiony.
To však už po víkendu neplatí. I kdyby Sparta do konce sezony už neztratila ani bod, k posunu před Slavii bude potřebovat alespoň jednu její ztrátu mimo obě derby. Všechno je potud jen teorie, s níž se však musí statisticky počítat.
Praxe však ukazuje, že Slavii o první příčku připraví jen její absolutní kolaps. V dosud odehraných třiadvaceti kolech neprohrála a ztratila celkem jen čtrnáct bodů, do konce ročníku zbývá dvanáct zápasů.
O víkendu získala zpátky sedmibodový náskok, který si vytvořila na podzim. To jí dává značnou výhodu i do nejbližšího derby, které se odehraje za necelé dva týdny v Edenu. A v něm se nutně za vítězstvím hnát nemusí.
Pohled do historie ukazuje, že tak velký náskok je pro pronásledovatele v závěrečných dvanácti kolech neřešitelný.
Navíc Slavia zápasy zvládá bodově, i když jí to herně neladí. Naposledy umlátila výhru s Libercem (1:0), Sparta s ním doma v prosinci dva body po remíze 2:2 ztratila.
|
NEJ Z LIGY: Sparta plzeňskému Vydrovi nesvědčí, objev Slavie nejí ani nepije
V předchozích deseti sezonách se jen třikrát stalo, že ligu vyhrál jiný tým než ten, který ji v této fázi sezony vedl.
Na jaře 2017, kdy ještě neexistovala nadstavbová část, byla Plzeň první dvanáct kol před koncem i po třiadvacátém dějství. Rozdíly však byly minimální, titul nakonec získala Slavia.
O pět let později vedla Slavia před Plzní jen o skóre, na konci sezony měla Plzeň sedmibodový náskok. To je také jediný případ, kdy druhý v pořadí nahrál v posledních dvanácti duelech o sedm bodů víc než první.
Na jaře 2023 měla Slavia po 23. kole o dva body víc než rival, ale Sparta ji dokázala přeskočit ještě v základní části a v nadstavbě první příčku uhájila.
Sparta potřebuje k titulu vybojovat s velkou pravděpodobností o osm bodů víc než slávisté. Pokud totiž dva týmy po nadstavbě nasbírají stejný počet bodů, o pořadí rozhodne postavení po základní části.
Pořadí po 23. kole a na konci sezony
Může Sparta předstihnout Slavii?
jaro 2026
Jaro 2025
Jaro 2024
Jaro 2023
Jaro 2022
Jaro 2021
Jaro 2020
Jaro 2019
Jaro 2018
Jaro 2017
Jaro 2016
Poznámka: Nadstavba se hraje až od léta 2018, proto jsou v letech 2016 až 2018 uváděny výsledky i po 18. kole, čili dvanáct zápasů před koncem, což odpovídá současným odehraným třiadvaceti kolům. V ročníku 2020/2021 se rovněž nehrála nadstavba, ale soutěž měla 18 účastníků a každý tým odehrál 34 zápasů.