Chance Liga 2025/2026

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Autor:
  16:00
Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale nestalo, aby lídr v závěrečných dvanácti kolech promarnil sedmibodový náskok.
Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lukáš Maspust (uprostřed) ve vzdušném souboji v zápase na Slavii, kam se s...
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje na průběh utkání s Libercem.
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.
Slávistický obránce David Jurásek s dcerou Valentinou po utkání s Libercem.
32 fotografií

Když Slavia v úvodním duelu po zimní pauze remizovala v Pardubicích (1:1), sparťané snížili odstup na pět bodů.

A protože se během jara oba rivalové v lize utkají ještě dvakrát, sparťanům by stačilo vyhrát všechna zbývající utkání bez ohledu na výsledky lídra a stali by se šampiony.

To však už po víkendu neplatí. I kdyby Sparta do konce sezony už neztratila ani bod, k posunu před Slavii bude potřebovat alespoň jednu její ztrátu mimo obě derby. Všechno je potud jen teorie, s níž se však musí statisticky počítat.

Dožene Sparta sedmibodovou ztrátu na Slavii?

celkem hlasů: 55

Praxe však ukazuje, že Slavii o první příčku připraví jen její absolutní kolaps. V dosud odehraných třiadvaceti kolech neprohrála a ztratila celkem jen čtrnáct bodů, do konce ročníku zbývá dvanáct zápasů.

O víkendu získala zpátky sedmibodový náskok, který si vytvořila na podzim. To jí dává značnou výhodu i do nejbližšího derby, které se odehraje za necelé dva týdny v Edenu. A v něm se nutně za vítězstvím hnát nemusí.

Pohled do historie ukazuje, že tak velký náskok je pro pronásledovatele v závěrečných dvanácti kolech neřešitelný.

Navíc Slavia zápasy zvládá bodově, i když jí to herně neladí. Naposledy umlátila výhru s Libercem (1:0), Sparta s ním doma v prosinci dva body po remíze 2:2 ztratila.

NEJ Z LIGY: Sparta plzeňskému Vydrovi nesvědčí, objev Slavie nejí ani nepije

V předchozích deseti sezonách se jen třikrát stalo, že ligu vyhrál jiný tým než ten, který ji v této fázi sezony vedl.

Na jaře 2017, kdy ještě neexistovala nadstavbová část, byla Plzeň první dvanáct kol před koncem i po třiadvacátém dějství. Rozdíly však byly minimální, titul nakonec získala Slavia.

O pět let později vedla Slavia před Plzní jen o skóre, na konci sezony měla Plzeň sedmibodový náskok. To je také jediný případ, kdy druhý v pořadí nahrál v posledních dvanácti duelech o sedm bodů víc než první.

Na jaře 2023 měla Slavia po 23. kole o dva body víc než rival, ale Sparta ji dokázala přeskočit ještě v základní části a v nadstavbě první příčku uhájila.

Sparta potřebuje k titulu vybojovat s velkou pravděpodobností o osm bodů víc než slávisté. Pokud totiž dva týmy po nadstavbě nasbírají stejný počet bodů, o pořadí rozhodne postavení po základní části.

Pořadí po 23. kole a na konci sezony

Může Sparta předstihnout Slavii?

jaro 2026
po 23. kole: 1. Slavia 55, 2. Sparta 48

Jaro 2025
po 23. kole: 1. Slavia 62, 2. Plzeň 49 - Slavia mistrem o šestnáct bodů

Jaro 2024
po 23. kole: 1. Sparta 60, Slavia 56 - Sparta mistrem o dva body

Jaro 2023
po 23. kole: 1. Slavia 53, 2. Sparta 51 - Sparta mistrem díky lepšímu postavení po základní části

Jaro 2022
po 23. kole: 1. Slavia 57, Plzeň 57 - Plzeň mistrem o sedm bodů.

Jaro 2021
po 23. kole: 1. Slavia 61, 2. Sparta 50 - Slavia mistrem o dvanáct bodů
12. kol před koncem (po 22. kole): Slavia 58, Sparta 47

Jaro 2020
po 23. kole: 1 Slavia 57, 2 Plzeň 47 - Slavia mistrem o devět

Jaro 2019
po 23. kole: 1 Slavia 58, Plzeň 55 - Slavia mistrem o pět bodů

Jaro 2018
po 23. kole: 1. Plzeň 52, Slavia 45 - Plzeň mistrem o 7 bodů
12. kol před koncem (po 18. kole) - Plzeň 47, Slavia 35

Jaro 2017
po 23. kole: 1. Plzeň 53, 2. Slavia 52 - Slavia mistrem o dva body
12 kol před koncem (po 18. kole): Slavia 43, Plzeň 41

Jaro 2016
po 23. kole: 1. Plzeň 59, 2. Sparta 50 - Plzeň mistrem o sedm bodů
12 kol před koncem (po 18. kole): Plzeň 44, Sparta 41

Poznámka: Nadstavba se hraje až od léta 2018, proto jsou v letech 2016 až 2018 uváděny výsledky i po 18. kole, čili dvanáct zápasů před koncem, což odpovídá současným odehraným třiadvaceti kolům. V ročníku 2020/2021 se rovněž nehrála nadstavba, ale soutěž měla 18 účastníků a každý tým odehrál 34 zápasů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

24. kolo

Kompletní los

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale...

23. února 2026

Rynešova ruka na penaltu nebyla, řekla komise. V utkání Slavie vše správně

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Jednu penaltu neproměnili, další ale plzeňští fotbalisté v zápase 23. kola Chance Ligy kopat neměli. Situaci, kdy domácí neúspěšně reklamovali ruku sparťana Matěje Ryneše ve vápně, podle komise...

23. února 2026  14:51

Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Svůj protest namířený proti vedení saúdskoarabské ligy a Veřejnému investičnímu fondu (PIF), který nejlepší kluby v zemi dotuje, ukončil už minulý víkend. Ale až teď fotbalista Cristiano Ronaldo...

23. února 2026  14:20

Nepokoje v Mexiku ohrožují i sport. Tenisté hrají, obavy směřují také k MS fotbalistů

Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese...

Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a...

23. února 2026  13:29

Krejčího vyloučení? Nevysvětlitelné, tohle nemůže udělat, kritizoval ho kouč

Ladislav Krejčí (druhý zleva) a jeho spoluhráči z Wolverhamptonu diskutují s...

Zmateně se díval na všechny strany a párkrát si od plic ulevil. Rozhodnutí arbitra udělit mu druhou žlutou kartu však nezměnil. „Musí se z toho poučit. Chápu, že je frustrovaný, ale tohle prostě...

23. února 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sparta plzeňskému Vydrovi nesvědčí, objev Slavie nejí ani nepije

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Změna v boji o titul ve fotbalové lize: Sparta remizovala v Plzni a Slavia po vítězství nad Libercem vede už o sedm bodů. Mohla mít i lepší pozici, kdyby plzeňský Vydra v nedělním šlágru 23. kola...

23. února 2026  11:01

Zasloužili jsme si tři body. Vydra? Má moji podporu, řekl plzeňský trenér Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Spartě.

Vyprodukovali jedenadvacet střeleckých pokusů, sedm z nich mířilo mezi tyče. Ale ani výrazná palebná převaha nepomohla fotbalistům Plzně k výhře nad Spartou, nedělní šlágr 23. kola první ligy skončil...

23. února 2026  8:57

Teplický Frťala: Šestka je pro nás utopie. Jásir a jeho gesto? Slušný kluk

Mohamed Jásir se zdraví s fanoušky (22. února 2026)

Gól proti Teplicím? Neslavím! Egyptský útočník Mohamed Jásir by mohl v neděli na Stínadlech jančit, vždyť za Sigmu naskočil poprvé v základní sestavě a hned skóroval, jenže z úcty k bývalému klubu...

23. února 2026  7:20

Plzeň nás donutila hrát její fotbal. S remízou musíme být spokojení, řekl Priske

Sparťanský kouč Brian Priske (druhý zleva) v utkání s Plzní.

Už v prvním poločase sundal kabát a často vyrážel s hlasitými pokyny až na hranu svého vymezeného území. Do sestavy sáhl, zkoušel rozbít plzeňskou taktiku, ale přesto byl kouč sparťanských fotbalistů...

23. února 2026  6:59

Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zranil. Ve francouzské lize střídal už ve 28. minutě, fotbalisté Lyonu pak bez něj podlehli Štrasburku 1:3 a přišli o sedmizápasovou vítěznou šňůru. Jak je...

22. února 2026  23:31

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Surovčík za hvězdu: vychytal Vydru, chválil ho Hyský. Měla Plzeň kopat další penaltu?

Sparťanský brankář Jakub Surovčík během zápasu v Plzni.

Jestli byl před týdnem, kdy narychlo zaskočil za zraněného Vindahla, za hrdinu, teď možná povýšil do role superhrdiny. Sparťanský brankář Jakub Surovčík, ten druhý vzadu, kterému kvůli předchozím...

22. února 2026  22:11

Kouč Smetana: Kričfaluši je pro mě stoper, na Plavšičovi jsem viděl chuť i kvalitu

Nový ostravský kouč Ondřej Smetana během zápas s Mladou Boleslaví.

Po téměř čtyřech letech se trenér Ondřej Smetana vrátil na lavičku fotbalistů Ostravy. Fanoušci čekali, že s ním hned přijde vítězství, že Baník doma porazí Mladou Boleslav a v tabulce ji přeskočí....

22. února 2026  21:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.