Chance Liga 2025/2026

Plzeň opět protestuje proti sudím. Stěžuje si na Roučka: Nechrání zdraví našich hráčů

Autor: ,
  14:09
Podruhé v sezoně podává oficiální protest. Po ligovém utkání 7. kola v Liberci (1:1) si fotbalová Plzeň stěžuje na dva zákroky, které vedly ke zraněním. Nejhůř dopadl záložník Denis Višinský, který po úderu do hlavy strávil noc v nemocnici kvůli otřesu mozku. „Z našeho pohledu došlo k evidentnímu pochybení ze strany sudích a VAR,“ píše západočeský klub na svém webu.

Zraněný plzeňský útočník Denis Višinský je na nosítkách odnášen ze hřiště. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Není to poprvé, co se Plzni nezdají výkony sudích.

První protest podala už po zákroku na brankáře Martina Jedličku, kterého hlavou trefil jablonecký Martin Cedidla. Teď se mimo jiné zlobí, že červenou kartu neviděl liberecký Aziz Kayondo.

Ten v devatenácté minutě nedělního zápasu šel do souboje o balon, který se zrovna odrazil od země a stoupal. Chtěl ho pravděpodobně zasáhnout někde mezi ramenem a hlavou, ale zvednutou nastavenou paží trefil Višinského, který se k míči skláněl.

Plzeň protestuje proti rozhodčím. Měli prý vyloučit Cedidlu a neuznat gól Jablonce

Tvrdý náraz do pažní kosti poslal plzeňského záložníka ihned k zemi a také do bezvědomí.

„Z našeho pohledu měl být tento zákrok vyhodnocen jako zjevný faul a za surovou hru měl být potrestán červenou kartou vzhledem k pozdnímu příchodu, intenzitě kontaktu i ohrožení zdraví soupeře,“ uvedl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Hlavní rozhodčí Karel Rouček neposoudil souboj jako nedovolený, nezasáhl ani asistent Jan Všetečka u videa.

Plzni vadí také zákrok Petra Hodouše, který obránci Václavu Jemelkovi loktem způsobil tržnou ránu na hlavě. Reprezentační stoper utkání dohrál. „Ani tato situace nebyla vyhodnocena jako faul. My jsme přesvědčeni, že se měl pískat nedovolený přestupek a měla být soupeři udělena žlutá karta,“ řekl Hanzlík.

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

„Tohle byl wrestling, ne fotbal,“ čertil se na tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek. „V Evropě se nám hraje líp, tady je to jak v ringu. Musíme to společnými silami zastavit.“

Během úvodních tří kol už Plzeň ztratila třetího hráče kvůli zranění hlavy. Ve druhém kole nedohrál brankář Jedlička, v šestém Karel Spáčil a nyní Višinský.

„U všech těchto momentů byl v roli hlavního rozhodčího či u VAR rozhodčí Karel Rouček. Ani jednou nedošlo k adekvátnímu karetnímu trestu za daný zákrok,“ uvedl klub v prohlášení. „Hlavním úkolem rozhodčích je chránit zdraví hráčů, což se podle nás u pana Roučka neděje,“ dodal Hanzlík.

Rouček odpískal jako hlavní sudí pouze zápas v Liberci. V utkání s Jabloncem plnil pozici videorozhodčího, proti Karviné byl pouhým asistentem videorozhodčího.

V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Kromě Plzně si stěžovaly i Pardubice, Bohemians 1905, Olomouc a Ostrava.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Rrahmaniho chce koupit Lyon. Schick je bez trenéra

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Plzeň opět protestuje proti sudím. Stěžuje si na Roučka: Nechrání zdraví našich hráčů

Podruhé v sezoně podává oficiální protest. Po ligovém utkání 7. kola v Liberci (1:1) si fotbalová Plzeň stěžuje na dva zákroky, které vedly ke zraněním. Nejhůř dopadl záložník Denis Višinský, který...

1. září 2025  14:09

Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy

Vydržel jen dva měsíce, během nichž odkoučoval pouhé tři soutěžní zápasy. Erik ten Hag skončil ve fotbalovém Leverkusenu a stal se nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy....

1. září 2025  13:42

Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční...

1. září 2025  12:28,  aktualizováno  12:44

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

V reprezentační pauze za sebou zabouchnou dveře a budou dumat, jak se dostat z krize. Fotbalové Teplice mají po šesti ligových zápasech jen tři body za jedinou výhru, po posledním krachu 1:4 v...

1. září 2025  12:30

Teenager, jehož se vyplatí sledovat. Barát v základní sestavě Slovácka zaujal

Daniel Barát. Tohle jméno si zapamatujte. Fotbalové Slovácko má po dlouhých letech zase teenagera, jehož se vyplatí sledovat. V srpnu mu bylo devatenáct, v sobotu večer debutoval proti Jablonci v...

1. září 2025  12:30

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19

Fotbalové přestupy ONLINE: Rrahmaniho chce koupit Lyon. Schick je bez trenéra

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18

Vytrucoval si přestup a bude nejdražším hráčem ligy. Isak brzy dorazí do Liverpoolu

Aktualizujeme

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle podle anglických médií v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  12:14

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...

1. září 2025  11:11

Ze Sparty do Liberce. Třeba to ještě není definitivní sbohem, říká Dědinová

Už navždy bude moct vyprávět o tom, jak dala gól AS Řím. Italskému velkoklubu, v jehož brance stála její kamarádka z reprezentace Olivie Lukášová. Co na tom, že šlo jen o čestný gól na 1:5. A možná...

1. září 2025  10:32

Tomáš Fanta
Specialista/ka na životní pojištění

Tomáš Fanta
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 33 083 volných pozic

Když Plzeň vedla, válelo se. My nemáme rabiáty typu Červa, říká Kováč

Domácí hráči po závěrečném hvizdu popadali na trávník. Převládalo v nich zklamání, silnou Plzeň celý druhý poločas tlačili, k výhře to však nedotáhli. „Bod s Plzní se počítá, ale měli jsme na tři. Je...

1. září 2025  10:30

NEJ Z LIGY: Veselého varování i Gning proti svým. A všechno nejlepší, Růženko!

I po sedmi kolech fotbalové ligy je na čele tabulky Sparta, o dva body za ní pak následuje Slavia. Ta zvítězila 3:1 v Mladé Boleslavi, kde se musela oklepat ze soupeřovy opakované penalty. Na první...

1. září 2025  9:26

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.