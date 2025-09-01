Plzeň opět protestuje proti sudím. Stěžuje si na Roučka: Nechrání zdraví našich hráčů

Není to poprvé, co se Plzni nezdají výkony sudích.
První protest podala už po zákroku na brankáře Martina Jedličku, kterého hlavou trefil jablonecký Martin Cedidla. Teď se mimo jiné zlobí, že červenou kartu neviděl liberecký Aziz Kayondo.
Ten v devatenácté minutě nedělního zápasu šel do souboje o balon, který se zrovna odrazil od země a stoupal. Chtěl ho pravděpodobně zasáhnout někde mezi ramenem a hlavou, ale zvednutou nastavenou paží trefil Višinského, který se k míči skláněl.
Plzeň protestuje proti rozhodčím. Měli prý vyloučit Cedidlu a neuznat gól Jablonce
Tvrdý náraz do pažní kosti poslal plzeňského záložníka ihned k zemi a také do bezvědomí.
„Z našeho pohledu měl být tento zákrok vyhodnocen jako zjevný faul a za surovou hru měl být potrestán červenou kartou vzhledem k pozdnímu příchodu, intenzitě kontaktu i ohrožení zdraví soupeře,“ uvedl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.
Hlavní rozhodčí Karel Rouček neposoudil souboj jako nedovolený, nezasáhl ani asistent Jan Všetečka u videa.
Plzni vadí také zákrok Petra Hodouše, který obránci Václavu Jemelkovi loktem způsobil tržnou ránu na hlavě. Reprezentační stoper utkání dohrál. „Ani tato situace nebyla vyhodnocena jako faul. My jsme přesvědčeni, že se měl pískat nedovolený přestupek a měla být soupeři udělena žlutá karta,“ řekl Hanzlík.
Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!
„Tohle byl wrestling, ne fotbal,“ čertil se na tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek. „V Evropě se nám hraje líp, tady je to jak v ringu. Musíme to společnými silami zastavit.“
Během úvodních tří kol už Plzeň ztratila třetího hráče kvůli zranění hlavy. Ve druhém kole nedohrál brankář Jedlička, v šestém Karel Spáčil a nyní Višinský.
„U všech těchto momentů byl v roli hlavního rozhodčího či u VAR rozhodčí Karel Rouček. Ani jednou nedošlo k adekvátnímu karetnímu trestu za daný zákrok,“ uvedl klub v prohlášení. „Hlavním úkolem rozhodčích je chránit zdraví hráčů, což se podle nás u pana Roučka neděje,“ dodal Hanzlík.
Rouček odpískal jako hlavní sudí pouze zápas v Liberci. V utkání s Jabloncem plnil pozici videorozhodčího, proti Karviné byl pouhým asistentem videorozhodčího.
V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Kromě Plzně si stěžovaly i Pardubice, Bohemians 1905, Olomouc a Ostrava.