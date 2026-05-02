ONLINE: Karviná - Pardubice 0:0, úvodní zápas v play off o umístění

Karviná se bude soustředit zejména na vítězství v domácím poháru, jehož finále je na programu 20. května. V Hradci Králové se utká s Jabloncem.
Ve skupině o umístění může sice získat finanční prémii a lepší nasazení do dalšího pohárového ročníku, nicméně možnost zahrát si v Evropě je lákavější. Není však jisté, zda by se do pohárů podívala, vzhledem k probíhajícímu vyšetřování korupční kauzy, do kterého je klub zapletený z různých stran.
Na druhé straně Pardubice vyhlásily na začátku jara boj o záchranu a v budoucnu také o poháry, což se zatím daří. Sestupu, který jim hrozil loni, se tentokrát vyhnuly hladce a skončily deváté, těsně nad Karvinou.
V základní části ve vzájemných zápasech dvakrát zvítězily Pardubice, pokaždé poměrem 2:1.
Vítěz semifinálového dvojzápasu postoupí do finále proti lepšímu z dvojice Sigma Olomouc – Bohemians.
J. Lapeš - S. Boháč, J. Skyba, S. Camara, J. Fleišman - F. Prebsl, A. Traoré, P. Kačor, D. Samko, Y. Lawali - L. Ezeh
A. Mandous - J. Trédl, S. Bammens, M. Konečný - T. Boledovič, M. Hlavatý, Š. Míšek, S. Kopásek - V. Patrák, E. Samuel, A. Tanko
A. Labík, J. Fiala, O. Mrózek, J. Křišťan, V. Neuman, K. Vinicius, Š. Slončík, J. Chytrý, O. Condé, N. Milič, F. Konaté
D. Smékal, F. Vecheta, L. Krobot, L. Charatišvili, T. Jelínek, R. Saarma, D. Pandula, R. Mahuta, J. Hamza, E. Godwin, J. Zima