ONLINE: Bohemians - Sigma, druhý duel play off o umístění. Kdo zvládne úvod?

Bohemians proklouzli do play off o umístění na poslední chvíli, když v závěrečném kole doma porazili po pětadvaceti letech Spartu a senzačně unikli bojům o záchranu.
Díky tomu hrají o finanční prémii a lepší nasazení v příštím ročníku domácího poháru.
Proti nim stojí sedmá Sigma, která do poslední chvíle pokukovala po elitní šestce, jenže tentokrát si o poháry letošní účastník play off Konferenční ligy už nezahraje.
Vzájemné zápasy obou týmů v základní části skončily nejdříve remízou 2:2 na Bohemians a poté domácím vítězstvím Olomouce 1:0.
Vítěz semifinálového dvojzápasu ve finále narazí na úspěšnějšího z dvojice Pardubice – Karviná.
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec, P. Kareem - V. Smrž, J. Matoušek, L. Hůlka, A. Čermák, V. Drchal - M. Ristovski
P. Mirvald, O. Kukučka, O. Mikuda, G. Sosseh, D. Vala, J. Šiman, J. Vondra, M. Reichl, J. Kovařík, A. Júsuf
J. Elbel, J. Šíp, M. Hadaš, M. Mikulenka, A. Dolžnikov, A. Růsek, J. Sláma, J. Kliment, J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek