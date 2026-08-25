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Chance Liga 2026/2027

Pardubice poslaly dotaz na LFA. Nezdá se jim posuzovaní těsných ofsajdů

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  14:00
Pardubický kapitán Michal Hlavatý diskutuje s rozhodčím Vítem Zaoralem v utkání...

Pardubický kapitán Michal Hlavatý diskutuje s rozhodčím Vítem Zaoralem v utkání s Olomoucí. | foto: ČTK

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.
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O víkendu jim v utkání v Olomouci (1:3) kvůli hraničním ofsajdům neuznali hned dva góly, na což teď fotbalové Pardubice reagují. „Poslali jsme technický dotaz na vedení FAČR a Ligové fotbalové asociace,“ potvrdil předseda představenstva a generální manažer Vít Zavřel.

Pardubice mají po pěti kolech nového ročníku jeden bod a naposledy prohrály právě v Olomouci.

V utkání mohly dvakrát vést, ale radost jim pokaždé zkazil ofsajd. Nejprve při gólu Samuela ve třetí minutě, poté sudí odvolali i trefu Hlavatého po půlhodině hry, opět kvůli ofsajdu Samuela v zárodku celé akce.

Podle kalibrované čáry byl v postavení mimo hru o sedm a poté o osm centimetrů.

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„Ofsajdové situace by se podle mě měly posuzovat pouze v případech, kdy je porušení pravidel jasně a prokazatelně viditelné. S dnešní technologií navíc stále rozhoduje lidský faktor a nevěřím, že je možné s dostatečnou jistotou posuzovat ofsajdy, u kterých hrají roli pouhé centimetry,“ vysvětlil Zavřel na dotaz iDNES.cz.

Krátce po druhé neuznané brance pak Olomouc otevřela skóre a dvěma góly po změně stran zápas zlomila. Pardubice, které dohrávaly v oslabení, v závěru jen korigovaly porážku.

„Kořením fotbalu jsou góly. Podobné situace ale atraktivitě rozhodně nepřidávají. Nejenže ubírají radost ze samotných gólů, ale navíc se na konečné rozhodnutí čeká několik minut, během kterých se nehraje,“ přidal Zavřel.

V Česku se kalibrovaná čára používá třetí sezonu, kdy doplnila zavedený systém videorozhodčího.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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