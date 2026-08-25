Pardubice poslaly dotaz na LFA. Nezdá se jim posuzovaní těsných ofsajdů

Pardubice mají po pěti kolech nového ročníku jeden bod a naposledy prohrály právě v Olomouci.
V utkání mohly dvakrát vést, ale radost jim pokaždé zkazil ofsajd. Nejprve při gólu Samuela ve třetí minutě, poté sudí odvolali i trefu Hlavatého po půlhodině hry, opět kvůli ofsajdu Samuela v zárodku celé akce.
Podle kalibrované čáry byl v postavení mimo hru o sedm a poté o osm centimetrů.
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Olomouc - Pardubice 3:1, zářil Janošek, hosté končili v deseti a na výhru dál čekají
„Ofsajdové situace by se podle mě měly posuzovat pouze v případech, kdy je porušení pravidel jasně a prokazatelně viditelné. S dnešní technologií navíc stále rozhoduje lidský faktor a nevěřím, že je možné s dostatečnou jistotou posuzovat ofsajdy, u kterých hrají roli pouhé centimetry,“ vysvětlil Zavřel na dotaz iDNES.cz.
Krátce po druhé neuznané brance pak Olomouc otevřela skóre a dvěma góly po změně stran zápas zlomila. Pardubice, které dohrávaly v oslabení, v závěru jen korigovaly porážku.
„Kořením fotbalu jsou góly. Podobné situace ale atraktivitě rozhodně nepřidávají. Nejenže ubírají radost ze samotných gólů, ale navíc se na konečné rozhodnutí čeká několik minut, během kterých se nehraje,“ přidal Zavřel.
V Česku se kalibrovaná čára používá třetí sezonu, kdy doplnila zavedený systém videorozhodčího.