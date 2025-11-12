Chance Liga 2025/2026

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Autor:
  13:04
Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci 2023 vstoupil Pavel Tykač, jenž koupil od čínských investorů pražskou Slavii, vznikl velký přehled vlastníků všech týmů. Tohle je jeho aktualizovaná podoba, verze podzim 2025.
AC Sparta Praha

Majitel Sparty Daniel Křetínský na utkání se Salcburkem v Lize mistrů.

Stálice Daniel Křetínský, druhý nejbohatší Čech a jeden z nejmocnějších mužů českého fotbalu.

Stejně jako Pavel Tykač podniká zejména v energetice, oba miliardáři se tak střetávají rovněž na byznysovém poli. Ve Spartě je Křetínský předsedou představenstva, prostřednictvím společnosti EP Sport Holdings v klubu drží 56 procent a jednu akcii.

Do fotbalu vstoupil před necelými dvaceti lety, na podzim 2021 si navíc pořídil také podíl v anglickém West Hamu a řeší se, zdali svůj vliv v tradičním londýnském klubu ještě zvýší.

Slavil s ním triumf v pražském finále Konferenční ligy. Se Spartou mezitím po devíti letech ukončil čekání na ligový titul a na podzim 2024 se na Letné po dvou dekádách hrála také Champions League.

Jeho éru přitom poznamenala i celá řada neúspěchů a přešlapů, jako bylo například neúspěšné angažmá italského kouče Stramaccioniho a jeho pobočníků. Křetínský střídal trenéry i členy sportovního vedení, opakovaně byl pod palbou fanoušků.

Veřejná vystoupení ani rozhovory nevyhledává. Přesto na sebe v dubnu 2023 výrazně upozornil tím, že o poločase ligového utkání proti Brnu vstoupil do kabiny rozhodčích, kde – údajně slušnou formou – žádal vysvětlení některých verdiktů.

Od disciplinárky dostal následně pokutu 50 tisíc korun, Sparta platila za porušení povinnosti pořadatele 200 tisíc.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

