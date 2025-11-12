AC Sparta Praha
Stálice Daniel Křetínský, druhý nejbohatší Čech a jeden z nejmocnějších mužů českého fotbalu.
Stejně jako Pavel Tykač podniká zejména v energetice, oba miliardáři se tak střetávají rovněž na byznysovém poli. Ve Spartě je Křetínský předsedou představenstva, prostřednictvím společnosti EP Sport Holdings v klubu drží 56 procent a jednu akcii.
Do fotbalu vstoupil před necelými dvaceti lety, na podzim 2021 si navíc pořídil také podíl v anglickém West Hamu a řeší se, zdali svůj vliv v tradičním londýnském klubu ještě zvýší.
Slavil s ním triumf v pražském finále Konferenční ligy. Se Spartou mezitím po devíti letech ukončil čekání na ligový titul a na podzim 2024 se na Letné po dvou dekádách hrála také Champions League.
Jeho éru přitom poznamenala i celá řada neúspěchů a přešlapů, jako bylo například neúspěšné angažmá italského kouče Stramaccioniho a jeho pobočníků. Křetínský střídal trenéry i členy sportovního vedení, opakovaně byl pod palbou fanoušků.
Veřejná vystoupení ani rozhovory nevyhledává. Přesto na sebe v dubnu 2023 výrazně upozornil tím, že o poločase ligového utkání proti Brnu vstoupil do kabiny rozhodčích, kde – údajně slušnou formou – žádal vysvětlení některých verdiktů.
Od disciplinárky dostal následně pokutu 50 tisíc korun, Sparta platila za porušení povinnosti pořadatele 200 tisíc.