O týden později než ve většině evropských soutěží, i v české fotbalové lize ale také oficiálně skončilo přestupové období. Týmy ještě v posledních hodinách dotahovaly posily, ať už za velké peníze nebo úplně zadarmo, což byla letos zvlášť oblíbená strategie. Podívejte se na ty nejzajímavější letní přestupy v rámci Chance Ligy.
Autor: SK Slavia Praha
ERIK PREKOP, Slavia. Úřadující šampion dlouho hledal posilu na hrot útoku v zahraničí, v posledních dnech přestupového období ale nakonec sáhl po Eriku Prekopovi, jedné z opor Baníku Ostrava. Ten obdrží kromě nespecifikované finanční kompenzace ještě tři nadějné mladíky - Křičfalušiho, Planku a Šancla, jenž se připojí v zimě. Komu se tahle dohoda vyplatí víc?
Autor: www.slavia.cz
MICHAL SADÍLEK, Slavia (85 milionů korun). Od jeho příchodu fanoušci netrpělivě vyhlíží pražské derby, v němž se na hřišti může potkat se svým bratrem Lukášem. Ten nicméně ve Spartě prakticky nenastupuje a Michal to měl zpočátku po svém příchodu z PSV Eindhoven podobné. Díky přestupové sáze okolo Zafeirise na něj však realizační tým začal sázet o poznání víc a vzhledem k náročnému programu lze očekávat, že tenhle trend bude pokračovat.
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
DAIKI HAŠIOKA, Slavia. Po 13 letech hraje v české lize Japonec. Slavia Daikiho Hašioku představila nápaditě díky znalostem asistenta Pavla Řeháka, jenž v Japonsku působil, a fanoušci nové akvizici ihned přidělili přezdívku Fun Din Dung podle kultovního seriálu Okresní přebor. Jenže na hřišti zatím Hašioka, který má zkušenosti i z Premier League, příliš prostoru nedostal a minuty sbírá pomálu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
PAVEL KADEŘÁBEK, Sparta (volný hráč). Jeho návrat zpočátku vyvolával rozpaky. Má vůbec Spartě co nabídnout? Třiatřicetiletý Pavel Kadeřáběk veškeré pochybnosti velmi rázně utnul. Na hřišti působí stejně, jako když před 10 lety odcházel do Německa - srdcař, který nevypustí jediný souboj a pro tým by klidně obětoval vlastní zdraví, když do osobních soubojů chodí naplno i v 90. minutě rozhodnutého zápasu. Navíc už stihl zapsat gól a tři asistence.
Autor: ČTK
GARANG KUOL, Sparta (14 milionů korun). Že některého hráče z české ligy koupí tým hrající Premier League se čas od času poštěstí, Slavii letos dokonce dvakrát. Ale aby někdo zamířil opačným směrem? To je opravdu rarita. Přesto jedna z letních posil Sparty dorazila z Newcastlu. Garang Kuol, dvacetiletý nadějný křídelník z Austrálie, jenž už krátce po osmnáctých narozeninách debutoval v národním týmu. Když měla Sparta naposledy v kádru Australana - Avera Mabila, na jaře 2023 jí výrazně pomohl k titulu. Povede se něco podobného i Kuolovi?
Autor: AC Sparta Praha
FILIP VECHETA, Pardubice. Nebývá zvykem, aby jeden z nejlepších střelců předcházející ligové sezony v té následující přestoupil z rozjetého týmu do mužstva, jež je hlavním adeptem na sestup. Jenže Filip Vecheta v Karviné v novém ročníku prakticky nehrál a Pardubicím, které nově vlastní miliardář Karel Pražák, se nadějný gólový hroťák náramně hodí.
Autor: FK Pardubice
ABDALLAH GNING, Karviná (volný hráč). Jedním z důvodů, proč Vecheta, o jehož odchodu se spekulovalo dlouhodobě, přestal pravidelně nastupovat, byl také příchod Abdallaha Gninga. Ten se v úvodních sedmi kolech trefil čtyřikrát, z toho dvakrát rozvlnil síť svého bývalého zaměstnavatele, Teplic, při výhře 4:1, kterou navíc ještě korunoval asistencí. Přitom ještě začátkem roku to vypadalo, že je na odchodu do Polska. Zůstal však v Česku a zkusí rozjeté Karviné pomoct k co nejlepšímu umístění.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
ROMAN MACEK, Mladá Boleslav (volný hráč). Jeden z mnoha návratů letních návratů do české ligy. Roman Macek odešel v 16 letech ze Zlína do Juventusu, kde si zatrénoval i s Cristianem Ronaldem, vyzkoušel si nižší italské soutěže a posledních šest let strávil ve švýcarském Luganu. Teď je zpátky v domácí soutěži a hned první kolo ozdobil parádní trefou do sítě Liberce.
Autor: ČTK
DOMINIK JANOŠEK, Olomouc (volný hráč). I Dominik Janošek se do Česka vrátil po zahraniční štaci. Zaujal výkony v nizozemské Bredě, které pomohl k postupu do první ligy, a fanoušci na něj byli pochopitelně zvědaví. Jeho minutáž i výkony však zatím budí spíš rozpaky - na gól či asistenci stále čeká a ve čtyřech z devíti zápasů zůstal pouze na lavičce.
Autor: SK Sigma Olomouc
VLADIMÍR DARIDA, Hradec Králové (volný hráč). Kdo si naopak na nízké vytížení po návratu nemůže stěžovat, je Vladimír Darida. Z Česka odešel v roce 2013, když zamířil z Plzně do Německa, a poslední dva roky strávil v řeckém Arisu Soluň. Od léta kope za Hradec Králové, zatím nevynechal jediný zápas a už má na kontě dva góly.
Autor: ČTK
MICK VAN BUREN, Hradec Králové. Darida nebyl jediným hráčem, kterého Hradec přilákal zpátky do Česka. Mick van Buren po odchodu ze Slavie, s níž získal čtyři mistrovské tituly, kopal rok v polské Cracovii, odkud ho vykoupil Hradec, jenž sháněl posilu do útoku. Na gól ale zatím třiatřicetiletý forvard čeká.
Autor: ČTK
SRDJAN PLAVŠIČ, Baník Ostrava (hostování, pak přestup jako volný hráč). Další hráč se slávistickou minulostí, který se do české ligy vrátil z Polska. Srdjan Plavšič, který si proti sobě kdysi poštval sparťanské fanoušky odchodem do Slavie, se před třemi lety v Baníku našel, vypracoval se mezi opory a v létě 2023 po něm sáhl Raków Čenstochová. V Polsku se ale trápil, a tak se vrátil tam, kde mu to v posledních letech šlo nejlépe.
Autor: ČTK
FILIP ZORVAN, Jablonec (volný hráč). Na konci uplynulé sezony neprodloužil smlouvu s Olomoucí, protože toužil po zahraničním angažmá. Jenže žádná nabídka ho nakonec neuspokojila, a tak Filip Zorvan nakonec skončil v Jablonci. Na podzim si tak ani nezahraje evropské poháry, které by ho bývaly čekaly v Sigmě.
Autor: Profimedia.cz
MICHAL BERAN, Olomouc (73 milionů korun). Že po Zorvanovi sáhl zrovna Jablonec je nicméně logické. V závěru přestupového období totiž překvapivě přišel o jednu z opor. Michal Beran se odpojil z reprezentačního srazu a helikoptérou zamířil podepsat smlouvu do Olomouce, která za něj prý zaplatila zhruba 73 milionů korun, což z Berana dělá jeden z nejdražších přestupů mezi českými kluby.
Autor: Instagram
ANGE N’GUESSAN, Liberec (25 milionů korun). Hostování s opcí na přestup je běžnou praxí, přesto se případ Angeho N’Guessana poněkud vymyká. Francouzský stoper totiž do Liberce přišel teprve koncem července a už po čtyřech odehraných zápasech si ve Slovanu řekli, že je svými výkony přesvědčil natolik, aby ho získali natrvalo.
Autor: Michal Beránek / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
JANNIS-FIVOS BOTOS, Pardubice. Další z pardubických přestupů na poslední chvíli a neméně zajímavou posilou je i Jannis-Fivos Botos. Technicky skvěle vybavený středopolař řeckého původu zaujal loni na podzim v Karviné, kam ho poslala hostovat Slavia. Hned v lednu si ho pak stáhla zpátky, jenže kvůli velké konkurenci v záloze se Botos prosadit nedokázal a v aktuálním ročníku za áčko dosud nenastoupil. To Pardubice na něj v bojích o záchranu nejspíš budou spoléhat opravdu hodně.
Autor: Petr Končal/SK Slavia Praha
RIHARDS MATERVICS, Dukla (1.2 milionu korun). Těžko z mnoha posil pražské Dukly vybrat pouze jednu, brankář Matrevics ale rozhodně patří k těm nejvýraznějším. Nepřekvapivě. 202 centimetrů vysoký borec, kterému se se v rodném Lotyšsku přezdívá King Kong, v aktuálním ročníku udržel dvě čistá konta, zaujal třeba skvělými zákroky při porážce Spartě a je jedním ze symbolů proměněné Dukly.
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
DENIS VIŠINSKÝ, Plzeň (volný hráč). Těžko uvěřit, že z Liberce odcházel po skvělé sezony úplně zadarmo po vypršení smlouvy. V Plzni sice zatím tolik příležitostí nedostal, přesto se už stihl blýsknout hattrickem za pouhých 53 minut, když nastartoval kanonádu v dohrávce proti Mladé Boleslavi.
Autor: ČTK
MICHAL CUPÁK, Zlín. Loni touhle dobou bojoval se studenty po letních prázdninách. Šestadvacetiletý Michal Cupák, jenž kopal druhou ligu za Kroměříž, dlouho nabídkám z první ligy odolával a dával přednost učitelské kariéře. Letos ale kývl Zlínu a zatím určitě nelituje. Nováček prožívá skvělý vstup do sezony a právě Cupák na tom má velký podíl.
Autor: ČTK
BENSON SAKALA, Bohemians (volný hráč). Bohemians jsou jedním z klubů, které na poměry české ligy posílil jen minimálně. Vzhledem k finančně náročné rekonstrukci legendárního Ďolíčku navíc chtěli nakupovat co nejvýhodněji, ideálně zadarmo, což Benson Sakala, kterému vypršela smlouva v Mladé Boleslavi, přesně splňoval. A spolupráce s Nelsonem Okekem ve středu pole mu zatím sedí.
Autor: ČTK
ODCHODY. Kromě příchodů se pochopitelně česká liga musela s některými hráči také rozloučit. Za rekordní sumu odešel do West Hamu Malick Diouf, plzeňského Pavla Šulce si zase vyhlédl francouzský Lyon. Spartu opustili hned dva důležití hráči - Martin Vitík nově kope za Boloňu a Qazim Laci zase v Rizesporu po boku ex-slávisty Jurečky, Baník se zase bude muset vyrovnat s odchody Matěje Šína či Tomáše Riga. A byť ve Slavii ještě na podzim bude Christos Zafeiris nastupovat, i jeho lze počítat mezi odchody, jelikož se po podzimním hostování připojí k PAOK Soluň.
Autor: Olympique Lyonnais