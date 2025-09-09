|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy
8. kolo
7. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|AC Sparta PrahaSparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2.
|SK Slavia PrahaSlavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3.
|FK JablonecJablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4.
|FC ZlínZlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|5.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|6.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7.
|MFK KarvináKarviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8.
|FC Slovan LiberecLiberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11.
|FK Dukla PrahaDukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12.
|1. FC SlováckoSlovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13.
|FC Baník OstravaOstrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15.
|FK TepliceTeplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16.
|FK PardubicePardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů
Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...
Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...
Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě
Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...
Fotbalové přestupy ONLINE: Posily na poslední chvíli hlásí Jablonec i Karviná
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...
Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo
Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...
Norští fotbalisté deklasovali Moldavsko, z jedenácti gólů dal Haaland pět
Norští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa deklasovali Moldavsko 11:1 a ve skupině I jsou suverénní. Na kanonádě se podílel pěti brankami a asistencí Erling Haaland, který se s devíti góly...
Jeden z nejhorších výkonů pod Haškem, shodli se čtenáři. Nejlépe dopadli gólmani
Ačkoliv jim o nic nešlo, čeští fotbalisté v přípravném utkání proti Saúdské Arábii (1:1) nepředvedli dobrý výkon, za což si od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužili průměrnou známku 3,59. Je...
Jedenadvacítka unikla ostudě. Po obratu vydřela nad Gibraltarem výhru 2:1
Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli i druhý kvalifikační zápas o mistrovství Evropy 2027. Na Gibraltaru zvítězili po obratu 2:1, čímž navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. Domácí vedli...
Nuno se rozhádal s výstředním majitelem, v Nottinghamu ho střídá Postecoglou
U fotbalistů Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na...
Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy
O týden později než ve většině evropských soutěží, i v české fotbalové lize ale také oficiálně skončilo přestupové období. Týmy ještě v posledních hodinách dotahovaly posily, ať už za velké peníze...
Chceme stadion za Lužánkami, shodli se brněnští politici. Potřebují však studii
Fotbalové utkání připomínala atmosféra dnešního jednání brněnského zastupitelstva, na nějž dorazila asi dvacítka fanoušků zdejší Zbrojovky orodovat za výstavbu nového stadionu za Lužánkami. Přání v...
Šílená přestřelka. Italové jen útočili, kouč Gattuso uznal: Jsme blázni, byla to vražda
Divokou přestřelku 4:5 mezi fotbalisty Izraele a Itálie v pondělním kvalifikačním utkání o mistrovství světa 2026 popsal kouč hostujícího týmu Gennaro Gattuso za nejšílenější zápas, jaký v trenérské...
Spousta změn, kapitán z lavičky a na hřišti chaos. Prostě to bylo hrozný, vypálil Šulc
Byl to nezvyk, ne že ne. Číslo 22 v zápisu jen mezi náhradníky. Kapitán s uvolněným výrazem na lavičce. A páska výjimečně na ruce obránce Václava Jemelky. Zarazilo vás, že Tomáš Souček v pondělí za...
Velkolepé posilování Pardubic? Cítíme, že máme ekonomickou sílu, říká Zavřel
V poslední den přestupního období tuzemské nejvyšší soutěže se do zkvalitnění kádru pořádně pustili v Pardubicích – oznámili hned sedm příchodů takřka najednou. Cíl? Opustit spodní patro tabulky a...
Hašek: Žádný šlágr ke koukání, divákům se omlouváme. Ani Nedvěd nebyl nadšený
Jediná střela na bránu byla z penalty. Bezduchý až nezúčastněný výkon fotbalistů v přípravě se Saúdskou Arábií (1:1) zhodnotili fanoušci v Malšovické aréně v Hradci Králové pískotem. „Omlouváme se...
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...
Fotbalové přestupy ONLINE: Posily na poslední chvíli hlásí Jablonec i Karviná
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...
Chorvati smetli Černou Horu, Kosovo v boji o mistrovství světa zaskočilo Švédy
Chorvatští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství světa porazili Černou Horu 4:0 a dostali se díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny L, navíc mají zápas k dobru. S výběrem Ivana...